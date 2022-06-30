В палате общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность

Комитет по иностранным делам британской палаты общин подготовил доклад, в котором раскритиковал режим антироссийских санкций Лондона за его неподготовленность и непродуманность.

Как указано в документе, порядок, согласно которому российских граждан вносили в черный список, похоже, основан не на «последовательной стратегии», а на действиях союзников.

«Первоначальная группа сторонников Кремля, попавшая под санкции, позволяет предположить, что понимание (в правительстве) того, у кого есть связи с Кремлем и какой у них финансовый профиль, ограниченно», – передает РИА «Новости» текст доклада.

Законодатели практически не видят доказательств того, что у Лондона был план или более обширная стратегия, которая бы определяла подход властей к санкционному вопросу. Кабмину рекомендуют сформировать кадры, которые будут заниматься санкциями.

Комитет призвал правительство положить конец незаконным финансовым операциям, которые проходят в Лондоне. Санкций недостаточно, считают депутаты, властям также необходимо изучить возможность возбуждения уголовных дел.

Депутаты посоветовали кабинету Бориса Джонсона опубликовать обзор визовой программы Tier 1 Investor и разъяснить, какие меры последуют в отношении тех, кому «без должной осмотрительности» предоставили, в частности, постоянный вид на жительство или гражданство.

«Мы отмечаем, что по меньшей мере восемь лиц, в отношении которых Соединенное Королевство ввело санкции в связи с Украиной, имеют визы Tier 1», – указано в докладе.

Ранее Британия объявила о санкциях против Героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией «Вагнер».

Напомним, Великобритания ввела санкции против российских предпринимателей Владимира Потанина и Саида Гуцериева. Кроме того, в санкционный список попали предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенцевич, первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

До этого Британия ввела санкции, которые предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги.