Челябинск встретил первую Студвесну профессиональных образовательных организаций

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций впервые стартовал в Челябинске. С 3 по 8 июня 2 тыс. конкурсантов из 70 регионов представят более 1,2 тыс. конкурсных номеров.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций – совместный проект Российского Союза Молодежи, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительства Челябинской области – реализуется при организационной и информационной поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В своем письме к участникам, организаторам и гостям фестиваля «Российская студенческая весна» в Челябинске президент России Владимир Путин отметил важность события для благополучия страны:

«Этот востребованный и по-настоящему красивый проект на протяжении многих лет объединяет на своих площадках представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствуют реализации их творческого потенциала, талантов и возможностей. Искренне рад, что в нынешнем году в фестивале впервые принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций. Сегодня именно от вас, студентов ССУЗов, от вашего трудолюбия, стремления к новым знаниям и навыкам, к освоению современных компетенций – во многом зависит инновационное развитие национальной экономики, социальной сферы, а значит – благополучия всей страны».

Участников фестиваля «Российская студенческая весна» в своем видеообращении поприветствовал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев: «Российская Студенческая весна – это крупнейший проект, стать участником которого большой успех. Это прекрасная возможность для вас, дорогие участники, проявить себя, поделиться своим творчеством и зарядиться энергией, завести друзей и увидеть новые горизонты для роста. Умная, образованная, талантливая молодежь – это будущее нашей страны! Уверен, участие в фестивале вдохновит вас на новые свершения!».

Министр просвещения России Сергей Кравцов обратился к участникам и поделился ожиданиями о фестивале: «Подобные смотры имеют давние традиции и всегда проходят ярко, оставляют самые добрые впечатления. В этом году появился отдельный формат с участием для студентов колледжей. Конкурсная программа этого события позволит ребятам достойно проявить себя, обрести единомышленников. И, конечно, отмечу высокую, благородную миссию фестиваля, его неизменный вклад в поддержку молодых дарований. Многим из вас, а сегодня в техникумах и колледжах нашей страны обучаются более 3 млн студентов, этот смотр позволит открыть новые возможности для творчества, вдохновить на свершения не только в профессиональных сферах, но и в области искусства».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился своими ожиданиями о предстоящем фестивале: «Российская студенческая весна – мощный, яркий творческий фестиваль. Сегодня мы открываем новую страницу: проводим первый фестиваль для студентов колледжей и техникумов. И я очень горд, что это происходит здесь, на Южном Урале. Я благодарю Российский Союз Молодежи за то, что доверили нам эту почетную возможность. Ближайшие несколько дней в Челябинске будет происходить настоящий молодежный праздник. Общайтесь, знакомьтесь! Желаю вам удачно выступить на фестивале! Вы молоды, талантливы, вы наше будущее, вы будущее нашей великой страны – России!».

Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий поделился своими ожиданиями от фестиваля: «Я не знаю другого творческого мероприятия в нашей стране, которое до сегодняшнего дня собирало бы на одной площадке 2 тыс. студентов СПО. Мы первые! Россия нуждается в специалистах, растет авторитет человека труда и спрос на среднее специальное образование. Но по-настоящему успешным и счастливым будет только тот, чья жизнь насыщенная и интересная. Профильные знания – это база. А вот суметь креативно подойти к решению любых задач, эффективно общаться, расширять кругозор и сферу интересов, повышать социальную активность – это уже за рамками этой базы. И именно такие цели ставит перед собой Студенческая весна. Мы никого не переманиваем в шоубизнес, хотя и такой жизненный трек перед ребятами открыт. А вот найти новых друзей, получить ценный опыт и обратную связь от экспертов, стать частью большого созидательного сообщества, познакомиться с культурой и обычаями субъектов России, совершить это небольшое путешествие в Челябинск и вдохновиться – это мы гарантируем», – рассказал председатель Российского Союза Молодежи.

В параде делегаций «Российской студенческой весны» в Челябинске приняли участие представители 70 регионов. «Ожидаю от фестиваля, что он принесет не только гран-при, но и возможность попробовать что-то новое и интересное. Это разные люди, новый город и места. Это не только конкурс, а еще путешествие, которое останется у нас в памяти», – поделилась своими впечатлениями участница из Хабаровского края Дарья Чирикова.

Церемония открытия была посвящена вопросу сохранения исторической памяти и духовных ценностей и включила в себя три урока и перемену: «Прошлое: «Самое древнее» – зрители смогли узнать историю древнего города Аркаим – Стране городов; «Настоящее: Колорит края тысячи озер» – урок посвящен региону, в котором имеется более 3 тыс. озер и самые древние в мире горы – Уральские; «Вперед в будущее: «Мы были первыми, мы первыми останемся» – третий урок рассказал зрителям о самой великой стране в мире – России; «Перемена» – эпизод посвящен самому важному экзамену – жизни.

«Российская студенческая весна – это удивительное событие культурной жизни нашей страны. Ежегодно оно объединяет большое количество молодых людей, которые хотят заявить о себе в творчестве. Поэтому зрители церемонии открытия – активные и креативные ребята, для которых это мероприятие не только яркое начало конкурсной программы фестиваля, но и возможность расширить свой кругозор. Соответствовать этому запросу – для нас определенный вызов. Поэтому уже по традиции Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области подготовила масштабное и, надеемся, увлекательное открытие, которое будет проходить с элементами интерактива. Что ждет зрителя? Лучшие коллективы Челябинской области, неожиданные номера, которые продемонстрируют красоту и мощь Южного Урала, высокотехнологичные спецэффекты. Однако самое главное для нас – это тема, которую мы выбрали для церемонии в этом году. Я говорю о сохранении исторической памяти. Кому-то она может показаться банальной, но то, что увидят зрители 3 июня, представляет собой новый креативный взгляд на актуальную сегодня проблему нашего общества – утрату исторической памяти. Наш «урок истории», который состоится в «Тракторе», даст понять молодому поколению и всем зрителям, в чем кроется настоящая сила многонационального народа России, почему память поколений – это неисчерпаемый ресурс силы и вдохновения, именно та база, на основе которой мы сегодняшние продолжаем писать уже нашу яркую историю», – рассказала руководитель режиссерско-постановочное группы Диана Малышева.

Также в церемонии открытия приняли участие почетные гости: директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин, руководитель направления развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Виктор Демин.

«Мы уверены, что это будет незабываемо, а ребята-участники получат новый опыт от Российской студенческой весны. Четыре года назад Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» стал первым творческим проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и первым проектом, реализующимся совместно с Российским Союзом Молодежи. Наше сотрудничество позволило вывести проект на качественно новый уровень, – поделился руководитель направления развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин.– Лучшие участники Фестиваля станут артистами II Гастрольного тура «Россия – страна возможностей». Впервые тур пройдет по городам Сибири и будет приурочен к Году культурного наследия народов России. В течение 25 дней 150 лауреатов фестиваля СПО и вузовского финала в Самаре проедут по пяти городам России с совершенно новым шоу, которое создадут специально для гастрольного тура».

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля, который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», будут размещены в официальном сообществе «Российской студенческой весны» Российского Союза Молодежи https://vk.com/studvesnarsm.

Напомним, в мае первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что «Студенческая весна» расширилась по возрастам и стала доступна для школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений.