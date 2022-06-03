Посол ЛНР высмеял заявление Арестовича о «хитрой тактике ВСУ»

«Киев все чаще называет свои провалы «стратегическими хитростями». Но нам такие методы даже на руку. Чем больше их будет, тем быстрее мы одержим победу», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской «военной хитростью» и пригрозил ударами по Крыму.

«Это очередная профанация, которую Арестович пытается натянуть на голову несчастных украинцев. Киев уже говорил, что сдача в плен боевиков с «Азовстали» – это эвакуация. Они могут сколько угодно называть это хитрыми планами, но есть факты», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Реальность такова, что никаких контратак по Северодонецку нет, да и в целом ВСУ не способны на это из-за нехватки сил и средств. То, что можно было оттуда увести, они уже увели, а что осталось – было уничтожено нашими войсками. Единственное, что сейчас делают ВСУ – ведут обстрел Северодонецка со стороны Лисичанска. Но наши штурмовые группы уже скоро доберутся до места дислокации артиллерии. И она замолчит», – утверждает дипломат.

По словам собеседника, «это уже не первая «хитрость» украинских военных». «На днях Арестович говорил, что Украина не отходит с позиций, а изматывает врага. Но любой военный скажет, что во время перехода с позиции на позицию войска наиболее уязвимы. Так что сложно назвать «хитрым ходом» постановку себя под удар. Это смешно», – подчеркнул посол.

Вместе с тем такие ошибки противника только на руку союзным войскам, заметил Мирошник. «Мы совершенно не против этих «хитростей». Если Киев будет пользоваться такими методами, то это пойдет только во благо. Так прольется меньше крови, а территории Украины будут освобождены максимально быстро», – сказал Мирошник.

Также дипломат обратил внимание на утверждения Алексея Арестовича о том, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость».

«Даже не стоит слушать этого политического трансгендера. Все уже поняли, что политическое руководство Украины не способно что-либо гарантировать и брать на себя обязательства. Любое оружие, которое может получить Украина, будет использоваться абсолютно во всех направлениях, включая Курскую, Белгородскую и Ростовскую области, а также Крым», – отметил Мирошник.

«И тут совершенно понятно, почему Вашингтон до сих пор не отправил на Украину РСЗО большой дальности. Просто они опасаются, что могут быть нанесены удары либо по ним самим, либо по членам НАТО», – акцентировал собеседник.

«При этом у Украины уже есть технические возможности нанести удар по Крыму. Например, те же «Точки-У» добивают на расстояние в 120 км. И есть достаточно точек соприкосновения, в том числе на юге Украины, где со стороны ВСУ может быть нанесен удар по близлежащим районам РФ, включая полуостров Крым», – заключил Мирошник.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.

Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.

Кроме того, Арестович заявил, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, «если будет такая необходимость». «Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», – сказал советник главы офиса президента.

В то же время помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.

Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.

Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом президент США Джо Байден заявлял, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тогда заявил: «Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо».

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что командование вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи HIMARS.

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