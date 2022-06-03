Несколько российских мобильных операторов начнут работать в Херсонской области

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3 июня, пятница | Последнее обновление — 10:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Крупный пожар произошел в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве
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Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела.
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Несколько российских мобильных операторов начнут работать в Херсонской области
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Дополнительно еще два российских мобильных оператора заявили о намерении приступить к работе в Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону. Один из них будет запущен до 1.07.2022, а второй – до 1.08.2022», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.
До этого первый заместитель гендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров сообщил, что абонентов Луганской народной республики (ЛНР) полностью переведут на российский телефонный код +7 и отключат украинский +380 в июле.
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Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
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Если Украина откажется договариваться, она может потерять национальный суверенитет, киевским властям следует подумать об этом «на трезвую голову», а «не под влиянием кокаина», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, «абсолютно очевидно», что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». Он подчеркнул, что «это должны понимать власти в Киеве». Он призвал их «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», – сказал Медведев, добавив, что сегодняшняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и в конечном счете Украина может «потерять и дополнительные территории».
Медведев считает, что шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются. Хотя Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам» на «относительно реалистической позиции», позднее Украина «переговоры приостановила», причем сделала это «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
Украинских беженцев в Болгарии начали переселять в контейнеры за колючей проволокой
Болгарские власти решили переселить приехавших с Украины беженцев «на территорию тюрьмы», сообщают украинские пользователи соцсетей.
Приехавшие в Болгарию беженцы ожидали, что их расселят по номерам отелей курортных городов, как это было с предыдущей волной украинцев, однако их привезли на территорию пенитенциарного учреждения, сообщает ФАН со ссылкой на публикации в соцсетях.
В одном из роликов беженцы показывают, что их переселяют в прямоугольные коробки, расположенные за колючей проволокой.
Ранее польские власти объявили, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, пособие решили оставить лишь инвалидам, а также о беременным и многодетным женщинам.
С начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
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Росгвардеец погиб в Донбассе в бою против наемников из США и Британии
Командир бригады Росгвардии погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками, в их числе был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщает пресс-служба ведомства.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей при выполнении боевой задачи.
«Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников – сына члена парламента Великобритании – Бена Гранта», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В конце мая Следственный комитет России заявил, что даст уголовно-правовую оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине.
Напомним, 10 марта британские СМИ сообщили, что на Украину для участия в военных действиях прибыл Бен Грант, его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, специальный посланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек и бывший министр спорта.
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Попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область провалились
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Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем российских войск, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил: «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области». Он опроверг слова представителей Киева о «захвате» населенных пунктов в регионе, назвав заявления украинской стороны «чистым популизмом». «Это все не соответствует действительности», – сказал Стремоусов. Он сообщил, что «все их попытки вторжения были отбиты и провалились», передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, чтобы захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал провальное контрнаступление под Давыдовом Бродом «атакой обреченной», которая подтвердила неспособность ВСУ одержать победу даже в локальных столкновениях.
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Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
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Силы Донецкой народной республики (ДНР) отбили атаки вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В районе Авдеевки (на севере республики), юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Басурин заявил, что ВСУ обстреляли город Енакиево.
«В Енакиеве двое гражданских получили ранения тоже в результате обстрела из новых систем – гаубиц 155 мм натовских стандартов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Сводные отряды Народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
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Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников
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С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тыс. человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений.
Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», – сообщил Конашенков.
«Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают.
Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, – уголовная ответственность», – сообщил Конашенков.
«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии, или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», – заключили в Минобороны.
Накануне в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.
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Авиация ВКС России поразила пункты управления «Кракена» и «Азова» под Харьковом
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Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой народной республики (ДНР)», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей.
Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской народной республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны заявили об уничтожении за сутки более 340 украинских военных.
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Украинскую студентку отчислили из харьковского вуза за «связи с Россией»
Украинские вузы начали отчислять учащихся за «связи с Россией», студентку Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого отчислили по этому поводу, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.
«Сотрудничала с оккупантами: из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого отчислили студентку», – сказал Геращенко, передает телеканал «360».
В подтверждение своим словам он прикрепил приказ, а также заявил, что лояльные России студенты «ответят за это».
Ранее уличным музыкантам украинского города Тернополя решили запретить исполнять музыкальные композиции на русском языке.
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Силы ДНР и России отразили атаку ВСУ под Докучаевском
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Военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских боевиков в нескольких километрах к северо-западу от Докучаевска, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе поселка Сладкое с направления села Новомихайловка», – передает ДАН его слова.
Ранее стало известно, что сводные отряды НМ ДНР и ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП), погибло до 15 человек личного состава. Также «мощным огневым воздействием» подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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В США заявили о приказе Си Цзиньпина найти способы поддержать Россию
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Китайский лидер Си Цзиньпин велел найти пути поддержки России без нарушения санкций Запада, пишет американская пресса.
Washington Post со ссылкой на чиновников в Китае и США заявила, что Си Цзиньпин велел «ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». Высокопоставленный представитель США заявил, что «это сложно». Он утверждает, что «этого, с точки зрения России, недостаточно». По его словам, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
Источник издания полагает, что Китай хочет «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Указывается, что «многие эти цели противоречат друг другу». «Сложно одновременно достичь их», – приводит ТАСС слова чиновника.
Washington Post утверждает, что Россия якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая будто бы при этом разочарование по поводу предпринятых Китаем шагов. Издание пишет, что «руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать». Приводятся высказывания китайского официального представителя, который назвал напряженными недавние консультации Москвы и Пекина.
По версии газеты, Москва запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран». В ответ, как утверждает издание, Китай «ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России». «Мы понимаем нынешнее сложное положение (Москвы). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», – приводит Washington Post слова источника «в Пекине, непосредственным образом осведомленного об обсуждениях».
Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что дело не в попытках обхода санкций, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» с Россией, проигравшими оказались все стороны, санкции ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.
Washington Post признает со ссылкой на китайских чиновников, что Москва не обращалась к Пекину с просьбами о поставках «оружия и боеприпасов». Китай «готов выполнять свои обязательства перед российской стороной и делает это, когда удовлетворяются надлежащие условия», заявил источник. Он обвинил США в попытке «посеять рознь между китайской и российской сторонами», но заверил, что «этого не случится», американцы «не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.
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Украинский депутат допустил нанесение ударов по территории России американскими ракетами
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Самолеты и военные на территории России – легитимные цели для ударов ВСУ, заявил в эфире канала «Украина 24» депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
Он не исключил, что украинские военные могут и не соблюсти обещания, данные Вашингтону, и нанести по территории России удары ракетами HIMARS, сообщает «Коммерсант».
«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. У Киева есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», – сказал Чернев.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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В ДНР предсказали будущее украинских боевиков на заводе в Авдеевке
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Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», но ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.
Отвечая на вопрос, могут ли нацбаты окопаться на Авдеевском заводе, Авидзба сказал: «Да надеюсь... Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать».
По словам командира ополченцев, националистам дадут определенный срок, чтобы сдаться. «Если они не уйдут, они там и останутся», – передает РИА «Новости» слова комбата.
Авдеевский коксохимический завод расположен в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между ВСУ и Народной милицией ДНР. Со стороны этого населенного пункта украинские войска регулярно обстреливают территорию Донецкой народной республики, в частности, расположенную поблизости Ясиноватую и пригород Донецка.
Ранее замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
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Ходаковский: Поставки западного оружия Украине ситуацию кардинально не изменят
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Вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Ходаковский признал, что изначально недооценивал эффективность комплексов Javelin и турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», позволяя себе «более легкомысленное» к ним отношение. Об этом комбат написал в своем Telegram-канале.
«А теперь, когда я покаялся, задам риторический вопрос: это глобально повлияло на ход событий? Да, это нанесло нам дополнительный урон, но гораздо меньший, чем наша первоначальная некомпетентность. И с другими системами вооружений будет точно так же: они создадут нам дополнительные проблемы, увеличат количество потерь, но кардинально ситуации не поменяют», – пояснил он.
Ходаковский добавил, что действующая тактика была избрана с учетом текущих возможностей, и эта тактика позволяет «идти к результату пусть и не семимильными шагами», но все же идти.
«При такой тактике урон от воздействия натовского оружия будет не таким высоким, как они ожидают», – заключил комбат.
Ранее Турция передала Литве в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине.
Также Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.
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