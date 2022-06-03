Запорожская область объяснила будущее брошенных украинских предприятий

Часть украинского имущества могут передать российским собственникам, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Андрей Трофимов.

Трофимов сказал, что для руководства региона не имеет значения, «где именно будет зарегистрирован тот или иной собственник». «Главное, что это российский капитал, развивающий нашу большую родину, нашу страну», – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что «Запорожская область – это наши люди, там работающие, живущие, это составной элемент русского культурного мира, культурного пространства». В связи с этим «не является принципиальным, откуда будет этот капитал заходить», если он окажется «максимально эффективным» и «готов работать на территории области, а не выводить какие-то прибыли в офшоры».

Сейчас обсуждается передача в управление украинской собственности, «о продаже вопрос даже не поднимали». Решение о передаче конкретному собственнику будет определять специальная комиссия, «изучать бизнес-планы, смотреть на то, какая репутация у потенциального кандидата в управляющие».

«Что они хотят делать с новым имущественным комплексом и земельными угодьями, каким образом это будет интегрировано в общий план финансово-хозяйственного развития области, связано ли это будет с новыми рабочими местами. То есть это целый обширный пакет предложений для рассмотрения», – сказал Трофимов.

Если «собственники тут и готовы предъявить документы, подтверждающие право собственности», то им следует «зарегистрироваться в реестре предпринимателей, платить налоги и работать», сказал Трофимов. Однако если «предприятия брошены», то «не должны простаивать, кем-либо разворовываться – они будут национализированы».

Кроме того, есть «предприятия, которые так или иначе входили в сферу государственного управления Украины, принадлежали государству». «Специальная комиссия будет определять эффективного собственника – либо это будет государство, либо частный капитал с безупречной репутацией», – заявил он.

Напомним, ВГА Запорожской области издала указ о национализации оставленного украинского имущества. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что после полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве одного из регионов Южного федерального округа.

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