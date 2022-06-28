Эксперты назвали преимущества введения Fan ID

Введение Fan ID позволяет обеспечить спокойствие и безопасность миллионов болельщиков, цифровые данные помогут оперативно выявить футбольных хулиганов, считают эксперты.

«Считаю, что идея абсолютно правильная, потому что она позволяет обеспечить спокойствие и безопасность миллионов болельщиков, которые приходят в том числе с детьми и семьями поболеть на матчи», – заявил член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов, сообщает «Газета.Ru».

Также сенатор считает, что данная инициатива одновременно отсекает дебоширов и отъявленных хулиганов, которые могли бы создавать угрозы жизни и здоровью обычных болельщиков.

Он подчеркнул, что цифровая карта будет выдаваться всем, за исключением тех граждан, у которых уже был конфликт с законом, и которые известны своим противоправным поведением на стадионах.

«Хорошо, что правительство и в первую очередь Минцифры поработали и доработали процедуры. Это важно. В таком виде никакого ущемления прав болельщиков не будет, тех, кто собирается ходить на матчи ради спорта. Данная инициатива принималась для того, чтобы обезопасить тех, кто приходит на стадионы в том числе с детьми, и максимально оградить их от неспортивного поведения. В последние годы распространяется очень положительная практика, когда очень много детей на стадионах», – заключил сенатор.

В свою очередь спортивный комментатор и ведущая радио «Маяк» Виктория Колосова рассказала Life, что среди преимуществ введения Fan ID – порядок во время игры, как во время Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». Она подчеркнула, что безопасность играет немаловажную роль, когда можно не бояться «прилетающих» кулака, кресла или петарды, потому что Fan ID поможет оперативно выявить учиняющих подобное хулиганов. Но может быть один нюанс, который нужно уточнить, считает радиоведущая.

«Как быть со случайными людьми, которые захотели пойти на футбол? Здесь у меня большой вопрос именно по оформлению этого Fan ID. Если это будет оперативно, то я, конечно, за. Потому что нередки случаи, когда ты кого-то приглашаешь на футбол, хочешь взять с собой маму, папу, да кого угодно. Но у них нет Fan ID. И если удастся наладить достаточно быстрое оформление Fan ID, то для чего лично приходить в МФЦ? С одной стороны, нужно подтвердить свою личность, с другой – у нас у всех подтверждены аккаунты на «Госуслугах», – пояснила Колосова.

Журналист, комментатор и руководитель спортивной редакции «Вести FM» Максим Демков рассказал «ФедералПресс», что «система Fan ID встречает активное сопротивление болельщиков, и от этого никуда не деться. Им не нравится, что нужно будет проходить еще одну идентификацию личности. Активные фанаты вообще говорят о том, что не будут посещать не просто те матчи, на которых будет работать эта система, а все чемпионаты России вообще. Для футбола это определенная потеря».

По его словам, «современные стадионы России оснащены массой цифровых систем. Во-первых, покупка фанатских абонементов сама по себе подразумевает идентификацию личности, а во-вторых, системы распознавания лиц на стадионах присутствуют в больших количествах. Но решение было принято, закон принят, и у активной части болельщиков он вызвал резкое отторжение. Это то, что мы имеем на сегодняшний день».

Он выступил за максимальное упрощение системы. «Мы знаем, что уже живем в цифровом обществе, и какие-то лишние телодвижения делать никто не хочет. Систему нужно дорабатывать, чтобы вместо несомненной пользы она не приносила очевидных проблем. Пусть лучше болельщики – а это наши граждане, законопослушные люди – «выпускают пар» на трибунах, а не где-то еще», – указал он.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов болельщиков (Fan ID), этот документ можно будет оформить через Госуслуги.

Чтобы получить Fan ID, необходимо на портале Госуслуг в личном кабинете заполнить специальное заявление и загрузить актуальную фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете. Далее необходимо лично посетить МФЦ для подтверждения личности владельца карты. Сотрудники сверят все данные, и после этого можно будет посещать стадионы. Интересно, что такая же процедура ждет и иностранцев, желающих посетить матчи российского чемпионата.