Более 450 тыс. человек приняли участие в фестивалях ко Дню молодежи

Участниками фестивалей ко Дню молодежи в 10 регионах России стали более 450 тыс. человек. Мероприятия прошли в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму.

На выбор посетителям были предложены девять тематических зон: просвещения, карьеры, добра, музыки, креатива, возможностей, дружбы, трендов, спорта. Самыми популярными пространствами стали музыка, карьера и добро, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, в зоне карьеры в 10 городах приняли участие 187 тыс. участников. На благотворительном аукционе собрали более 560 книг, которые войдут в библиотечный фонд ДНР и ЛНР. В 9 из 10 городов работал маркет молодых предпринимателей. За день более 250 предприятий малого бизнеса реализовали продукцию на 7,5 млн рублей.

Наибольшее число гостей зафиксировано в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Организаторами стали Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительствами ряда регионов страны.

Пять волонтеров фестивалей получили в подарок от Аэрофлота 20 000 миль. Также для выпускников вузов профильного направления и молодых пилотов авиакомпания запустила программу по поддержанию необходимых навыков.

В этот день открылась регистрация на премию «Время молодых» и конкурс «Молодежная столица России», которые призваны отметить достижения в сфере молодежной политики. Прием заявок проходит на сайте время-молодых.рф.

В социальных сетях к поздравлениям присоединились депутаты новой волны от «Единой России», отметив особое значение молодого поколения, так как за ними будущее.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева опубликовала пост в социальных сетях, где поздравила молодое поколение с Днем молодежи. «Нам посчастливилось жить в удивительное время. И именно молодым предстоит выполнять много важных задач. Уверена, вы со всем справитесь. Не подведите и будьте счастливы», – отметила депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов поздравил молодежь с праздником и выразил уверенность, что каждый сможет достичь высот на выбранном жизненном пути, станет профессионалом своего дела и внесет достойный вклад в развитие страны. По случаю праздника депутат рассказал о молодежном форуме «Озерна. Перезагрузка», который проходил 24–25 июня в Рузском городском округе. Он пожелал каждому участнику гореть своими идеями и проектами, развивать их и не сворачивать с намеченного курса. «Безумно рад, что наше подрастающее поколение заинтересовано в том, чтобы служить на благо обществу и делать свою жизнь лучше и лучше», – сказал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил, что наша страна предоставляет юному поколению все возможности для качественного образования, реализации талантов, разнообразного и интересного досуга. «Для молодежи важно создать условия и возможности развиваться. Молодежной политике сегодня уделяется особое внимание и создается действительно много программ всесторонней поддержки. Создание впервые Комитета по молодежной политике в Государственной думе этому подтверждение», – отметил депутат.

К поздравлениям присоединился член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. «Мечтайте, действуйте, удивляйте своими идеями и не бойтесь сделать первый шаг, чтобы их воплотить! Пусть жизнь будет насыщенной и разнообразной, где найдется место для всего – учебы и науки, увлечений и волонтерства, любви и дружбы! Здоровья и удачи вам!» – сказал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко отметила, что сегодняшняя молодежь – это реальная сила. По случаю праздника депутат рассказала о жилищных выплатах, которые полагаются молодым семьям в 2022 году, и о материнском капитале. «В 2022 году при рождении первенца он составит 524500 руб. При рождении второго ребенка – 693100 руб., если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, и 168600 руб., если его оформляла», – рассказала Занко.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич также присоединился к поздравлениям и рассказал о своем опыте работы с молодежью. «Я работаю с молодежью последние 6 лет. И вижу, насколько они отзывчивые, яркие, дерзкие и крутые! Они первыми включаются и не остаются в стороне, когда где-то беда или кому-то плохо. Наша молодежь не ищет причин, чтобы «съехать с темы», а первой идет туда, где нужна помощь. Мы нечасто оказываемся перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня вся планета, по-особому остро чувствуем, какая величайшая ценность – человек: его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь», – отметил Кастюкевич.

День молодежи отмечается в России ежегодно 27 июня. В 1958 году был издан указ Президиума Верховного Совета СССР, которым устанавливался День советской молодежи. Тем не менее фиксированной даты празднования не было, поэтому праздник отмечался в последнее воскресенье июня. В этом году 27 июня выпадает на понедельник, поэтому во многих городах России праздничные мероприятия начались вчера.