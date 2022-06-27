Матвиенко заявила о кризисе в детском кино

В России нет сейчас ярких детских кинематографистов и писателей, а в жанре детского кино наблюдается кризис, который не связан лишь с недостатком финансирования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

О необходимости возродить детское кино заявил на заседании Совета режисер Карен Шахназаров. «Действительно, тема больная, вы ее подняли абсолютно справедливо. Эта тема все время обсуждается. Мне кажется, дело не столько в деньгах. Что касается денег, для детского кино мы с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] объединимся, с [министром культуры] Ольгой Борисовной [Любимовой]. Какой-то кризис жанра», – сказала спикер Совфеда, передает ТАСС.

По ее словам, сегодня нет ярких детских кинематографистов, писателей и поэтов. «Может быть, они и есть, но их надо откапывать. Они где-то незамеченными остались. Но лишь бы [какое] детское кино не хочется. Хочется такое детское, которое было в советское время. Это фильмы, на которых все дети выросли – хорошие, добрые, смешные, красивые», – отметила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента призвала оперативно заняться этим вопросом. «Мультфильмы еще более или менее – школа сохранилась. А здесь [в детском кино] такой серьезный провал. Конечно, надо принимать меры», – заключила она.

Ранее российский мультсериал «Маша и Медведь» в Европе объявили пропагандистским, разглядев в Маше «символ Кремля». Немецкие журналисты заступились за героев мультфильма, назвав его мировым хитом.