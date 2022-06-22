|
|
Мужчина переплыл водохранилище ради спасения жены из подконтрольного ВСУ села
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российские военные помогли мужчине, который, чтобы спасти жену, находящуюся в подконтрольном Киеву поселке Новолуганское, на лодке переплыл одно из самых крупных водохранилищ в ДНР.
«Она поехала на работу. И взорвали дамбу, и она не смогла вернуться. Две с половиной недели она там пробыла, я долго собирался с мыслями. Обратился к военным, артиллерия прикрывала. Я проплыл, договорился с ней, она вышла к воде, ну и поплыл назад», – передает РИА «Новости» слова местного жителя.
Углегорское водохранилище, которое полностью простреливается со стороны украинских силовиков, мужчина с женой пересекли на резиновой лодке.
«Все простреливается везде, снайперов очень много. Там украинская армия, могли и засаду устроить, и все что угодно. Я понимал, что могли убить... И тем не менее поплыл», – пояснил мужчина.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Супруга поблагодарила российских военных, которые определили время, когда мужчине лучше плыть за ней, а также за страховку.
Захарова рассказала о судьбе «высокомерной» ноты Лондона по наемникам
«Высокомерную» ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Этот документ сейчас рассматривается в Москве», – сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте, передает РИА «Новости».
«Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина», – добавила Захарова.
Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска
В районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников», – передает его слова ТАСС.
Накануне сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вплотную приблизились к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силы ЛНР уничтожили отряд наемников у Горского и Золотого
Группа наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», – сказал Марочко в эфире «России 24», передает ТАСС.
Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев показал миру жертву обстрела ВСУ
В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Авторы материала в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Рады не стали утаивать, что инцидент произошел в Донецке. Однако пресс-служба парламента бывшей советской республики не уточнила, что именно военные действия украинской стороны привели к гибели мирной жительницы, отмечает РИА «Новости».
При этом пострадавших из-за обстрела жителей Донецкой народной республики в англоязычном аккаунте, направленном в первую очередь на иностранную аудиторию, назвали «украинцами».
В основном – украиноязычном – Twitter Рады сообщение о погибшей гражданке ДНР отсутствует.
Напомним, ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате атаки украинских военных в Калининском районе столицы республики погибла женщина. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 9 июня в 17.22 ВСУ выпустили по этому району девять снарядов калибром 155 миллиметров.
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Утром среды обстрелы Донецка продолжаются. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы».
Хуснуллин озвучил планы восстановления Мариуполя и «Азовстали»
|
|
Развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», – заявил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь». «Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер.
Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.
Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.
Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
«Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <...> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.
ВСУ возобновили обстрел Донецка натовским калибром
|
|
Киевский район Донецка с раннего утра подвергся обстрелу украинской артиллерией, слышны звуки взрывов снарядов, виден дым. Украинская сторона использует натовский калибр снарядов – 155 мм.
Согласно данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинская сторона использует натовский калибр снарядов – 155 мм. Очевидцы сообщают о падениях снарядов в районе Донецк-Сити, передает ТАСС.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по направлению: 07.45 (совпадает с мск) – н.п. Пески – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. 07.55 – н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 08.00 – н.п. Пески – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», – сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о заградотрядах националистов у Лисичанска
Часть украинских военных в Лисичанске хотела бы сдаться, но им препятствуют заградотряды националистов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться», – заявил Филипоненко в эфире «России 1», передает ТАСС.
Поступает информация о том, что на территории, контролируемой ВСУ, действуют «некие заградотряды». Эти подразделения «уничтожают в назидание всем остальным» тех, кто планирует сдаться, сказал представитель ведомства.
Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.
После этого в ЛНР сообщили, что группы наемников у этих поселков ликвидированы.
В ЛНР заявили о скором окружении ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Союзные силы Народной милиции ЛНР и ВС России вскоре возьмут в окружение группировку украинских войск Лисичанска и Северодонецка, заявил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«За последние пару суток проделана огромнейшая работа. Нужно связывать окружение Лисичанска с данным окружением, поскольку мы захлопнули так называемый малый котел, и теперь захлопнуть более большой котел не составляет особого труда. В ближайшее время группировка Лисичанска и Северодонецка тоже будет в окружении», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что группы наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Цена участия в аукционе на право пользования недрами ЛНР возросла более чем на четверть
Стоимость участия в аукционе на лицензию на пользование недрами Луганской Народной Республики (ЛНР) увеличилась на 26,7%, соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте правительства республики.
«Правительство Луганской Народной Республики постановляет: установить размер платы за участие в аукционе по предоставлению лицензий (специальных разрешений) на пользование недрами в Луганской Народной Республике в 22 422,76 российского рубля», – сказано в документе, сообщает ТАСС.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ранее цена участия в аукционе составляла 17 691,34 рубля. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Приговоренные к расстрелу в ДНР наемники не просили о помиловании
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что иностранные наемники, приговоренные в ДНР к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.
«В мой адрес такой просьбы не поступало», – сказал Пушилин в эфире «Соловьев. LIVE» в ответ на соответствующий вопрос ведущего, передает РИА «Новости».
По его словам, просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который дается защите на обжалование приговора.
Пушилин сообщил, что на обжалование приговора наемникам осталось около пары недель.
Он также рассказал о том, в каких условиях содержатся приговоренные: «Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам».
Пушилин сообщил, что иностранные журналисты и различные общественные и международные организации смогут присутствовать на международном трибунале над украинскими военными преступниками в Донецкой народной республике (ДНР).
«Мы планируем их допустить, чтобы это было максимально выверено, чтобы не осталось ни у кого никаких сомнений в тех чудовищных преступлениях, которые они совершали», – сказал он.
Промежуточный этап международного трибунала над украинскими военными преступниками может пройти до конца июля, сообщил Пушилин. По его словам, разработка устава трибунала находится на финальной стадии.
Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Российские саперы обезвредили почти 30 тыс. боеприпасов в Донбассе
Саперы МЧС совместно с ВС России обезвредили почти 30 тыс. боеприпасов при очистке территорий в республиках Донбасса, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он рассказал, что специалисты выполняют задачи по очистке территорий Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.
«Всего проверено 3 474,8 га территорий, в том числе за сутки – 24,72 га, 35 зданий, из них 13 социально значимых объектов, два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 28 921 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки 223», – передает ТАСС слова Мизинцева.
Ранее глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко запретил купание в акватории города из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах.
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса.
«Обязательно. Когда освободим, тогда и снимем», – сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли снять фильм об освобождении Донбасса, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что фильм может быть не один.
«По завершении освобождения, – уточнил он. – Я даже название фильма знаю. Это будет киноэпопея «Освобождение», – добавил Мединский.
Ранее Мединский осудил НАТО и США за «стремление воевать до последнего украинца».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Делегация Якутии доставила в ДНР редкие лекарства
В Центральную городскую больницу города Кировское Донецкой народной республики делегация Якутии доставила гуманитарный груз, в том числе редкие медикаменты.
В рамках русско-гуманитарной миссии уже во второй раз делегация из Якутии под руководством постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте России Андрея Федотова доставила продукты питания, гигиены и медикаменты, сообщает ЯСИА.
Ранее «Единая Россия» доставила 10 тысяч кв. м стекла для больниц, школ и жилых домов, чтобы восстановить тепловой контур домов и соцобъектов в Донецке и Мариуполе, также в ДНР доставлено 2,5 тонны средств личной гигиены и тонна зерна.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Телецентр в Донецке прекратил трансляции из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов украинских военных сильно пострадал Петровский телецентр в Донецке, вещание с него пришлось приостановить, заявил замдиректора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев.
«Вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены – вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет», – приводит слова Чеботарева «Донецкое агентство новостей».
Само здание осталось стоять, но повреждения оказались достаточно сильны, часть оборудования все же удалось эвакуировать.
Восстановительные работы в Петровском районе начнутся, когда «хоть чуть-чуть стихнут обстрелы», заключил замдиректора.
Напомним, Киевский район Донецка с раннего утра подвергся обстрелу украинской артиллерией, слышны звуки взрывов снарядов, виден дым. Украинская сторона использует натовский калибр снарядов – 155 мм.
Алтай и Приамурье помогут республикам Донбасса в восстановлении экономики
В ЛНР прошло подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Славяносербского района и правительства Алтайского края, а в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве Амурского края и Амвроиевского района республики.
Подписи под документом поставили глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко и губернатор Алтайского края, председатель правительства региона Виктор Томенко, сообщает «Луганский информационный центр».
«Нам очень приятно, что вы – очередной регион Российской Федерации, который откликнулся на призыв о помощи, на призыв помочь республикам Донбасса восстановить все то, что разрушено в ходе боевых действий, в течение всех этих восьми лет, которые мы прожили практически под каждодневными обстрелами, в условиях экономической блокады», – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник, обращаясь к руководителю российского региона.
Он отметил, что киевские силовики, отступая, оставляют после себя «выжженную землю».
«То, что мы получаем, – это практически полностью разбитая инфраструктура, отсутствие дорог, домов. Спасибо вам огромное от себя лично, от всех жителей республики вам, в вашем лице – всем жителям Российской Федерации, руководству России за ту помощь, которую вы нам оказываете сегодня, которую вы нам оказывали в период с 2014 года по сегодняшний день», – добавил Пасечник.
Губернатор Алтайского края отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.
«Мы, как и другие регионы Российской Федерации, включились в работу, связанную с восстановлением объектов жизнеобеспечения, поврежденной инфраструктуры для того, чтобы нормальная, мирная, созидательная жизнь на территории Донбасса в целом, в частности, в ЛНР восстанавливалась, возвращалась и была бы обеспечена нормальными условиями», – сказал Томенко.
Он рассказал, что российские специалисты планируют приступить к работе в кратчайшие сроки.
«Коллеги уже в ближайшие дни здесь появятся – это наша служба заказчика – для того, чтобы определиться с объемами, темпом. Много работ надо постараться сделать в сезон, до наступления холодов. В любом случае разговор идет о такой широкомасштабной работе, в том числе и надо обновить разную технику, транспорт – все, что касается дорожно-строительных, ремонтных механизмов, оборудования», – добавил губернатор.
Между тем в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве Амурской области и администрацией Амвросиевского района республики. Подписи под документами поставили руководители регионов Василий Орлов и Игорь Лызов, сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Рассчитываем, что заходим сюда в качестве партнеров на несколько лет и, соответственно, какие-то решения будут реализованы достаточно быстро, а какие-то отодвинуты на более поздние сроки», – отметил Орлов.
По его словам, в ближайшее время планируется оказывать району содействие в подготовке к отопительному сезону, учебному году. Также на встрече с властями обсуждали вопросы ремонта дорог, оказания помощи школам и др. Для поиска решений в городе создан оперативный штаб.
«Сегодня я передал три автобуса, которые будут использоваться для подвоза школьников, есть решение по поставкам санитарного транспорта, компьютерного оборудования, порядка 180 компьютеров также для школ и многое другое», – добавил губернатор Амурской области.
Церемония подписания соглашения прошла в администрации Амвросиевского района в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина. На встрече также участвовали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, замруководителя аппарата губернатора Амурской области Евгений Григорьев.