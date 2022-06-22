Басков исполнил песню «Священная война» на Саур-Могиле в ДНР

В День памяти и скорби в четыре часа утра утра на мемориале Саур-Могила российский певец Николай Басков исполнил песню «Священная война», почтив память героев, боровшихся с нацизмом.

Исполнение композиции состоялось в рамках Международной акции «Огненные картины войны»: в ночь с 21 на 22 июня Волонтёры Победы, представители общественных организаций и объединений, жители десятков населённых пунктов зажгли миллионы свечей памяти, символизирующие скорбь и почтение павших в Великой Отечественной войне. В этом году акция прошла и в Донецкой Народной Республике: у подножия разрушенного неонацистами еще в 2014 году мемориального комплекса на вершине высоты Саур-Могилы зажглась картина из 10 000 свечей.



«Мой дедушка, Николай Николаевич Еременко, прошел всю Великую Отечественную войну. К счастью, он вернулся живым. Но миллионы храбрых, сильных, мужественных воинов погибли за мир, за спокойную жизнь своих детей и внуков. Это герои в самом истинном смысле этого слова. Это не просто слова, это жизни людей. И сегодня я рад оказаться здесь, на территории практически священной высоты – Саур-Могилы, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне», – сказал Басков журналистам.



«Этот момент, когда одна за другой зажигались свечи огненной картины, не передать словами. Единение душ, историческая память и слезы на глазах. Мы помним и никогда не забудем. Мы один народ, который всегда противостоял нацистам, всегда защищал человеческие высшие ценности: любовь, мир, взаимоуважение, сочувствие, соучастие и взаимопомощь. Нас не отменить и не стереть», – добавил он.

«Сегодня мы зажгли не просто картину, которая напомнила нам о том, как выглядела Саур-Могила до того, как Украина решила, что Донбасс надо стереть с лица земли. Мы зажгли ее, помня о том, какой ценой был принесен мир на наши земли в 1945 году и какой ценой приходится делать это сейчас. Каждая свеча зажжена в память о тех, кто героически погиб, защищая мирную жизнь. На мемориале была написана одна главная фраза «Берегите, берегите, берегите мир!». От этой фразы не осталось и следа после обстрелов со стороны Украины, как и не осталось и следа человечности ее правительства. Сегодня нам снова приходится бороться за мир и правду» – заявила руководитель Международного представительства ВОД «Волонтеры Победы» в Донецкой Народной Республике Ирина Макаренко.

Саур-Могила стала главным символом военной истории Донбасса, за эту высоту в 1943 году шли кровопролитные бои с нацистами. В 1967 году здесь был создан мемориал, в июне-августе 2014 года мемориальный комплекс был разрушен. 9 мая этого года ровно в полночь на останках мемориала, где был воссоздан постамент с новой современной горелкой, прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня от частицы пламени, доставленного от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.