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США объяснили «принципом независимости» угрозу Африке санкциями по России
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Угроза ввести санкции против стран Африки за сотрудничество с Россией не является давлением на африканские государства, заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при администрации США Джон Кирби.
Кирби заявил, что речь идет не о «давлении на кого-либо», а о «защите принципа независимости». По его словам, «независимые страны должны принимать независимые решения», глава американского государства Джо Байден «понимает это», передает РИА «Новости».
Сенат США рассматривает проект закона «о противодействии враждебным действиям России в Африке». Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в апреле. В соответствии с ним Госдепу предписывается предложить план по борьбе с влиянием России в Африке. В частности, меры должны быть направлены на отслеживание российского политического влияния и операций по «дезинформации», а также деятельности связанных с Россией или финансируемых ей частных подрядчиков в Африке. Законопроект предусматривает возможность введения санкций против африканских стран за партнерство с Россией.
Кирби заявил, что «принцип суверенитета работает в обе стороны» – суверенные государства «должны иметь возможность принимать свои собственные решения». В частности, это касается права Украины вступить в НАТО, отметил он. Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского, который в своем видеообращении к членам Африканского союза заявил о тяжелой ситуации с поставками зерна через черноморские порты, Кирби заявил, что Россия фактически использует продовольствие в качестве оружия. По его словам, Байден не хотел бы, чтобы какие-либо государства избегали введения мер в отношении Москвы в связи с российской специальной военной операцией на Украине, но признает за ними право на суверенное принятие решений, передает ТАСС.
Напомним, президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль заявил, что санкции против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты, поскольку африканские страны лишились доступа к этим товарам. Он сообщил, что глава российского государства Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию
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«Тем, кто действительно думает, что может «победить» Россию, рекомендую почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс захотел создать армию, способную «победить» Россию.
«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Сейчас весь Запад нацелен только на то, чтобы, как они говорят, «ослабить мощь России». Но эти амбиции неосуществимы. Дело в том, что наши Вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. И ярким тому примером служит специальная военная операция на Украине», – подчеркнул собеседник.
Сами же намерения Патрика Сандерса «можно лишь охарактеризовать фразой «надежды юношей питают», отметил Красов. Он также указал на тот факт, что «Великобритании будет довольно сложно превзойти военную мощь России».
«Это понятие состоит из множества аспектов. Это и боевой дух военнослужащих, и вооружение, и военная техника, и поддержка населения, и вопросы экономики. В случае с нашей страной эти составляющие объединены в одно целое. А если британцы действительно верят в возможность победы, то рекомендую им почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заключил Красов.
Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать такую армию, которая могла бы «победить Россию». Он также указал британским военным, что они должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
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США захотели заменить российскую нефть в мире
США намереваются заменить на мировом рынке российскую нефть, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.
«Каждая страна платит высокую цену за газ. <…> Необходимо, чтобы все страны увеличили сейчас поставки, потому что спрос также растет», – передает ее слова РИА «Новости».
Грэнхолм заявила, что президент США Джо Байден «делает все возможное, включая высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва».
«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», – сказала глава Минэнерго.
«Если Евросоюз решит полностью запретить [покупку] российской нефти, это создаст давление на цены. Если [рынок] Китая откроется [после снятия антиковидных ограничений] раньше предполагаемого срока, это также создаст давление на цены», – заключила министр.
Ранее Грэнхолм заявила, что Вашингтон призывает всех производителей нефти и газа, включая опек, увеличить добычу, чтобы снизить рекордно высокие цены на топливо.
Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Клименко назвал альтернативу Windows 10 и 11 для россиян
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«Если это не сбой работы сайта Microsoft, то у огромного числа россиян возникнут проблемы в работе компьютеров», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко. Ранее Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта.
«Компания Microsoft всегда была в меру лояльна и довольно спокойно относилась к тому, что происходит с Россией. И если они сейчас начнут исполнять введенные санкции, то это коснется всех программных продуктов корпорации», – сказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко.
По словам эксперта, трудности возникнут «не только у простых граждан». «Несмотря на импортозамещение, у большого числа чиновников рабочие места завязаны на продуктах именно Microsoft. И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», – пояснил он.
«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», – рассказал собеседник.
«На данный момент в России особо широко используются всего два типа операционных систем – Windows и Mac. Но есть и система Linux, которую некоторые также ставят на свои компьютеры. И это будет вполне неплохой альтернативой в будущем. Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», – заключил Клименко.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта. Все попытки установить операционные системы заканчиваются ошибкой.
При этом отмечается, что с использованием сервисов VPN выполнить загрузку все же удается. Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.
Напомним, в марте Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Позже в американской корпорации заявили, что Microsoft сократит свыше 400 российских сотрудников и значительно уменьшит свою деятельность в России.
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Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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В США перестают верить в победу Украины
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Впервые доля американцев, которые считают, что Россия выиграет в конфликте с Украиной, превысила тех, кто верит в победу Киева, свидетельствуют данные опроса You Gov.
Четверть американцев считает, что победа будет за Россией, 19% полагают, что победит Украина. 38% думают, что не победит никто, сообщается в Telegram-канале «Опросы и замеры».
Месяц назад 33% опрошенных считали, что победит Украина, а что победит Россия – 16%.
Также на минувшей неделе выросло неодобрение политики Байдена в отношении украинского кризиса: 49% американцев не одобряют действия Байдена, 39% – одобряют.
Отмечается, что это самый высокий показатель неодобрения с начала опросов.
Кроме того, за последние недели доля американцев, выступающих за «жесткий ответ» России, снизилась.
Напомним, в мае результаты опросов показывали, что большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.
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Минфин США: Мы не можем справиться с инфляцией
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Министерство финансов США признало, что не может справится с «неприемлемо высокой» инфляцией. Также глава ведомства Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC подтвердила, что экономика США будет замедляться.
«Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США - не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», – передает ее слова РИА «Новости».
Министр отметила, что «эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз».
Она также заявила, что экономика будет замедляться. «Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту», – сказала Йеллен.
При этом глава Минфина не думает, что рецессия неизбежна. Основания для оптимизма министр видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.
Ранее в США решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, повышение стало самым высоким с 1994 года.
Однако президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в стране.
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Трамп заявил о рецессии в США
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США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
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Лавров заявил о неспособности США принудить Россию к соблюдению их правил
Вашингтон не сможет своими поставками вооружений на Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать изобретенные США правила, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
У главы ведомства поинтересовались, чего добиваются США, направляя дополнительные партии вооружений на Украину, передает ТАСС.
Лавров указал, что эти цели в Вашингтоне декларировались уже давно. «Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», – сказал министр.
Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Главред «Новой газеты» продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов
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Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage в понедельник за 103,5 млн долларов, сообщает медиацентр New York Times.
Отмечается, что перед началом аукциона обладателя премии переспросили, готов ли он расстаться со своей наградой, на что тот ответил утвердительно. Ставки начались с 700 тыс. долларов, однако уже за несколько минут предложение за медаль превысили сумму в несколько миллионов долларов. После суммы в 16,6 млн долларов неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 млн долларов, которую никто перебить не смог. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ, передает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.
Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.
Британский главком захотел «победить» Россию
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Необходимо создать армию, которая будет способна «победить Россию», также британские войска должны быть готовы вновь воевать на территории Европы, заявил новый глава британской армии Патрик Сандерс.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости»
Он также добавил, что его поколение должно подготовить армию «снова воевать в Европе».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время своего визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
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Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу
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Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале MSNBC.
«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.
При этом, по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.
«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.
До этого американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
Украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
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Песков: Задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.
Он дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.
«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», – сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC, передает РИА «Новости».
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что проверяют данные о гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они отправились участвовать в боевых действиях на стороне Киева.
Песков подчеркнул, что не считает американцев военнослужащими украинской армии.
«Одно ясно – они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», – сказал он.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
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Сын Илона Маска решил сменить пол
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Сын американского предпринимателя Илона Маска 18-летний Ксавьер подал в суд документы, чтобы на законодательном уровне сменить пол с мужского на женский. Подросток также отрекся от отца, заявив, что не живет с ним и не желает «быть связанным с ним каким-либо образом, в какой-либо форме».
Ксавьер Маск хочет сменить имя на Вивиан Дженна Уилсон. Трансгендерный подросток объяснил, что собирается взять фамилию матери, чтобы дистанцироваться от отца, передает Daily Mail.
При этом подросток не прокомментировал, получает ли он финансовую поддержку от Маска, чье состояние оценивается в 213 млрд долларов.
Маск был женат на матери Ксавьера, канадской писательнице Джастин Уилсон, с 2000 по 2008 год. Их первый сын, Невада, родился в 2002 году и умер от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) в возрасте 10 недель. У пары родились сыновья-близнецы – Ксавьер и Гриффин, и мальчики-тройняшки: Дамиан, Кай и Саксон, которым сейчас 16 лет.
Сам Маск решение сына пока не прокомментировал.
Напомним, всего у Илона Маска семь детей. 4 мая 2020 года певица Граймс родила ему сына, которого назвали X Æ A-Xii. Пара рассталась спустя три года совместной жизни, однако в декабре 2021 года у Маска и Граймс при помощи суррогатной матери родилась дочь.
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США по закрытым каналам обратились к России из-за попавших в плен наемников
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США не получили от Москвы ответа по поводу судьбы американских наемников, попавших в плен на Украине.
Прайс заявил, что США «поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине». Также Вашингтон общался на эту тему с Киевом, Международным комитетом Красного Креста, другими странами и семьями американцев, которые «пропали без вести на Украине», передает ТАСС.
По словам Прайса, США «публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине». При этом американские власти сейчас не располагают информацией о местонахождении сограждан: «У нас были контакты с российскими властями, но мы не получили официального ответа, только через интервью».
«Мы ясно заявили России, что мы и международное сообщество считаем, что здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации», – сказал Прайс.
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, Госдеп подтвердил гибель американского наемника Стивена Забельски на Украине.
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