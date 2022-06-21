Трамп заявил о рецессии в США

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21 июня, вторник  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
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Целый континент лишается электричества из-за «зеленой повестки»

Австралия является одним из крупнейших экспортеров угля на планете Mark Baker/AP/ТАСС
Один из самых богатых энергоносителями континент – Австралия – внезапно столкнулся с полномасштабным энергетическим кризисом. Страна стоит на пороге массовых отключений электроэнергии и вынуждена отказаться от рыночных принципов регулирования отрасли. Почему все это произошло и при чем здесь переход на «чистые источники энергии», который долгие годы реализовывался в Австралии? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Французы отомстили Макрону за поцелуи с Зеленским

Неудачный визит Макрона в Киев разозлил французов Ludovic Marin/REUTERS
По итогам второго тура парламентских выборов во Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютный контроль над парламентом. Теперь президенту Пятой республики придется делиться властью. Кто может стать партнером Макрона по новой коалиции? О каких тенденциях во французском и западном обществе говорят текущие результаты выборов? И как на них повлияли Россия и Украина?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Возвращая Украину, мы возвращаем свое

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Киев за прошедшие десятилетия продемонстрировал свою государственную несостоятельность и, хуже того, позволил Западу превратить себя в угрозу для России. Мы были просто обязаны (как любая сила с работающим инстинктом самосохранения) реализовать свое право на самозащиту. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Бурбулис помогал Ельцину бороться за власть

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Невероятно интересный, умный и тонкий собеседник и человек лично, безусловно, достойный, свою негативную роль в истории России он вполне осознавал, но ни о чем не жалел. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Главный урок XX съезда КПСС

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Коммунисты всего мира, выходившие тысячами из партий после 1956 года, были потрясены не кошмаром объявленного культа личности Сталина, а неожиданным обессмысливанием своей деятельности. Они все оказались заложниками страхов и комплексов Хрущева. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень
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    В ЛНР заявили о взятии в окружение отрядов ВСУ в Золотом и Горском В Союзе казаков рассказали о формировании отрядов для участия в спецоперации Мишустин поручил удвоить зарплату командированным в Донбасс Энтомолог объяснил важность борьбы с муравьями для истребления тли на даче

    Главная тема


    Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

    300 лайнеров


    Назван вероятный базовый самолет в авиапарке «Аэрофлота»

    сокращение поставок


    В ЕС разрешили угольные электростанции из-за риска нехватки газа

    попали под санкции


    Google заблокировал YouTube-каналы «Давай поженимся» и «Модный приговор»

    Видео

    остановка транзита


    Калининград превращают в рычаг давления на Россию

    строительство АЭС


    Разрыв с Россией душит финские амбиции в энергетике

    выступление на ПМЭФ


    Путин назвал главные принципы развития России

    уничтожение русской культуры


    Украина отрезает от себя куски своими руками

    Серьезный конфликт


    Геи и «нацики» сцепились друг с другом в Прибалтике

    заложники страха


    Андрей Полонский: Главный урок XX съезда КПСС

    роль в истории


    Алексей Токарев: Бурбулис помогал Ельцину бороться за власть

    право на самозащиту


    Ирина Алкснис: Возвращая Украину, мы возвращаем своё

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Трамп заявил о рецессии в США

    21 июня 2022, 08:32

    Текст: Вера Басилая

    США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.

    «Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

    Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».

    «Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.

    Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).

    Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.

    Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.


    Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства

    20 июня 2022, 16:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    «Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.

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    В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
    		    20 июня 2022, 12:49
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.

    «Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.

    Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.

    Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

    Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса. 

    Коментарии (58)
    Боррель заявил об отсутствии запрета покупать удобрения и продовольствие из России
    		    20 июня 2022, 12:34
    Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Санкции не касаются российского продовольствия и удобрений, покупать их можно совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует ТАСС Борреля.  

    Вместе с этим он надеется, что Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем.

    «Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН об экспорте украинского зерна [морским путем]», – заявил Боррель.

    Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом.

    Коментарии (26)
    СМИ: Ozon и «Яндекс Маркет» освоили параллельный импорт

    20 июня 2022, 10:19

    Текст: Вера Басилая

    Маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет» организовали собственные схемы параллельного импорта брендовых товаров. Эксперты предупреждают, что стоимость доставки подорожает до 50%.

    «Яндекс маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий. Представитель маркетплейса уточнил, что компания ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенного еще до начала геополитического кризиса, пишет «Коммерсант».

    По словам источника, создаваемое подразделение займется и ввозом продукции по параллельному импорту. Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ретейлера. Речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях и видеокартах.

    Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon, сообщил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. Компания уже ввезла по этой схеме продукцию Apple, добавил он.

    В будущем, по словам топ-менеджера, на площадке Ozon могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми в прежних условиях была невозможна. Легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент.

    Источник, близкий к Wildberries, говорит, что компания начнет заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ретейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.

    «Ввоз продукции по параллельному импорту своими силами или работа через проверенных партнеров позволит маркетплейсам избежать взрывного роста контрафакта», – заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, параллельный импорт позволит организовать поставки в страну только самых популярных товаров, ассортимент которых на полках ретейлеров уже сократился и едва ли восстановится в полном объеме

    Однако, по словам партнера One Story Ольги Сумишевской, из-за такой схемы стоимость доставки подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок.

    Она считает, что в первую очередь по параллельному импорту будет завозиться бытовая техника и электроника, косметика, парфюмерия и одежда.

    Ранее законопроект о легализации параллельного импорта в России был принят в первом чтении.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции.

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    Коментарии (3)
    Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня
    		    20 июня 2022, 09:30
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков, сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни этой страны.

    Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил в прошедшем мае почти 8,42 млн тонн. Это эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в день и на четверть больше, чем 1,59 млн баррелей в день в апреле, передает РИА «Новости».

    Ранее мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к коррекционному росту после пятничного падения, чему способствуют в том числе данные о наращивании Китаем поставок нефти из Саудовской Аравии и России.

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    Коментарии (23)
    Песков: Задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию

    20 июня 2022, 21:52

    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.

    Он дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.

    «Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», – сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC, передает РИА «Новости».

    Ранее в Госдепартаменте сообщили, что проверяют данные о гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они отправились участвовать в боевых действиях на стороне Киева.

    Песков подчеркнул, что не считает американцев военнослужащими украинской армии.

    «Одно ясно – они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», – сказал он.

    Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.

    До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

    Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.

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    Коментарии (8)
    Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу

    21 июня 2022, 02:47

    Текст: Александра Юдина

    Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале MSNBC.

    «Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.

    При этом, по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

    «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», – добавил он.

    Ранее Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.

    До этого американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.

    Украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

    Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Байден назвал спецоперацию России причиной рекордного роста числа беженцев в мире
    		    20 июня 2022, 22:43
    Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.

    «Мы достигли мрачной отметки: согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более 100 млн человек принудительно перемещены, больше, чем когда-либо в истории. Мы уже показали, приняв более 80 тыс. афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером», процитированы его слова на сайте Белого дома.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации Украину покинули более 5 млн граждан.

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    Коментарии (23)
    Песков: Американская баскетболистка нарушила закон России
    		    20 июня 2022, 21:27
    Фото: AP Photo/Rick Scuter/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в Москве за провоз наркотиков, совершила преступление и проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

    «Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником? Она нарушила закон России, теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники», – цитирует его РИА «Новости».

    Песков отвечал на вопросы на английском языке.

    По его словам, не задержание Грайнер посылает «ужасное сообщение», как предположил журналист, а ее действия. «Попытка провезти в страну запрещенные субстанции – ужасное сообщение. Ее преследуют по российским законам. Не только в России такие строгие законы в этом контексте. Есть много стран, в которые нельзя ввозить наркотики, за это будет преследование по закону. Мы ничего не можем с этим сделать», – отметил Песков.

    Напомним, что Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.

    В марте источник из зала Московского областного суда рассказал, что Грайнер не стала оспаривать предъявленные ей обвинения. В мае стало известно, что Грайнер продлили срок ареста.

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    В ЮАР начались отключения электричества в связи с холодами

    20 июня 2022, 16:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Веерные отключения электричества начались в понедельник на всей территории ЮАР из-за нехватки мощностей в связи с усилением холодов, сообщил государственный холдинг Eskom («Эском»).

    «Отключения будут производиться с 17.00 до 22.00 с 20 по 24 июня из-за нехватки генерирующих мощностей. Риск дальнейших отключений будет сохраняться в течение ближайших нескольких недель», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.

    Также руководство Eskom призвало население экономить электроэнергию, так как пришедшие на юг Африки холода стали причиной частого использования жителями обогревателей. Отметим, что ночью температура воздуха падает до нуля. ЮАР находится в Южном полушарии, где сейчас зимний сезон.

    Длительные отключения электроэнергии в ЮАР продолжаются уже третий год подряд. Их причина – стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания.

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    Цены на нефть перешли к росту на данных о закупках Китаем

    20 июня 2022, 08:59

    Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к коррекционному росту после пятничного падения, чему способствуют в том числе данные о наращивании Китаем поставок нефти из Саудовской Аравии и России.

    По состоянию на 8.55 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,61%, до 113,81 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI – на 0,7%, до 108,72 доллара, передает РИА «Новости».

    В понедельник утром нефтяные котировки начали коррекционно расти после того, как в пятницу стоимость нефти марки Brent упала на 5,58%, а марки WTI – на 6,83%.

    Такому снижению способствовали опасения возникновения рецессии в США после заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что он и его коллеги «четко нацелены» на возврат инфляции к целевому показателю в 2%. Трейдеры опасаются, что жесткая политика может стать причиной рецессии, что, в свою очередь, существенно снизит потребление энергоресурсов.

    Коррекционным настроениям способствуют данные о закупках нефти Китаем. СМИ со ссылкой на китайскую таможню сообщили ранее в понедельник, что импорт нефти из Саудовской Аравии в мае вырос на 9% в годовом выражении, а из России – на 55% (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), и достигнув рекордного уровня почти в 2 млн баррелей в день.

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    Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе в США

    21 июня 2022, 04:32

    Текст: Александра Юдина

    Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage в понедельник за 103,5 млн долларов, сообщает медиацентр New York Times.

    Отмечается, что перед началом аукциона обладателя премии переспросили, готов ли он расстаться со своей наградой, на что тот ответил утвердительно. Ставки начались с 700 тыс. долларов, однако уже за несколько минут предложение за медаль превысили сумму в несколько миллионов долларов. После суммы в 16,6 млн долларов, неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 млн долларов, которую никто перебить не смог. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ, передает ТАСС.

    Напомним, в декабре прошлого года в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.

    Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.

    Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.

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    Попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить в Калининград морем

    20 июня 2022, 11:12

    Текст: Вера Басилая

    Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов, сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

    «Запрещено все, что в санкционном списке. Мы будем перераспределять цепочки по этим товарам с учетом паромов и в целом водного пути доставки», – цитирует РИА «Новости» Лысакова.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.

    Губернатор Калиниградской области заявил, что  паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза,

    Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы, и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.

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    В Канаде решили принять позволяющий конфисковать российские активы закон

    21 июня 2022, 03:55

    Текст: Александра Юдина

    Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы, заявила глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд на экономическом форуме в Торонто.

    «Мы надеемся на то, что в ближайшие дни будет принято [новое] бюджетное законодательство. Оно впервые для Канады включает в себя меры, которые позволят конфисковывать замороженные и подпавшие под санкции активы», – передает ТАСС ее слова.

    Фриланд добавила, что «важно найти средства для восстановления Украины». «И я не могу представить более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы», – отметила она.

    Ранее правительство Польши заявило, что намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике.

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    WP: Три иранских катера опасно приблизились к кораблям США в Персидском заливе

    21 июня 2022, 05:29

    Текст: Александра Юдина

    Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизились на близкое расстояние к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на «опасно высокой скорости», сообщает газета Washington Post.

    Уточняется, что патрульный корабль ВМС США USS Sirocco вместе с американским высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда навстречу им начали двигаться три иранских катера. Они изменили траекторию движения, лишь когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение, передает РИА «Новости».

    Кроме того, ближневосточные катера также приблизились примерно на 46 метров к транспортному кораблю USNS Choctaw County, после чего американцы запустили предупредительную сигнальную ракету. Инцидент длился около часа.

    Как заявил представитель центрального командования ВС США Джозеф Буччино, действия иранской стороны «не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море», а также могли спровоцировать боевое столкновение.

    Напомним, 25 октября прошлого года вооруженные силы США совершили попытку захвата иранского танкера с нефтью в Оманском заливе. ВМС Ирана предотвратили захват, как сообщило иранское агентство Tasnim. По версии агентства, США под предлогом контроля введенного против Ирана режима санкций захватили танкер MV Sothys, перевозивший иранскую экспортную нефть, и направили его к другому танкеру для перекачки. 

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