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Трамп заявил о рецессии в США
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США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
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Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Боррель заявил об отсутствии запрета покупать удобрения и продовольствие из России
Санкции не касаются российского продовольствия и удобрений, покупать их можно совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует ТАСС Борреля.
Вместе с этим он надеется, что Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем.
«Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН об экспорте украинского зерна [морским путем]», – заявил Боррель.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом.
СМИ: Ozon и «Яндекс Маркет» освоили параллельный импорт
Маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет» организовали собственные схемы параллельного импорта брендовых товаров. Эксперты предупреждают, что стоимость доставки подорожает до 50%.
«Яндекс маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий. Представитель маркетплейса уточнил, что компания ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенного еще до начала геополитического кризиса, пишет «Коммерсант».
По словам источника, создаваемое подразделение займется и ввозом продукции по параллельному импорту. Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ретейлера. Речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях и видеокартах.
Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon, сообщил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. Компания уже ввезла по этой схеме продукцию Apple, добавил он.
В будущем, по словам топ-менеджера, на площадке Ozon могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми в прежних условиях была невозможна. Легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент.
Источник, близкий к Wildberries, говорит, что компания начнет заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ретейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.
«Ввоз продукции по параллельному импорту своими силами или работа через проверенных партнеров позволит маркетплейсам избежать взрывного роста контрафакта», – заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, параллельный импорт позволит организовать поставки в страну только самых популярных товаров, ассортимент которых на полках ретейлеров уже сократился и едва ли восстановится в полном объеме
Однако, по словам партнера One Story Ольги Сумишевской, из-за такой схемы стоимость доставки подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок.
Она считает, что в первую очередь по параллельному импорту будет завозиться бытовая техника и электроника, косметика, парфюмерия и одежда.
Ранее законопроект о легализации параллельного импорта в России был принят в первом чтении.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции.
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Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня
Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков, сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни этой страны.
Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил в прошедшем мае почти 8,42 млн тонн. Это эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в день и на четверть больше, чем 1,59 млн баррелей в день в апреле, передает РИА «Новости».
Ранее мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к коррекционному росту после пятничного падения, чему способствуют в том числе данные о наращивании Китаем поставок нефти из Саудовской Аравии и России.
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Песков: Задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.
Он дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.
«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили», – сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC, передает РИА «Новости».
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что проверяют данные о гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они отправились участвовать в боевых действиях на стороне Киева.
Песков подчеркнул, что не считает американцев военнослужащими украинской армии.
«Одно ясно – они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», – сказал он.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
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Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу
Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале MSNBC.
«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.
При этом, по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.
«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.
До этого американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
Украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
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Байден назвал спецоперацию России причиной рекордного роста числа беженцев в мире
Американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.
«Мы достигли мрачной отметки: согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более 100 млн человек принудительно перемещены, больше, чем когда-либо в истории. Мы уже показали, приняв более 80 тыс. афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером», процитированы его слова на сайте Белого дома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации Украину покинули более 5 млн граждан.
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Песков: Американская баскетболистка нарушила закон России
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в Москве за провоз наркотиков, совершила преступление и проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.
«Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником? Она нарушила закон России, теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники», – цитирует его РИА «Новости».
Песков отвечал на вопросы на английском языке.
По его словам, не задержание Грайнер посылает «ужасное сообщение», как предположил журналист, а ее действия. «Попытка провезти в страну запрещенные субстанции – ужасное сообщение. Ее преследуют по российским законам. Не только в России такие строгие законы в этом контексте. Есть много стран, в которые нельзя ввозить наркотики, за это будет преследование по закону. Мы ничего не можем с этим сделать», – отметил Песков.
Напомним, что Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.
В марте источник из зала Московского областного суда рассказал, что Грайнер не стала оспаривать предъявленные ей обвинения. В мае стало известно, что Грайнер продлили срок ареста.
В ЮАР начались отключения электричества в связи с холодами
Веерные отключения электричества начались в понедельник на всей территории ЮАР из-за нехватки мощностей в связи с усилением холодов, сообщил государственный холдинг Eskom («Эском»).
«Отключения будут производиться с 17.00 до 22.00 с 20 по 24 июня из-за нехватки генерирующих мощностей. Риск дальнейших отключений будет сохраняться в течение ближайших нескольких недель», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.
Также руководство Eskom призвало население экономить электроэнергию, так как пришедшие на юг Африки холода стали причиной частого использования жителями обогревателей. Отметим, что ночью температура воздуха падает до нуля. ЮАР находится в Южном полушарии, где сейчас зимний сезон.
Длительные отключения электроэнергии в ЮАР продолжаются уже третий год подряд. Их причина – стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания.
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Цены на нефть перешли к росту на данных о закупках Китаем
Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к коррекционному росту после пятничного падения, чему способствуют в том числе данные о наращивании Китаем поставок нефти из Саудовской Аравии и России.
По состоянию на 8.55 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,61%, до 113,81 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI – на 0,7%, до 108,72 доллара, передает РИА «Новости».
В понедельник утром нефтяные котировки начали коррекционно расти после того, как в пятницу стоимость нефти марки Brent упала на 5,58%, а марки WTI – на 6,83%.
Такому снижению способствовали опасения возникновения рецессии в США после заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что он и его коллеги «четко нацелены» на возврат инфляции к целевому показателю в 2%. Трейдеры опасаются, что жесткая политика может стать причиной рецессии, что, в свою очередь, существенно снизит потребление энергоресурсов.
Коррекционным настроениям способствуют данные о закупках нефти Китаем. СМИ со ссылкой на китайскую таможню сообщили ранее в понедельник, что импорт нефти из Саудовской Аравии в мае вырос на 9% в годовом выражении, а из России – на 55% (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), и достигнув рекордного уровня почти в 2 млн баррелей в день.
Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе в США
Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage в понедельник за 103,5 млн долларов, сообщает медиацентр New York Times.
Отмечается, что перед началом аукциона обладателя премии переспросили, готов ли он расстаться со своей наградой, на что тот ответил утвердительно. Ставки начались с 700 тыс. долларов, однако уже за несколько минут предложение за медаль превысили сумму в несколько миллионов долларов. После суммы в 16,6 млн долларов, неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 млн долларов, которую никто перебить не смог. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ, передает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.
Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.
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Попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить в Калининград морем
Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов, сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
«Запрещено все, что в санкционном списке. Мы будем перераспределять цепочки по этим товарам с учетом паромов и в целом водного пути доставки», – цитирует РИА «Новости» Лысакова.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза,
Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы, и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
В Канаде решили принять позволяющий конфисковать российские активы закон
Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы, заявила глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд на экономическом форуме в Торонто.
«Мы надеемся на то, что в ближайшие дни будет принято [новое] бюджетное законодательство. Оно впервые для Канады включает в себя меры, которые позволят конфисковывать замороженные и подпавшие под санкции активы», – передает ТАСС ее слова.
Фриланд добавила, что «важно найти средства для восстановления Украины». «И я не могу представить более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы», – отметила она.
Ранее правительство Польши заявило, что намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике.
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WP: Три иранских катера опасно приблизились к кораблям США в Персидском заливе
Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизились на близкое расстояние к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на «опасно высокой скорости», сообщает газета Washington Post.
Уточняется, что патрульный корабль ВМС США USS Sirocco вместе с американским высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда навстречу им начали двигаться три иранских катера. Они изменили траекторию движения, лишь когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение, передает РИА «Новости».
Кроме того, ближневосточные катера также приблизились примерно на 46 метров к транспортному кораблю USNS Choctaw County, после чего американцы запустили предупредительную сигнальную ракету. Инцидент длился около часа.
Как заявил представитель центрального командования ВС США Джозеф Буччино, действия иранской стороны «не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море», а также могли спровоцировать боевое столкновение.
Напомним, 25 октября прошлого года вооруженные силы США совершили попытку захвата иранского танкера с нефтью в Оманском заливе. ВМС Ирана предотвратили захват, как сообщило иранское агентство Tasnim. По версии агентства, США под предлогом контроля введенного против Ирана режима санкций захватили танкер MV Sothys, перевозивший иранскую экспортную нефть, и направили его к другому танкеру для перекачки.