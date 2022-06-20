Депутат предложил выдать компаниям на развитие производства по 1 млрд рублей

Выбрать несколько российских компаний в каждой отрасли и дать им по 1 млрд рублей на развитие производства и пополнение оборотных средств предложил первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков на круглом столе «Развитие легкой промышленности и новые российские бренды».

Фракция «Новые люди» провела в Госдуме круглый стол «Развитие легкой промышленности и новые российские бренды» – первый из серии круглых столов с представителями различных отраслей экономики, политических партий, а также профильных министерств и ведомств. Целью их проведения является выработка решений для поддержки предпринимателей в условиях санкций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Итогом станут большие парламентские слушания по поддержке российских производителей и развитию национального бренда «Сделано в России». Новые люди заявили о готовности организовать их на площадке Госдумы уже в сентябре.

«Сейчас есть финансовые проблемы и нужны новые кадры. Мы предлагаем выбрать в каждой отрасли по 20–25 крепких середняков. Дать каждому по 1 млрд на развитие производства, пополнение оборотных средств. Также в рамках поддержки наших брендов возможно субсидирование рекламных кампаний, – отметил модератор дискуссии Даванков.

По его словам, господдержка рекламных кампаний поможет не только российским производителям, но и рекламному рынку, по некоторым оценкам, он может сократиться в этом году на 50% – работу потеряют сотни тысяч людей.

Обсуждать проблемы вывода российских брендов на глобальный рынок начали уже на круглом столе. «Продавать смыслы – это огромная точка роста. Наша страна наполнена смыслами», – говорит Мария Василькова, член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат от фракции «Единая Россия».

Она обозначила также ключевые проблемы легкой промышленности: отсутствие отечественного оборудования, высокая налоговая нагрузка, что влияет на фонд оплаты труда, нестабильность поставки расходных материалов. Среди предложений для реализации Василькова назвала необходимость ведения разъяснительной работы для предпринимателей по уже существующим мерам поддержки и оказание дополнительной всесторонней помощи женщинам, занятым в профессиях легпрома.

По вопросу рекламы российских брендов высказался и Станислав Наумов, зампред думского Комитета по экономической политике, член фракции ЛДПР: «Экономика впечатлений – это, конечно, важно. Но многим производителям нужно не производство средств производства, а создание совершенно другой среды. Как создать атмосферу, где будет модно носить русские макасины? – вот, что важно. Сколько сериалов, например, нужно снять, чтоб это зашло в обществе?»

Одним из ключевых спикеров дискуссии выступил Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. По его мнению, важным вопросом для отрасли сегодня является доступность сырья, в первую очередь, хлопка и химических волокон, из которых производится 95% товаров.

«Сырьевой вопрос – самый главный сегодня. Мы должны задуматься, как получать сырье. Нужно правильно взаимодействовать с Белоруссией – там производится много химических волокон, и Узбекистаном в части поставок хлопка, – уверен Разбродин. – 100% своего хлопка Узбекистан перерабатывает в пряжу, которую продает в Китай. Мы точно можем переключить этот сегмент на российский рынок, организовать финишное производство. Узбекистан в значительной степени заинтересован в нашей «полке», если будет система взаимных гарантий между странами».

Гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич отметила, что в условиях санкций не все отрасли могут найти новые возможности, в том числе кожевенно-обувная промышленность, поэтому для развития производства она нуждается в господдержке.

«Сегодня в России производится 500–600 млн пар обуви в год, 80% из которых составляет импорт. Но европейская продукция, уходящая с российского рынка, – это лишь 12%. Все остальное – это товары дружественных нам стран: 60% – Китай, 6% – Вьетнам. Продолжает расти объем продукции из Узбекистана. И мы не можем с ними конкурировать», – отметила она.

Дискуссионным вопросом на круглом столе стало предложение об ограничении НДС для легкой промышленности. «Нужно говорить не столько об отмене НДС, сколько о регулировании размера пошлин как на ввозимое сырье и товары, так и на вывоз готовой продукции», – считает Александр Демин, депутат от «Новых людей», глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Он также затронул вопрос льготного кредитования бизнеса. По мнению Демина, удачным решением могло бы стать наличие в стране банка с госучастием, ориентированного на промышленное кредитование.

Участники круглого стола согласились, что должна быть выработана программа безопасности отрасли, базовыми принципами которой должны стать сырьевая обеспеченность, системная господдержка в виде налоговых послаблений и продвижение российских брендов. Также была поддержана идея создания производственных кластеров по принципу специализации предприятий или вертикальной интеграции, как это делается, например, в Узбекистане. Подобная модель может стать эффективным решением в текущих условиях.

В четверг лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что «Новые люди» готовы выступить организаторами парламентских слушаний по развитию бренда «Сделано в России».

Ранее сообщалось, что Правительство России решило в этом году впервые выделить в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов.