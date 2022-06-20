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20 июня, понедельник | Последнее обновление — 18:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Венгрия предложила экспортировать зерно с Украины через свою территорию
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19:59
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СК передал в ЛНР и ДНР уголовные дела о преступлениях Киева против мирных жителей
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Российские следователи передали в прокуратуры республик Донбасса первые 10 уголовных дел о преступлениях украинских властей против мирного населения, сообщили в Следственном комитете России.
«В соответствии с соглашениями, заключенными между СК РФ и прокуратурами Донецкой и Луганской народных республик, а также правилами территориальной подсудности, в целях более полного исследования обстоятельств и учета местных особенностей в настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что следователи собрали достаточную доказательственную базу, потому материалы направлены для последующей передачи в суд и рассмотрения по существу.
Ранее российские следователи начали расследование взрыва возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе. Также следователи СКР фиксировали факт обстрелов жилых массивов в центре Донецка боеприпасами образца НАТО.
Стало известно о применении Россией на Украине новых высокоточных ракет «305»
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В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты «305» для уничтожения важных объектов, сообщил информированный источник.
«Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск: например, по складам с боеприпасами и ГСМ», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров».
По его словам, есть различные режимы наведения у боеприпаса. При варианте «выстрелил – забыл» цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен. Другой вариант – режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения.
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305».
Министр культуры ответила оскорбившим Россию уехавшим звездам
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Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил, заявила министр культуры России Ольга Любимова в интервью НТВ.
«Это люди, уже уехавшие из страны, как правило, очень громко высказавшиеся. И их обязательства перед странами, куда они уехали, вынуждают их громко высказываться. Нелегкий путь быть представителем культуры в стране, где нет культуры. Не того уровня сцена, партнеры, труппы… Примет ли тебя там оркестр так, как в твоем оркестре, где ты был как в семье? Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил», – приводит «Комсомольская правда» комментарий Любимовой в интервью НТВ.
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.
После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Мэра Одессы встревожил рост ненависти «ко всему русскому»
Глава Одессы Геннадий Труханов заявил, что его беспокоит рост ненависти «ко всему русскому», градоначальник выступил против переименования улицы Пушкина.
«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», – сказал Труханов в интервью газете New York Times, передает РИА «Новости».
По данным издания, Труханов находится «под давлением» желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией Одессы. Сам мэр заявил, что «не поддержал бы» эту инициативу.
Ранее миланский театр «Ла Скала» отказался отменять русскую культуру.
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Стали известны подробности нападения Украины на буровые платформы «Черноморнефтегаза»
Украинские войска нанесли удар по платформам «Чероморнефтегаза» на месторождении «Одесское» в нескольких десятках километров от Одессы, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы», – сказала сенатор в беседе с РИА «Новости».
Она уточнила, что три человека получили ранения, у двоих из них – сильные ожоги, у еще одного – осколочное ранение, ему посекло ноги.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Мама привела срочника ВСУ сдаваться российским военным в Херсоне
Солдата срочной службы ВСУ Станислава Ковальчука, колонну которого разбили в феврале, привела сдаваться российским войскам его мать.
По ее словам, Россия сможет обеспечить безопасность ее сыну, в отличие от сбежавших командиров.
«В первый же день спецоперации он оказался никому не нужен, украинским командирам. <...> Командиры сами поубегали, а детей бросили просто умирать. Говорят, что Россия – зло, но настоящее зло – когда детям нашим говорят умереть, а не сдаться», – приводит ее слова ТАСС. Она сообщила представителю военно-гражданской администрации области, добавив, что решение прийти в ВГА и все рассказать было принято совместно с сыном.
Сам военнослужащий объяснил, что, согласно специальности в военном билете, он радиотелефонист, однако знаний по данной военной профессии им не преподавали. По его словам, за полтора месяца обучения, где они готовились служить в разведбатальоне морской пехоты, они «только строили и убирали, военному ничему не учили».
Также сдавшийся военный рассказал, что в феврале колонна, в которой он передвигался, была разбита, после чего он начал прятаться у родителей.
«Я хочу остаться здесь, ни в коем случае не хочу возвращаться на ту сторону. Хочу учиться, работать. У меня сейчас одна из целей – получение российского гражданства», – добавил Ковальчук.
Напомним, в начале июня начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с российскими силовиками и властью.
СМИ узнали о «тайных переговорах» России и Германии по Украине
Германия выступает против «унижения» России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.
По его мнению, об этом свидетельствуют «тайные переговоры», которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой, сообщает РИА «Новости».
«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию – что бы это ни значило», – рассказал Раф.
Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.
Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.
«Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике», – указал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Глава Крыма подтвердил удар Украины по буровым установкам «Черноморнефтегаза»
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Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня около восьми утра вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Было 12 человек на этих буровых платформах, на эту минуту подобраны пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», – сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики.
Напомним, генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
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Минобороны сообщило о потерях более 2 тыс. человек в 14-й бригаде ВСУ
В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. С 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в г. Кременчуг для проведения расследования», – сообщил Конашенков.
«Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Накануне посол ЛНР подтвердил сдачу в плен командира «Айдара».
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Мощный взрыв прогремел в Донецке
Многоквартирные дома и детский сад в Донецке получили повреждения после обстрелов ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Ранее в понедельник мэр города сообщал, что в микрорайоне Азотный после обстрелов ВСУ начался сильный пожар.
Напомним, украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм, а в самом городе было приостановлено движение части транспорта из-за обстрела.
В ЛНР сообщили о серьезных потерях среди польских наемников в Камышевахе
Польские наемники понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР, речь идет о хорошо организованном отряде военных из Польши, сообщил один из командиров казачьего полка.
Подразделения 6-го казачьего полка народной милиции ЛНР совместно с силами полка имени Ахмата Кадырова ведут в Камышевахе бои против украинской территориальной обороны и польских наемников, передает корреспондент РИА «Новости».
«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», – заявил командир казачьего полка.
По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне поляки понесли серьезные потери, сообщил казак.
В народной милиции добавили, что казаки и чеченские бойцы действуют в смешанных штурмовых группах и нацелены на взятие населенных пунктов Золотое-2 и Горское.
Напомним, по данным Минобороны России на 17 июня 2022 года, на Украине находятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехали 1779.
До этого эксперт предположил, что из Польши на Украину могут приехать до 100 тыс. желающих повоевать с Россией.
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Польский генерал призвал сбивать российские ракеты над Западной Украиной
В НАТО должны защищать переданное Киеву оружие и ввести бесполетную зону над Западной Украиной, чтобы сбивать там российские военные ракеты, заявил в беседе с Onet бригадный генерал, экс-глава бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей.
«Это неприемлемо. Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы», – цитирует РИА «Новости» Козея.
Генерал предположил, что альянс «имеет право» предъявить России ультиматум.
«Если они не прекратят ракетные удары, <…> то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины», – считает он.
Ранее сообщалось, что «Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.
До этого ВС России уничтожили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами М777.
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Кадыров рассказал о сдаче в плен группы украинских военнослужащих
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.
«Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <...> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер», –написал Кадыров в Telegram-канале.
Также он опубликовал видео, в котором пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса».
Ранее Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.
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Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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В Крыму заявили о предотвращении техногенной катастрофы после нападения Украины
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На пострадавшем от удара Украины месторождении в Черном море под Одессой удалось предотвратить техногенную катастрофу, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Смогли спасти месторождение, предотвратить технологическую катастрофу», – цитирует сенатора ТАСС.
Она добавила, что число раненых выросло до пяти.
«Спасательная операция идет успешно, есть у нас раненые – пять человек. Мы эвакуировали людей, семь человек ищем. [Из пострадавших] у двоих ожоги и у одного осколочное ранение ноги», – пояснила Ковитиди.
Она заверила, что охрану важных объектов в Крыму усилят после атаки Украины.
Ранее в понедельник Ковитиди сообщала, что удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы. Она отмечала, что ранения получили три человека, у двух – сильные ожоги, у третьего – осколочные ранения ног.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Стало известно о съемке спутниками США буровых платформ до нападения Украины
Американские коммерческие спутники вели съемку района Черного моря с буровыми платформами «Черноморнефтегаза» за неделю до удара Украины по ним.
Спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали акваторию с буровыми платформами 11, 13 и 14 июня соответственно, сообщает РИА «Новости».
Источник в силовых структурах Крыма отмечал, что удар был произведен по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении до 100 км от западного берега полуострова.
На пострадавших от удара трех платформах остановлена работа, идет сброс газа.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы. Ранения, по ее данным, получили три человека, у двух – сильные ожоги, у третьего – осколочные ранения ног.
ГУП РК «Черноморнефтегаз» занимается разработкой девяти месторождений на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова. В их числе – два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное.
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