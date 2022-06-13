СК России начал расследование взрыва в Мелитополе

Матери украинских военнопленных попросили не возвращать их сыновей домой

Поступают обращения от матерей украинских военнопленных, содержащихся в России, с просьбами не возвращать их сыновей на Украину, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе (их семьям – прим. ВЗГЛЯД). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать [на Украину] их сыновей, потому что они считают, что они [бойцы] либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», – цитирует ТАСС Москалькову. Она добавила, что такие же обращения были от двух пленных.

«Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», – отметила омбудсмен.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет после сообщений о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.

До этого Москалькова указала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники.

В Кремле вызвало обеспокоенность создание Киевом лагеря для военнопленных.

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