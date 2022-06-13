СК России начал расследование взрыва в Мелитополе

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13 июня, понедельник | Последнее обновление — 10:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Басурин назвал причину «варварских» обстрелов Донецка
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СК России начал расследование взрыва в Мелитополе
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Следственный комитет России расследует взрыв возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе, сообщила пресс-служба ведомства.
«Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
В воскресенье украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. Мощность взрыва около здания ГУ МВД в Мелитополе составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.
Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле здания ГУ МВД. Местные власти квалифицировали это как теракт.
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Матери украинских военнопленных попросили не возвращать их сыновей домой
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Поступают обращения от матерей украинских военнопленных, содержащихся в России, с просьбами не возвращать их сыновей на Украину, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе (их семьям – прим. ВЗГЛЯД). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать [на Украину] их сыновей, потому что они считают, что они [бойцы] либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», – цитирует ТАСС Москалькову. Она добавила, что такие же обращения были от двух пленных.
«Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», – отметила омбудсмен.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет после сообщений о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.
До этого Москалькова указала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники.
В Кремле вызвало обеспокоенность создание Киевом лагеря для военнопленных.
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ВС России уничтожили крупный склад ракетных комплексов на западе Украины
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ВМФ России поразили крылатыми ракетами «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленного Киеву из США и ЕС оружия, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков добавил, что ВКС России за сутки уничтожили высокоточными ракетами два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники ВС Украины.
По его словам, в результате были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой народной республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановки Луганской народной республики и Закотное Донецкой народной республики.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и десять специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой народной республики», – сообщил генерал-лейтенант.
Он подчеркнул, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. «Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области», – сказал Конашенков.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты «Точка-У» в Херсонской области и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области и ЛНР.
Конашенков отметил, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 248 районов скопления украинских военных, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.
«В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», – добавил он.
Генерал-лейтенант уточнил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне в Минобороны России заявили, что ВС России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников.
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Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины
Мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», – приводит ТАСС слова Столтенберга.
Он отметил, что военные НАТО не участвуют в конфликте на Украине, подчеркнув, что альянс не хочет эскалации боевых действий за пределами этой страны.
«Мы с самого начала войны всегда стремились помогать стране, воюющей за независимость, но мы старались максимально избежать эскалации, поэтому мы никогда не заходили на территорию Украины и мы отказали украинцам в создании бесполетной зоны», – подчеркнул генсек НАТО.
Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
До этого в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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Начальник управления генштаба Украины устроил стрельбу в Киеве
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Руководитель одного из управлений генштаба Украины открыл стрельбу в спальном районе Киева, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины – руководитель одного из управлений – совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», – написал он в Facebook* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией).
При этом из заявления Резникова следует, что стрельба произошла в присутствии детей. «Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания», – указал он.
Министр добавил, что на время расследования военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей. Известно, что чиновник был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий.
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В Польше призвали передать Украине ядерное оружие
Экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие.
По словам Сикорского, Киев «отдал свой ядерный потенциал» после подписания меморандума в 1994 году, передает РИА «Новости».
«Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», – призвал польский депутат.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 году Россией, Великобританией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
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Жители Северодонецка рассказали о жестокости украинских военных
Украинские военные жили в подвалах жилых домов и размещали в кварталах технику, отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские солдаты делятся продуктами и всем, что у них есть, рассказали жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон.
«(Российские военные) воду предлагают, говорят, подходите, берите. Тушенка, что у них есть... сливочное масло, печенье – короче, что у них есть, они подходят, они молча (делятся), молодцы вообще», – приводит РИА «Новости» слова жителя Северодонецка Антона.
По его словам, украинские военные вели себя) плохо... «Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, еще холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КАМАЗ загрузили и сказали: «до свидания». И люди остались без (всего), вот так вот», – рассказал он.
Его мать отметила, что российские военные всем делятся с населением без разговоров. «Они не говорят, они дают... сливочное масло, печенье дали», – сказала Валентина.
Кроме того, женщина рассказала, что ВСУ жили в подвалах домов, перебирались из одного в другой. Она показала журналистам, где стоял БТР среди многоэтажек и были вырыты окопы.
«Честно говоря, они ушли тихо, быстренько собрались и ушли», – сказала она, уточнив, что украинские войска ушли 28 мая, а вечером уже зашла разведка ЛНР.
Ранее с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе
Взрывное устройство сработало около здания ГУ МВД в Мелитополе, пострадали два человека, сообщил замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов.
«Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы», – приводит РИА «Новости» слова Селиванова.
Он пояснил, что пострадала проходившая мимо девушка. «Она получила ранения, вся в крови доставлена в больницу. И гражданский мужчина, получивший ранение спины», – уточнил Селиванов.
По его данным, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее власти Запорожской области сообщили о взрыве в Бердянске.
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Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Экипаж российских ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В опубликованном ведомством видео показаны записи с прицелов ударных вертолетов, на которых видно пуск противотанковых управляемых ракет. Ракеты летят к цели по спиралевидной траектории и затем точно поражают украинскую технику.
Также видны пуски с Ка-52 неуправляемых авиационных ракет с кабрированием по позициям украинских войск.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ», – сказали в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Глава МИД Чехии раскритиковал призыв Макрона не унижать Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать, выступил с утверждением глава МИД Чехии Ян Липавский в эфире телеканала CNN Prima NEWS.
«Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе», – приводит мнение Липавского РИА «Новости».
Ранее Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии».
Накануне в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В первое воскресенье июня в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В Запорожской и Херсонской областях отпраздновали День России
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Российский триколор торжественно подняли на главной площади Мелитополя в честь празднования Дня России, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации города. В других освобожденных городах Запорожской и Херсонской областей также запланированы концерты.
«На главной площади Мелитополя торжественно поднят флаг Российской Федерации», – говорится в Telegram-канале администрации.
Флаг России подняли на самом высоком флагштоке Запорожской области. Также на площади прошел флешмоб с флагами России, в котором участвовали 40 человек. В городском парке проходят спортивные состязания, передает ТАСС.
Кроме того, в Мелитополе прошел автопробег, приуроченный ко Дню России, в котором приняли участие 20 экипажей.
Мероприятия в честь Дня России состоялись и в других освобожденных городах и селах Запорожской и Херсонской областей. Празднование Дня России в Запорожской области также совпадает с годовщиной со дня основания города Энергодара, в этом году жители отмечают 52-ю годовщину, он был заложен в 1970 году. В городе запланирован концерт и праздничный салют.
Праздничные мероприятия начались в Херсоне в Потемкинском сквере, где перед горожанами выступил ансамбль песни и пляски Южного военного округа.
«Херсон, Херсонская область, Таврическая губерния празднуют этот праздник вместе с Россией. Культурно-массовые мероприятия на площадях города, и несмотря на то, что близость фронта ощущается, все равно люди выходят, люди празднуют, люди радуются», – заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
В течение дня для херсонцев предусмотрена обширная программа: концерты ансамбля песни и пляски Южного военного округа и самодеятельных коллективов. Днем состоится шоу-программа «Русское радио Херсону», где выступят «Земляне», ЮрКисс, Елена Север, Марина Брз, Роман Архипов, ВладиМир. Вечером состоится гала-концерт «Виват, Херсон! Виват, Россия!» с участием Аниты Цой, Дениса Майданова, Дмитрия Певцова.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником, который «посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю и верой в ее будущее», и отметил, как важно для граждан быть сплоченными.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Главу МИД Литвы «разочаровали» успехи ВС России на Украине
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Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают «разочарование», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Foreign Policy.
Литовский дипломат пояснил, что последние события на фронте указывают на низкие шансы «нанести поражения» России. «Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства Литвы РИА «Новости».
Он также отметил, что Москва успешно противодействует западным санкциям. «Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Литвы.
Накануне в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В первое воскресенье июня в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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Москалькова рассказала о сложной ситуации с пленными российскими моряками
Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей России на Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Семьдесят семь моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться», – цитирует ТАСС омбудсмена.
Она отметила, что необходимо вести диалог о возвращении гражданских пленных.
Напомним, омбудсмен попросила Международный комитет Красного Креста проверить условия содержания российских моряков, а также обратилась к украинской стороне с просьбой оказать содействие в их возвращении в Россию. По ее словам, на судоремонтных заводах Измаила четвертый месяц продолжают находиться в заложниках 77 гражданских российских моряков, члены экипажей нескольких судов.
Ранее Москалькова заявила, что матери украинских военнопленных попросили не возвращать их сыновей домой.
Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет после сообщений о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.
До этого Москалькова указала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники.
В Кремле вызвало обеспокоенность создание Киевом лагеря для военнопленных.
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Минеральное
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Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 миллиметра, а Докучаевск и Минеральное – из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Докучаевска. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.58 – н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Помимо этого, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.34 – н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».
Накануне украинские войска обстреляли Еленовку из «Града», выпустили четыре мины калибром 82 мм по Никитовскому району Горловки, восемь мин калибром 120 мм по населенному пункту Гольмовский и три снаряда калибром 152 мм по Пантелеймоновке.
В минувшее воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что после ночного обстрела ЛНР повреждения получили детский сад и 11 многоквартирных домов Стаханова.
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В Мелитополе указали на виновных в теракте возле здания МВД
Накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю праздника, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«За терактом стоят украинские боевики. Это террористы Зеленского. В этом нет никаких сомнений», – заявил РИА «Новости» Рогов.
По его словам, накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю Дня России.
«Это классическое бандеровское бандитское подполье, которое умеет воевать только с мирными людьми. В результате теракта пострадали гражданские люди, которые просто проходили мимо, не имеющие отношение к силовым структурам», – отметил он.
Также Рогов заявил, что после теракта меры безопасности в Мелитополе будут усилены.
Ранее два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения. Мощность взрыва составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.
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Украина проложила два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна
Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия, сообщил замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.
«Эти маршруты не идеальны, потому что они приводят к определенным заторам, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы развивать эти пути сообщения», – цитирует ТАСС Сеника.
По его словам, Украина также ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия. Замминистра не уточнил, сколько зерна уже перемещено или будет перемещено по этим маршрутам.
Ранее Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
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