В Кремле ответили на вопрос о привлечении ОДКБ к спецоперации на Украине

Эксперты указали на детали операции по уничтожению генералитета ВСУ

«Определение точной локации украинских генералов и офицеров – заслуга нашей разведки, спецназа и агентуры. Они вместе с командованием ВС России подготовили блестящую операцию по массовому уничтожению генералитета противника», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.

«Россия обещала нанести удары по украинским центрам принятия решений. И это фактически один из таких примеров. Да, пока речь идет не о стратегических, а скорее об оперативных центрах принятия решений, но они тоже важны», – сказал военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

По словам собеседника, связывать успех нанесенного удара стоит «исключительно с работой нашей разведки». «Настойчивая и профессиональная деятельность наших специалистов привела к тому, что нам удалось установить место расположения противника, определить точное время сосредоточения военных руководителей различных рангов и сообщить российскому командованию эту информацию для принятия дальнейшего решения. Это серьезный урон боеспособности украинской армии», – пояснил эксперт.

В свою очередь бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев добавляет, что «наши войска специального назначения отлично работают и прекрасно знают местоположения основных генералов и даже наемников, которые воюют на стороне ВСУ».

«Кроме того, современные средства разведки позволяют определить места расположения генералов и офицеров ВСУ с вероятностью, близкой к 100%. Также наше высокоточное оружие долетает до Украины со всех рубежей. Это полностью простреливаемая территория. Так, с Черного моря мы применяем «Калибры», с воздуха работаем «Кинжалами», а с земли можем применять различные средства, в том числе «Искандеры», – рассуждает собеседник.

«Основная сложность заключается в определении времени и места сбора военного руководства ВСУ. И для этого у нас есть разведка, войска специального назначения, а также агентурные сведения. Это системная работа, а не разовая акция», – акцентировал Хатылев.

Эксперт также предположил, что удар был нанесен именно по этому пункту из-за того, что «там готовилась некая операция, в том числе с применением иностранных средств вооружений, которые поставляет Запад». «Это первое сообщение о таком массовом уничтожении генералов и офицеров ВСУ, но не последнее», – прогнозирует Хатылев.

Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, массовое уничтожение генералов и офицеров ВСУ стало результатом комплексных действий российских военных специалистов. Так, помимо успешной работы разведки, немаловажным является скорость передачи информации о местоположении и времени проведения рабочего совещания командного состава ВСУ. Это же касается и скорости принятия решений по нанесению высокоточных ударов командованием ВС России – в данном случае речь может идти о проведении операции в считанные часы.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.

«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – отмечается в сообщении.

Позже Министерство обороны России опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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