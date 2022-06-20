В «Технополисе «Москва» рассказали об импортозамещении лекарств

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» рассказали о производстве фармацевтических препаратов и медицинских изделий, предназначенных для замены импортных лекарств.

Москва – крупнейший производитель лекарств и медицинских изделий в России. В городе действуют 84 фармпредприятия, где трудятся свыше 14 тыс. человек, сообщили в ОЭЗ «Вечерней Москве».

Несмотря на санкции, производители лекарств отмечают: снабжение аптечных складов идет строго по плану, компонентов для создания препаратов хватает. Помимо этого, на данный момент предприятия успешно осваивают новые производственные ниши, которые остались после ухода с рынка зарубежных фармкомпаний.

В «Технополисе «Москва» производством лекарств и сопутствующих медицинских изделий занимаются сразу восемь резидентов.

«Один из этих производителей уже три года работает на нашей площадке. Инновационная компания специализируется на проектировании, разработке и производстве медицинских изделий, приспособлений и аксессуаров для ухода за стомой», – сказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

В списке только этого производителя – 44 медицинских изделия для стомированных больных. Таким пациентам нужен особый уход – многие без спецтрубок не могут дышать или питаться. Стомы – искусственные отверстия, благодаря которым полость внутренних органов сообщается с окружающей средой. Они должны быть всегда чистыми, а значит, и безопасными для пациентов.

Предприятие готово снабжать своей продукцией не только московский, но и зарубежный рынок. Со столицей у компании заключен офсетный контракт. Благодаря ему город бесперебойно получает необходимые медизделия.

«В лаборатории комплекса готовая продукция проходит тщательное испытание и проверку. Каждая серия любого нашего продукта подвергается многократному контролю качества в течение всего производственного цикла», – сказал руководитель компании Алексей Дрондель.

Еще один резидент особой экономической зоны – крупное фармацевтическое производство. На линиях предприятия создают препараты наиболее востребованных нозологических групп. Принимает участие резидент технополиса и в госполитике в сфере импортозамещения.

Сегодня портфель компании включает около 30 наименований лекарственных препаратов различных форм выпуска для лечения онкологических, неврологических, эндокринологических и других значимых заболеваний, планируемых к производству уже до конца текущего года. Большинство лекарств – порядка 86% – включены в список жизненно необходимых.

Совсем недавно еще один резидент технополиса запустил производство лекарств для людей с онкозаболеваниями.

«На предприятии также выпускают теперь иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности. Компания способна производить до 15 миллионов упаковок этих лекарств в год», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего же на базе технополиса и столичных технопарков работают почти 130 предприятий, освоивших выпуск лекарств и медизделий. Их мощности позволяют быть уверенными – необходимые лекарства всегда будут доступны потребителям.