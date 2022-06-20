В США обеспокоились «гипотетическим» сценарием кибервмешательства России в выборы

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20 июня, понедельник | Последнее обновление — 04:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор: Самарский «Авиакор» может возобновить производство самолетов
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США обеспокоились «гипотетическим» сценарием кибервмешательства России в выборы
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Американские власти обеспокоены возможностью вмешательства российских хакеров в предстоящие осенью выборы в США, но признают, что такой сценарий носит «гипотетический» характер, передает телеканал CNN со ссылкой на пять действующих и бывших чиновников, часть из которых выступают анонимно.
Они предполагают, что Россия в отместку за действия Запада в связи с конфликтом на Украине могла бы демонстративно провести несложную кибератаку, которая усилит недоверие к электоральной системе, и без того присутствующее у части избирателей, и углубит противоречия в американском обществе, передает РИА «Новости».
«Пять нынешних и бывших американских чиновников, которые говорили с CNN, подчеркивали, что такое сценарий остается гипотетическим», – сказано в сообщении.
«Если что-то небольшое случится, это породит мании и хаос, и вдруг люди будут думать, что все выборы совершенно не защищены», – цитирует телеканал Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности, а до этого занималась киберзащитой и контрразведкой в аппарате комитета палаты представителей по внутренней безопасности.
Эксперты предполагают, что российские хакеры могли бы взломать одну из многочисленных местных систем регистрации избирателей и позаботиться о том, чтобы кибератака была замечена и получила резонанс. Такой сценарий допускает, что далее в социальных сетях была бы инспирирована дискуссия о проблемах электоральной системы с эмоциональной накачкой избирателей.
Осенью американцам предстоит переизбрать палату представителей, часть сената, а также губернаторов нескольких штатов. Республиканская оппозиция рассчитывает взять реванш у демократов за поражения 2020 года.
Напомним, ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала коммуникации между Trump Organization и российским «Альфа-банком». В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.
Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Клименко назвал альтернативу Windows 10 и 11 для россиян
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«Если это не сбой работы сайта Microsoft, то у огромного числа россиян возникнут проблемы в работе компьютеров», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко. Ранее Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта.
«Компания Microsoft всегда была в меру лояльна и довольно спокойно относилась к тому, что происходит с Россией. И если они сейчас начнут исполнять введенные санкции, то это коснется всех программных продуктов корпорации», – сказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко.
По словам эксперта, трудности возникнут «не только у простых граждан». «Несмотря на импортозамещение, у большого числа чиновников рабочие места завязаны на продуктах именно Microsoft. И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», – пояснил он.
«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», – рассказал собеседник.
«На данный момент в России особо широко используются всего два типа операционных систем – Windows и Mac. Но есть и система Linux, которую некоторые также ставят на свои компьютеры. И это будет вполне неплохой альтернативой в будущем. Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», – заключил Клименко.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта. Все попытки установить операционные системы заканчиваются ошибкой.
При этом отмечается, что с использованием сервисов VPN выполнить загрузку все же удается. Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.
Напомним, в марте Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Позже в американской корпорации заявили, что Microsoft сократит свыше 400 российских сотрудников и значительно уменьшит свою деятельность в России.
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В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию
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«Тем, кто действительно думает, что может «победить» Россию, рекомендую почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс захотел создать армию, способную «победить» Россию.
«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Сейчас весь Запад нацелен только на то, чтобы, как они говорят, «ослабить мощь России». Но эти амбиции неосуществимы. Дело в том, что наши Вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. И ярким тому примером служит специальная военная операция на Украине», – подчеркнул собеседник.
Сами же намерения Патрика Сандерса «можно лишь охарактеризовать фразой «надежды юношей питают», отметил Красов. Он также указал на тот факт, что «Великобритании будет довольно сложно превзойти военную мощь России».
«Это понятие состоит из множества аспектов. Это и боевой дух военнослужащих, и вооружение, и военная техника, и поддержка населения, и вопросы экономики. В случае с нашей страной эти составляющие объединены в одно целое. А если британцы действительно верят в возможность победы, то рекомендую им почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заключил Красов.
Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать такую армию, которая могла бы «победить Россию». Он также указал британским военным, что они должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
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Рогозин заявил о движении западной космонавтики к войне
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Мир западной космонавтики развернулся в сторону войны, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что Lockheed Martin, Boeing, SpaceX и другие частные компании занимаются сбором информации для вооруженных сил Украины, позволяя ВСУ «пользоваться облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
SpaceX «оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование», которое распределено по подразделениям ВСУ и нацбатов, заявил гендиректор Роскосмоса. Оно «принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», сказал Рогозин.
В ответ на вопрос о том, могут ли российские спутники наблюдать за территорией Украины, Рогозин заявил: «Конечно». По его словам, можно «определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается» ли он, «как оно восстанавливается и много другое».
Напомним, спутниковая группировка Starlink (проект Илона Маска) фактически стала частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. После начала специальной операции на Украине и обрывочных данных о проблемах у американских военных со спутниковой связью компания SpaceX заявила, что в кратчайшие сроки поставит Киеву комплекты Starlink.
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США захотели заменить российскую нефть в мире
США намереваются заменить на мировом рынке российскую нефть, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.
«Каждая страна платит высокую цену за газ. <…> Необходимо, чтобы все страны увеличили сейчас поставки, потому что спрос также растет», – передает ее слова РИА «Новости».
Грэнхолм заявила, что президент США Джо Байден «делает все возможное, включая высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва».
«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», – сказала глава Минэнерго.
«Если Евросоюз решит полностью запретить [покупку] российской нефти, это создаст давление на цены. Если [рынок] Китая откроется [после снятия антиковидных ограничений] раньше предполагаемого срока, это также создаст давление на цены», – заключила министр.
Ранее Грэнхолм заявила, что Вашингтон призывает всех производителей нефти и газа, включая опек, увеличить добычу, чтобы снизить рекордно высокие цены на топливо.
Посольство России назвало неправдой заявления США о биолабораториях на Украине
Заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий носили гражданский характер, не соответствуют действительности, сообщило посольство России в Вашингтоне.
«Обратили внимание, с каким энтузиазмом представители [американской] администрации продвигают информационный материал Пентагона от 9 июня, в котором утверждается, что за последние 20 лет Соединенные Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер <...>. Подготовленная минобороны США информация – откровенная неправда», – заявили в посольстве, передает ТАСС.
Дипмиссия указала, что обнародованные Россией факты говорят об обратном: официальные материалы, найденные на украинской территории, указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.
Дипломаты предложили ознакомиться с новым докладом Минобороны России, в котором представлены доказательства «проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов», вызывающих «необратимые поражения центральной нервной системы».
Вашингтон не желает объяснять свое взаимодействие с Киевом в военно-биологической сфере, также замгоссекретаря США Виктория Нуланд отказывалась участвовать в работе российской парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине, напомнили в посольстве.
«Все это лишь подтверждает, что заявления о мирном характере биологических проектов на Украине – прикрытие, которое Соединенные Штаты используют для продолжения деятельности в обход международных договоренностей», – заключили в дипмиссии.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Джонсон обратился к Западу в связи с конфликтом на Украине
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Конфликт на Украине может оказаться длительным, Запад должен подготовиться к финансированию «живучести украинского государства», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон считает, что Россия «прибегает к кампании на истощение», страны Запада «должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью», которая позволит ей «пережить» конфликт и «победить», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Запад, по словам премьера, должен обеспечить «живучесть украинского государства». Украинские власти должны «выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию», все это «потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых» Западу следует «планировать на годы вперед».
Джонсон призвал продолжить поставки вооружений на Украину и подготовку ее военнослужащих в европейских странах. По плану Великобритании, можно будет готовить до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Также необходимо разработать альтернативные сухопутные маршруты доставки украинского зерна, заявил Джонсон
Он считает, что все это «усилит позиции украинских друзей», позволяя закончить конфликт на «предложенных Зеленским условиях». Успех российской спецоперации на Украине не сделает Европу более безопасным местом, считает Джонсон. Он видит в высказываниях президента России Владимира Путина об императоре Петре I пути к «широкой экспансии».
Напомним, Путин, встречаясь с молодыми предпринимателями, сказал, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции.
Джонсон посетил Киев и подвергся в Великобритании критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.
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Forbes: Западу надоело поддерживать Украину
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Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.
Автор подчеркнула, в первые дни эскалации кризиса люди «стремились поддержать» Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире, передает РИА «Новости».
Так, по статистике организации «Врачи без границ», количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тыс. по сравнению с 70 тыс. в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тыс. индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, добавила Барнс.
Колумнист напомнила, что куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак ранее заявляла, что число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно.
«Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается», –резюмировала Барнс.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минфин США: Мы не можем справиться с инфляцией
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Министерство финансов США признало, что не может справится с «неприемлемо высокой» инфляцией. Также глава ведомства Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC подтвердила, что экономика США будет замедляться.
«Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США - не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», – передает ее слова РИА «Новости».
Министр отметила, что «эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз».
Она также заявила, что экономика будет замедляться. «Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту», – сказала Йеллен.
При этом глава Минфина не думает, что рецессия неизбежна. Основания для оптимизма министр видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.
Ранее в США решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, повышение стало самым высоким с 1994 года.
Однако президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в стране.
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В США перестают верить в победу Украины
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Впервые доля американцев, которые считают, что Россия выиграет в конфликте с Украиной, превысила тех, кто верит в победу Киева, свидетельствуют данные опроса You Gov.
Четверть американцев считает, что победа будет за Россией, 19% полагают, что победит Украина. 38% думают, что не победит никто, сообщается в Telegram-канале «Опросы и замеры».
Месяц назад 33% опрошенных считали, что победит Украина, а что победит Россия – 16%.
Также на минувшей неделе выросло неодобрение политики Байдена в отношении украинского кризиса: 49% американцев не одобряют действия Байдена, 39% – одобряют.
Отмечается, что это самый высокий показатель неодобрения с начала опросов.
Кроме того, за последние недели доля американцев, выступающих за «жесткий ответ» России, снизилась.
Напомним, в мае результаты опросов показывали, что большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.
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Лавров заявил о неспособности США принудить Россию к соблюдению их правил
Вашингтон не сможет своими поставками вооружений на Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать изобретенные США правила, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
У главы ведомства поинтересовались, чего добиваются США, направляя дополнительные партии вооружений на Украину, передает ТАСС.
Лавров указал, что эти цели в Вашингтоне декларировались уже давно. «Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», – сказал министр.
Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Сенатор: Путин указал новые ориентиры для всего мира
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«Владимир Путин в сегодняшней своей речи на ПМЭФ расставил точки над «i», а также избавился от полутонов в вопросах, имеющих принципиальное значение не только для России, но и для мира в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Президент России, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, заявил о безвозвратном завершении эпохи однополярности мира.
«Путин дал официальную позицию России по поводу санкционной борьбы, Украины, финансовых хитросплетений. Он также напрямую предупредил мир о растущих угрозах. Важно, что это сказал не эксперт, политолог или отдельно взятый министр, пусть и уважаемый, а глава государства», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Но главным моментом выступления Путина, по словам сенатора, была мысль о важности сохранения Россией суверенитета. «Глава государства подчеркнул: суверенитет является базой как для безопасности, так и для развития нашего государства. России сейчас нужно не отступать, а закреплять успех. Благо, происходящее на международной арене убеждает нас в этом. Да, часть россиян говорит: «Давайте подождем, само образуется». Но президент послал четкий сигнал: само ничего не образуется. Суверенитет мы должны и дальше отстаивать всеми доступными инструментами», – указал собеседник.
Парламентарий добавил, что «Россия своей нынешней политикой высветила все «темные углы» условного Запада и ускорила движение этих государств на мировую обочину». «Наша страна и многие другие несколько десятилетий ориентировалась на «страны заката» – как в метафорическом, так и в прямом смысле. В сегодняшней речи Путин указал всему миру, что на эти страны ориентироваться не нужно, потому что это не маяк, а риф. Это было послание, в том числе и «странам восхода» – не брать пример с «альянса заката», – подчеркнул он.
Напомним, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу президент России Владимир Путин указал, что США не замечают прекращения эпохи многополярности. По его словам, за последние десятилетия в мире сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализуют собственные модели экономического роста и имеют право на их защиту национального суверенитета.
«Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать», – подчеркнул глава государства.
Путин также напомнил про грабительскую политику Запада в отношении беднейших стран. «Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал, и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», – заявил президент.
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США побоялись доверить Украине беспилотники Gray Eagle
Продажа американских беспилотников MQ-1C Gray Eagle Украине приостановлена, сообщают информационные агентства.
Reuters поясняет, что возражения против сделки вызваны опасениями США, которые не исключают, что «радар и оборудование для наблюдения» на БПЛА «могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если попадут в руки России». Киев должен был получить четыре БПЛА стоимостью 10 млн долларов каждый. Сделку одобрил Белый дом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Reuters не указывает, когда Вашингтон примет окончательное решение, передает РИА «Новости».
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Сделка может быть связана с испытаниями беспилотников в боевых условиях.
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Британский главком захотел «победить» Россию
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Необходимо создать армию, которая будет способна «победить Россию», также британские войска должны быть готовы вновь воевать на территории Европы, заявил новый глава британской армии Патрик Сандерс.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости»
Он также добавил, что его поколение должно подготовить армию «снова воевать в Европе».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время своего визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
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Посол объяснил конфликт на Украине попытками США удержать роль гегемона
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Истоки нынешнего конфликта связаны не с Украиной, а с попытками США удержать роль гегемона, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В статье для Newsweek Антонов заявил, что «обстановка на Украине накалена до предела», в «круговорот событий в Восточной Европе втягивается все больше стран», а «негативные последствия кризиса евробезопасности в разных проявлениях стремительно распространяются по всему миру», передает ТАСС.
Как указал посол, «глобальный характер происходящего свидетельствует, что истоки нынешнего конфликта – не в Украине». По его мнению, «речь идет об упадке американоцентричной модели мироустройства. А точнее о крахе попыток США удержать роль гегемона и назначить себя «путеводной звездой» для всех государств».
Антонов считает, что кризис возник из-за «пренебрежения» стран Запада национальными интересами России, «системообразующего фактора мироустройства». По его словам, «элиты, пребывая в эйфории после распада СССР, убедили себя в победе в холодной войне», а некоторые мыслители «даже говорили о «конце истории».
Дипломат отметил, что в начале 1990-х годов «Россия была ослабленной, находилась на перепутье». Подобное уже случалось, но страна всегда «выходила окрепшей, а нация мобилизованной». США же попытались агрессивно навязать России «демократические» идеалы, зачастую чуждые россиянам», а также «все ближе подступали к нашим рубежам».
Антонов заявил, что сейчас «мир трансформируется в сторону полицентричности», в связи с чем как никогда важна роль Совета Безопасности ООН в «обеспечении равной и неделимой безопасности для всего глобального сообщества». Он призвал «свыкнуться с мыслью о невозможности построения мироустройства, в котором все страны должны следовать указаниям Вашингтона, а западные ценности будут стоять выше закона».
Попытки Вашингтона задушить Россию санкциями не работают и усугубляют положение дел в американской экономике, заявил Антонов, отметив, что «в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать». Действия США «никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России выполнить поставленные в ходе специальной военной операции задачи по защите жителей Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины», заявил посол.
Он подчеркнул, что накачивание Киева американским оружием – это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами. По его словам, «США надо прекратить тешить себя иллюзиями о «разгроме» нашей страны», Россия и США обречены на взаимодействие, ведь «мы – великие державы, которые несут особую ответственность за мир на Земле».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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