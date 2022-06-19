МГЕР поздравила с профессиональным праздником более 1000 врачей в России и Донбассе

В День медицинского работника «Молодая Гвардия Единой России» поздравила более 1000 медработников в России и в Донбассе. Активисты поблагодарили за работу врачей, которые ежедневно борются за жизни людей, в том числе тех, кто пострадал из-за обстрелов украинских нацистов, сообщил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

«Сегодня не только в России, но и на Донбассе наши активисты поздравили медиков с профессиональным праздником. Всего мы поблагодарили за работу более 1000 врачей. В Мариуполе мы поздравили сотрудников больницы интенсивного лечения. Медикам привезлиперевязочные материалы, капельницы, шприцы, антисептики, а также фрукты и конфеты», – приводятся слова Амелина в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что активисты также поблагодарили волонтеров, которые оказывали медицинскую помощь в ДНР. «С 30 марта на Донбассе находятся волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты». Среди добровольцев есть врачи, которые оказывают медпомощь пострадавшим людям. Так, сегодня в Нижегородской области мы поблагодарили за работу и поздравили сотрудника областного клинического онкологического диспансера Валерия Максимычева, который оказывал медпомощь жителям Донбасса. Он больше месяца проработал в Мариуполе в медицинском центре «Единой России», – добавил Амелин.

В ДНР активисты представительства «Молодой Гвардии Единой России» посетили прифронтовой город Ясиноватая, где поздравили сотрудников Ясиноватской центральной районной больницы. «В такой непростой ситуации продолжать работать четко и слаженно, как работаете вы, это настоящий подвиг. Хоть сегодня и ваш профессиональный праздник, вы все равно продолжаете службу на боевом посту! От лица молодежи благодарю вас за благородный труд, работу в одном из самых обстреливаемых городов Республики. Спасибо за мужество и верность профессии. Ваш труд незаменим!» – поблагодарил за работу врачей руководитель представительства «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Кирилл Макаров.

С профессиональным праздником поздравили и медиков центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне. Напомним, там работает бригада врачей скорой помощи, а также на постоянной основе находится дежурный доктор и терапевт. Он оказывает обратившимся медицинские консультации и выдает лекарства. С момента открытия центра за помощью к медикам обратились более 2500 человек.

«Мы решили поздравить наших врачей, которые ежедневно здесь работают, с профессиональным праздником. Подготовили в качестве подарка фруктовые корзины. Очень приятно, что мы сказали им слова благодарности вместе с людьми, которые в данный момент находились в центре. Получилось очень необычно, но было видно, что им очень приятно. Медицинский работник – это не столько профессия, сколько миссия. Для настоящих врачей, медсестер, санитаров человек и его здоровье всегда будет приоритетом. Настоящий доктор никогда не поставить что-либо выше этого и никогда не сделает своему пациенту хуже. У нас в центре именно такие врачи. Их невозможно увидеть сидящими в спокойном положении, они всегда в движении», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

В качестве творческого подарка стало исполнение песни «Светофоры дайте визу» Александра Розембаума. Исполнил композицию доброволец из Ингушетии Хасан Юсупов.

«Самый необычный профессиональный праздник в моей жизни и самое удивительное поздравление, которое я когда-либо получал! Спасибо большое! Это эмоции и воспоминания на всю жизнь», – сказал врач центра гуманитарной помощи «Единой России» Павел Марин.

Сразу после короткого поздравления врачи отправились на дежурные посты. Оказывать помощь, консультации, выдавать лекарства и помогать каждому, кто обратился за помощью.