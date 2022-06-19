Судно из Камеруна запросило проведение аварийно-спасательных работ под Туапсе

На сухогрузе под флагом Камеруна, который находится у берегов Туапсе в Краснодарском крае, зафиксировали поступление воды в машинное отделение, подана заявка на проведение аварийно-спасательных работ, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«От агента m/v Lider Bulut поступило сообщение о поступлении воды в машинное отделение, причины поступления воды уточняются, подана заявка на проведение аварийно-спасательных работ силами Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В Росморречфлоте добавили, что задействованный в аварийно-спасательной операции катер бонопастановщик «Валерий Барский» уже провел замеры глубин у борта аварийного судна для подхода к нему многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов», сухогруз находится на грунте с прежним креном. В районе аварийного сухогруза находятся катер бонопастановщик «Валерий Барский» и рейдовый водолазный катер «Водолаз – 31», установлены боновые заслоны длиной 430 м для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов. По данным пресс-службы, разлива нефтепродуктов и пострадавших нет.

«Ориентировочно, время прибытия дополнительных средств 16:00», – добавили в пресс-службе.

Накануне, по данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, стало известно о зарубежном судне, получившем крен в районе Туапсе из-за нарушения в работе балластной системы.

По данным Росморречфлота, на борту находятся 28 человек экипажа, среди них граждане Турции и Грузии, судно находится в 250 м от берега. По данным источника в экстренных службах региона, экипаж своими силами проводил ремонт системы, на время проведения работ портом Туапсе выделен буксир для откачки воды, поступающей из-за поломки. Капитан попросил буксирами доставить судно до причала и поставить на мель, чтобы избежать переворачивания судна во время проведения ремонтных работ.