Судно из Камеруна запросило проведение аварийно-спасательных работ под Туапсе

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19 июня, воскресенье | Последнее обновление — 10:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для трибунала по Украине
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Судно из Камеруна запросило проведение аварийно-спасательных работ под Туапсе
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На сухогрузе под флагом Камеруна, который находится у берегов Туапсе в Краснодарском крае, зафиксировали поступление воды в машинное отделение, подана заявка на проведение аварийно-спасательных работ, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«От агента m/v Lider Bulut поступило сообщение о поступлении воды в машинное отделение, причины поступления воды уточняются, подана заявка на проведение аварийно-спасательных работ силами Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В Росморречфлоте добавили, что задействованный в аварийно-спасательной операции катер бонопастановщик «Валерий Барский» уже провел замеры глубин у борта аварийного судна для подхода к нему многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов», сухогруз находится на грунте с прежним креном. В районе аварийного сухогруза находятся катер бонопастановщик «Валерий Барский» и рейдовый водолазный катер «Водолаз – 31», установлены боновые заслоны длиной 430 м для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов. По данным пресс-службы, разлива нефтепродуктов и пострадавших нет.
«Ориентировочно, время прибытия дополнительных средств 16:00», – добавили в пресс-службе.
Накануне, по данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, стало известно о зарубежном судне, получившем крен в районе Туапсе из-за нарушения в работе балластной системы.
По данным Росморречфлота, на борту находятся 28 человек экипажа, среди них граждане Турции и Грузии, судно находится в 250 м от берега. По данным источника в экстренных службах региона, экипаж своими силами проводил ремонт системы, на время проведения работ портом Туапсе выделен буксир для откачки воды, поступающей из-за поломки. Капитан попросил буксирами доставить судно до причала и поставить на мель, чтобы избежать переворачивания судна во время проведения ремонтных работ.
Песков прокомментировал информацию об «отказе» Токаева принять орден Александра Невского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российская сторона якобы планировала наградить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского.
«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», – передает «Подъем» его слова.
Ранее агентство Тенгриньюс со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая сообщило, что Токаев решил не принимать казахстанские и иностранные награды до конца срока своих полномочий в качестве главы государства.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном.
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Французы увидели намек для ЕС в заявлениях Путина на ПМЭФ
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Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента России Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума, уделив внимание вопросу вступления Украины в Евросоюз.
«Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет», – сказал накануне Путин, напомнив, что ЕС не является военным либо оборонительным союзом, передает РИА «Новости».
Один из читателей под ником Insight2000 указал, что необходимо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины.
«За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», – считает Insight2000.
«А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!..» – заметил MICHEL BOUCHARDY.
«Присоединить Украину к Европе – значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», – уверен Ludwig3.
«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», – поддержал его anonyme 38572.
Ранее Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
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Меркель объяснила покупку Германией российского газа
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До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью редакционному объединению RND.
«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», – цитирует канал «360» Меркель.
По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей, именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток – 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Между тем, федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена.
В это же время Европа начала использовать закупленный на зиму газ.
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Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить
С 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщил Газпром.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Приостановку потока согласовали со всеми сторона заранее.
Напомним, «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
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На ПМЭФ сказали, откуда шли DDoS-атаки
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DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 Гигабит в секунду с адресов из США, Украины, Бангладеша, Бразилии и других стран, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно…140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали», – цитирует РИА «Новости» Кобякова.
Также он заявил, что юбилейный форум в Петербург приехало в 10 раз меньше представителей США, чем в 2019 году, когда их было 600.
Кобяков заверил, что защита инфраструктуры ПМЭФ от DDoS-атак в дальнейшем будет усилена.
«Мы будем усилять (защиту), конечно», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу сообщалось, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, из-за чего президент Владимир Путин перенес свое выступление на Петербургском экономическом форуме на час позже.
Также из-за изменения графика, вызванного DDoS-атаками, в укороченном формате прошла встреча Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами.
Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Российские блогеры дали советы упавшему с велосипеда Байдену
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Блогеры и журналисты отреагировали на падение с велосипеда на прогулке президента США Джо Байдена, дали ему советы, а также предложили пересесть на новую модель.
Телеведущий Владимир Соловьев предложил Байдену пересесть на другой велосипед. Он разместил фото трехколесного транспорта в своем Telegram-канале. «Новый велосипед Джо Байдена», – подписал фото Соловьев.
Кстати, и сами американцы предложили президенту пересесть на четырехколесный велосипед. Фото с подписью: «Следующий велосипед Байдена»: Американцы не оставляют своего президента в беде» разместил Telegram-канал Пул №3.
«Пиарщики Байдена решили в ответ на критику его немощи покатать старика на велосипеде. Получилось не очень. Разговоры о немощи Байдена усилились», – считает эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«79 лет – это, вообще говоря, возраст, в котором дедульке Джо (хоть шлем ему нахлобучить не забыли) нажить этим образом перелом шейки бедра было как здрасте. Это также и возраст, в котором реабилитация после таких переломов становится огромной проблемой с далеко не гарантированным результатом и высоким процентом смертности в течение нескольких месяцев, будь ты хоть трижды президент бывшего гегемона. Как в этом сценарии (перелома, даже не обязательно попадания в процент смертности) у бывшего гегемона отправлялась бы власть, страшновато даже начать представлять, что при активации двадцать пятой поправки, что без таковой. Поэтому похоже, что вслед за летуном с велосипеда легко отделался как бы не весь глобус», – отметил Адекват Z.
«Падение Байдена с велосипеда – не просто пример того, чем опасна геронтократия (когда любые такие эксцессы могут стать фатальными). Но и хорошая метафора всего его провального президентства. Упал Байден во время прогулки в родном Делавере, куда сбежал из Вашингтона – из-за того, что в Конгрессе зашли в тупик переговоры об очередной его реформе (на этот раз по оружию). Сейчас Байдену еще 79 лет. А к следующим выборам уже будет все 82. И такие случаи из редких станут постоянными. Вторую президентскую гонку он очевидно не вытянет. Придется менять коней на переправе – что грозит Вашингтону очередным аппаратным кризисом», – написал в Telegram-канале Малек Дудаков.
Правда, нашлись блогеры, которые пожалели президента США. «Не понимаю зачем смеяться над пожилым человеком, который упал с велосипеда. Езда на велосипеде не относится к президентским обязанностям. И я бы посмотрел, чтобы вы сказали, если бы с велосипеда упал ваш папа», – написал Максим Кононенко.
Ранее пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден упал во время велопрогулки.
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Рогозин заявил о движении западной космонавтики к войне
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Мир западной космонавтики развернулся в сторону войны, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что Lockheed Martin, Boeing, SpaceX и другие частные компании занимаются сбором информации для вооруженных сил Украины, позволяя ВСУ «пользоваться облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
SpaceX «оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование», которое распределено по подразделениям ВСУ и нацбатов, заявил гендиректор Роскосмоса. Оно «принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», сказал Рогозин.
В ответ на вопрос о том, могут ли российские спутники наблюдать за территорией Украины, Рогозин заявил: «Конечно». По его словам, можно «определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается» ли он, «как оно восстанавливается и много другое».
Напомним, спутниковая группировка Starlink (проект Илона Маска) фактически стала частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. После начала специальной операции на Украине и обрывочных данных о проблемах у американских военных со спутниковой связью компания SpaceX заявила, что в кратчайшие сроки поставит Киеву комплекты Starlink.
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Немцев возмутило расточительство украинских беженцев
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Жители Германии, которые приняли украинских беженцев, продолжают высказывать свое недовольство и возмущение безрассудными тратами переселенцев.
Так, жители Германии отмечают, что электричество на Украине стоит на порядок дешевле, чем в Германии. Поэтому переселенцы не привыкли экономить. Они не выключают за собой свет, а стиральную машинку могут запустить из-за пары футболок. Кроме того, они выбрасывают слишком много еды, передает ФАН.
«Это заставляет меня чувствовать себя очень потрепанным. Я вижу бедственное положение женщины с двумя детьми, которых мы взяли спонтанно, но я буду счастлив, когда они уедут», – цитирует слова местного жителя издание Merkur.de.
В округе Эрдинг размещено 1074 беженца с Украины. В частности, там проживает 655 человек, размещенных у местных жителей и 419 – в приютах округа.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения
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Литва является флагманом разрушения международного права, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Косачев, оценивая «начинающуюся блокаду Калининградской области со стороны Литвы», отметил в Telegram, что Литва «нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов», которые затрагивают как ее обязательства, так и обязательства ЕС.
Он напомнил, что в рамках не денонсированного пока Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года стороны обязались «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров». Кроме того, «свобода транзита – один из краеугольных принципов» ВТО. Косачев указал, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года «устанавливает свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита». Также свобода транзита «закреплена во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», заявил он.
По словам Косачева, «такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». «Аналогично – воздушное пространство», – добавил он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом транзита через Литву окажется до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и другие важные товары.
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Байдена обвинили в «ужасном» поведении после признаний его дочери
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Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери Эшли.
Как стало известно СМИ, женщина вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. «Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно», – передает РИА «Новости» отрывки из дневника.
Карлсон отметил, что нет оснований не верить подлинности самого дневника, как и словам самой Эшли Байден, поэтому инцидент необходимо расследовать.
«Представьте себе, что вы отец дочерей. Спросите себя: есть ли какое-то объяснение подобного поведения, которое могло бы его оправдать? Нет такого объяснения. Это извращение, это ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне. «Непозволительное» купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских», – высказался ведущий.
В ноябре прошлого года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски по делу о пропаже дневника и публикации записей из него дочери американского президента.
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Захарова рассказала о скрытой войне Украины против России
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Киевские власти и их западные кураторы еще с 2014 года используют разные методы против России, речь идет о необъявленной войне и наркотиках, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«О том, какие методы используют киевские власти и их западные кураторы, сказано много, и там – все, вот буквально все самое низкое, что можно придумать. Начиная от реабилитации фашизма и заканчивая биологическими экспериментами на людях, но до последнего времени про один из «треков» работы Киева было слышно не очень много. А зря, потому что это также касается нас и наших граждан напрямую. «Речь идет о наркотиках, а точнее – о той необъявленной войне, которую ведут против нашей страны спецслужбы Украины с 2014 года», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова рассказала, что в 2014 году «синтетические наркотики («спиды» и «соли») составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в прошлом году – уже 60%».
«Основным поставщиком синтетики стали украинцы: 47 из 67 сотрудников наркосиндиката «Химпром», ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта. В одной только приграничной с Украиной Белгородской области объемы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз. Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток – это огромный потенциал и колоссальные черные деньги», – отметила она.
Дипломат добавила, что речь идет о «типичной криминальной истории», где «украинцы, доведенные своим правительством до отчаяния, встали на кривую дорожку распространения нарковеществ», однако отметила, что «не все так однозначно».
«Выясняется, что каждый из задержанных на территории нашей страны «курьеров», «закладчиков» и «фабрикантов» из Украины прошел через одну и ту же процедуру, прежде чем оформить командировку в Россию: беседу с куратором из СБУ», – раскрыла она.
Захарова подчеркнула, что украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики.
«Судя по всему, упор был сделан на работу с молодежью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, еще и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ», – рассудила она.
По словам представителя МИД, такие приемы «не новы». Она привела в пример, как в XIX веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал «сбывать индийский опиум среди китайцев, что не понравилось властям в Пекине». Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа «Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны».
«Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», – заключила она.
Ранее Захарова заявила, что Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет».
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Жена Зеленского пожаловалась на капризы мужа
Президент Украины Владимир Зеленский не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру, заявила The Guardian его супруга Елена Зеленская.
«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье – он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», – приводит Ura.ru слова Зеленской.
По ее словам, чтобы муж померил температуру, ей приходится закатывать истерику. Она также утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но, не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского.
МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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Стало известно, кто стал новым командиром нацбатальона «Азов»
Новым командиром нацбатальона «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) на Украине назначен Никита Надточий с позывным «Раз-Два», сообщил экс-командир батальона Максим Жорин.
«По словам Жорина, миссия нового командира – собрать и подготовить полк для продолжения выполнения боевых задач», говорится в сообщении в Telegram-канале «Постовой».
Ранее подразделение «Азова» в Сумской области возглавил Денис Сокур.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать. В списке имен оказался глава центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин.
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ВС России уничтожили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами М777
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Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине высокоточным оружием в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожили технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, снабжавшие военных на Донбассе, а также сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24.
Высокоточными ракетами было поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В результате авианалетов удалось уничтожить 160 украинских солдат, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пять боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска ЛНР.
За сутки сбито восемь украинских беспилотников, в том числе ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона. Также удалось уничтожить четыре украинские баллистические ракеты «Точка-У».
Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала мнение экспертов о замысле командования ВСУ при обстрелах Донецка.
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Кобяков отреагировал на участие Киркорова в ПМЭФ
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Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков прокомментировал участие в нем певца Филиппа Киркорова.
«А вот у вас Киркоров на Форум приехал... Ну и что Киркоров? Ну, приехал. Господь и грешников принимает», – заявил Кобяков.
Ранее правительство Ленинградской области и компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса, передает РИА «Новости».
До этого общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.
Напомним, скандал вызвали концерты Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. В рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.
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