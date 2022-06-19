В США санкции против России назвали «выстрелом себе в ногу»

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались «выстрелом себе же в ногу», заявил в эфире Fox News президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.

Как отметил ученый, санкции редко приводят к тому, что государства, на которые они направлены, «меняют свое поведение». «Но вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов. В случае с Россией это ситуация на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Ругера, ситуация, когда в условиях санкционного давления России увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, является очередным случаем «непреднамеренных последствий», которые стали результатом «некорректных действий».

«Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», – заметил он.

Ситуация с санкциями, заявил Ругер, выглядела «крайне предсказуемо», так как ученые изучали данный вопрос в течение десятилетий и выяснили, что политика такого давления зачастую «не особо помогает».

«Повторюсь: все очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, – это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», – заключил ученый.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

По словам российского президента, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.