Данию предупредили о «кризисе газоснабжения»

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19 июня, воскресенье | Последнее обновление — 07:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для трибунала по Украине
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Данию предупредили о «кризисе газоснабжения»
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Дания может попасть в настоящий кризис газоснабжения, сообщают местные СМИ.
DR пишет, что жителям страны не следует «заблуждаться» относительно сложившейся ситуации. Издание предупреждает, что в Дании «очень серьезная ситуация». Как заявил отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис, цены на газ растут, его производство становится «намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже – в том числе и для датчан».
Указывается, что «незащищенных потребителей» (в их число в 2022–2023 годах входят более 50 компаний) могут полностью или частично отключить от газоснабжения, что приведет к закрытию предприятий и росту цен на продукты питания, передает РИА «Новости».
Напомним, газпром подтвердил полную остановку поставок газа датской энергокомпании Оrsted в связи с неоплатой в рублях. В поставках газа Дания рассчитывает на Норвегию и СПГ. Тем временем Европа начала использовать газ, закупленный на зиму.
Эксперт указал на последствия отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины
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«Москва дает четкий сигнал: раз Siemens создал эту проблему, то ему и решать ее. Компания просто не учла канадские санкции против России», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», а американская компания Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России.
«Газпром пытается стимулировать западные страны, чтобы они сами согласовали определенные исключения из-под санкционного режима для турбин Siemens в канадском законодательстве», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По слова собеседника, канадская компания понимает, что не учла некоторые санкционные факты. «Так, Оттава ввела санкции против России и теперь поставлять оборудование для энергопроектов Москве запрещено. Именно поэтому Канада не возвращает эти турбины немцам, понимая, что в итоге они отправятся в Россию», – пояснил он.
Эксперт предположил, что в данной ситуации Москва придерживается позиции, согласно которой проблему должен решать именно Siemens. «У России подобных турбин очень много – они используются и на газопроводах, и просто на электростанциях. И если не решить этот вопрос, то в дальнейшем по цепочке будут останавливаться все объекты в России из-за невозможности проведения регламентных работ. А это недопустимо», – рассуждает Юшков.
Нынешние действия Газпрома также обусловлены тем, что «по долгосрочным контрактам российский газ стоит довольно дорого, поскольку рассчитывается на основе зимних цен на спотовом рынке».
«Поэтому Москва дает четкий сигнал: решайте сами свои вопросы с Канадой. Может, стоит надавить и на Украину, чтобы та принимала газ для транзита через Сохрановку, которая сейчас неподконтрольна Киеву», – подчеркнул собеседник.
Юшков также обратил внимание и на тот факт, что американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России. «Оборудование Baker Hughes установлено, например, на «Ямале». И с учетом того, что они не намерены продолжать обслуживание, регламентные работы просто не будут сделаны. Вполне возможно, что «Ямал-СПГ» будет сокращать выработку и срочно искать другое оборудование. Это же касается и проектов на Сахалине», – отмечает собеседник.
Эксперт также уверен, что «проблему надо решать максимально быстро, иначе цены на газ начнут расти». «Это усугубит дефицит. И тогда в летний период мы можем увидеть цену в 2 тыс. долларов за тысячу кубов. От этого пострадают Япония, Южная Корея и европейский рынок», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, и проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
Кроме того, Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении холдинга.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку».
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Американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России
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Американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
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Меркель объяснила покупку Германией российского газа
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До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью редакционному объединению RND.
«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», – цитирует канал «360» Меркель.
По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей, именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток – 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Между тем, федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена.
В это же время Европа начала использовать закупленный на зиму газ.
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Европа начала использовать закупленный на зиму газ
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Газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России, сообщают информационные агентства.
Bloomberg указывает, что снизились поставки в Италию, Германию, Францию, Австрию и ряд других стран. Сокращение поставок совпало с временным закрытием после пожара крупного американского СПГ-завода Freeport LNG – как поясняет агентство, «в ближайшие месяцы через Атлантику будет поступать меньше топлива».
Аналитическая компания Wood Mackenzie заявила, что в худшем сценарии, при котором прекратится подача газа по «Северному потоку», Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить
С 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщил Газпром.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Приостановку потока согласовали со всеми сторона заранее.
Напомним, «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
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Глава «Новатэка»: Финляндия начала скупать российский СПГ
Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк», загрузка завода в текущих условиях не спадает, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ.
«Финляндия сказала, что мы не будем (покупать – прим. ВЗГЛЯД) из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – сказал он, отвечая журналистам на вопрос о работе проекта «Криогаз-Высоцк», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром полностью остановил поставки газа финской Gasum из-за неуплаты по новой схеме, в 2021 году компания поставила Gasum 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления газа в Финляндии, сообщили в компании 21 мая.
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В Канаде заявили о переговорах с Германией по турбинам для «Северного потока»
Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране, передает Reuters со ссылкой на заявление неназванного представителя канадского министерства природных ресурсов.
«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», – приводит передает ТАСС со ссылкой на Reuters выдержки из документа, которого пока нет ни на сайте ведомства, ни в соцсетях.
Во вторник, 14 июня, Газпром сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
15 июня Газпром заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна снизиться еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что пути решения проблемы с поставками отремонтированных двигателей для «Северного потока» на сегодня нет, санкции Канады привели к задержке поставок. Проблема с двигателями для «Северного потока» возникла из-за того, что компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде, отметил Миллер. Санкционная запутанность привела к задержке поставки двигателей, потому что только Канада ввела санкции против Газпрома, теперь Siemens не может забрать отремонтированные для Газпрома двигатели, пояснил он.
В Кремле также подчеркивали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Между тем, цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Новак исключил переход России на оплату экспорта нефти в рублях
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Россия считает нецелесообразным в текущий момент переход на оплату экспорта нефти в рублях по схеме аналогичной оплате трубопроводных поставок газа, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.
«Пока нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, приводит его слова ТАСС.
Новак добавил, что в отличие от трубопроводного газа в нефтяной отрасли у России много экспортеров.
«Рынок достаточно либерализованный, гораздо сложнее реализовать такой механизм. Но действует механизм продажи обязательной продажи части валютной выручки», – пояснил он.
По словам Новака, в нефтяном экспорте меньше доля долгосрочных контрактов, часто речь идет о тендерах вплоть до танкера, поэтому компании в каждом конкретном случае сами определяют валюту платежа.
Напомним, российский президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Газпром вполовину сократил поставки газа Италии
Газпром в пятницу поставит итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа, говорится в сообщении Eni.
«Газпром объявил, что поставит лишь 50% запроса», – отмечается в сообщении. Фактические объемы поставок практически не изменились по сравнению с предоставленными накануне, передает ТАСС.
На этой неделе Газпром сократил поставки газа Eni на 15%.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами. В обновленных рекомендациях также упоминается, что компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.
Миллер: Газпром «не в обиде» за снижение поставок в Европу
Компания «Газпром» осталась не в обиде из-за снижения поставок газа в Европу, поскольку цены выросли в несколько раз, заявил председатель правления холдинга Алексей Миллер на полях ПМЭФ.
«Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только цены выросли не на десятки процентов, а в несколько раз. Поэтому если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», – передает его слова ТАСС.
Миллер также охарактеризовал нынешнее состояние сырьевых рынков. «Мы являемся свидетелями очень серьезных тектонических изменений, которые происходят на сырьевых рынках. Меняются экономические парадигмы. В частности, происходит затухание Бреттон-Вудской системы – 2», – сказал он.
По словам главы Газпрома, весь мир стал свидетелем ценовых шоков на газ, сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. «Все это началось не вчера и не сегодня, надо сказать спасибо зарубежным регуляторам, в частности европейским», – пояснил Миллер.
Он уточнил, что одной из причин происходящих процессов стал «третий энергетический пакет», совсем недавно отменивший привязку газовых цен к котировкам нефти. Теперь о нем не хотят вспоминать. Все потребители снова хотят вернуться к привязке контрактных газовых цен к ценам на нефть, потому что это более низкие цены на газ, заключил Миллер.
Напомним, Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания может поставлять в «Северный поток» не более 67 млн кубометров в сутки.
Миллер заявил об отсутствии решения по турбинам для «Северного потока».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Миллер назвал Россию поставщиком энергостабильности для своих друзей
Россия является поставщиком энергетической стабильности для дружественных стран, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на ПМЭФ-2022.
«Россия – это энергетическая стабильность, а также Россия – поставщик энергетической стабильности для друзей России», – передает его слова ТАСС.
По словам Миллера, в мире потребление газа за пять месяцев 2022 года уменьшилась на 25 млрд кубометров, из которых 24 млрд куб. м снижения пришлись на страны ЕС. А планы ЕС по росту производства биометана на 17 млрд куб. м потребуют 60 лет, поскольку действующие заводы по производству биометана в Европе производят лишь 3 млрд куб. м в год.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские страны в 2021 году заплатили за использование энергоресурсов 350-400 млрд евро, в этом же году из-за своих решений за счет роста цен она переплатит еще 400 млрд евро.
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Во Франции объявили об отсутствии поставок российского газа
Франция не получает российский трубопроводный газ с 15 июня, сообщает France Press со ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.
«Оператор французской газотранспортной сети GRTgaz объявил в пятницу, что он больше не получает российский газ по газопроводу с 15 июня из-за прерывания физического потока между Францией и Германией», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
15 июня Газпром заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна снизиться еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что пути решения проблемы с поставками отремонтированных двигателей для «Северного потока» на сегодня нет, санкции Канады привели к задержке поставок.
Позже сообщалось, что власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране.
Меркель усомнилась, что Россия использовала газ как оружие
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью редакционному объединению RND выразила сомнение относительно того, что Россия использовала поставки газа как оружие.
Меркель спросили, почему она не прислушалась к тем, кто предупреждал, что Россия якобы собирается использовать газ как оружие.
«Мы позаботились, чтобы газ по-прежнему поставлялся через Украину, и обеспечили, чтобы Украина продолжала получать комиссию за поставки российского газа на Запад», – приводит ТАСС ответ Меркель. Она напомнила, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, а по «Северному потоку – 2» к этому моменту «еще не поступило ни одного кубометра газа». «В этом смысле газ не был оружием», – пояснила она.
Ранее Меркель объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности. По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей, именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток – 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.
Eni заявила о способности Италии «пережить зиму» без поставок газа из России
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Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
По словам Дескальци, сейчас итальянцы «не были бы готовы» к сокращению поставок, но к осени-зиме «подготовились бы». Как заявил Дескальци, требуется «завершить все соглашения, которые заключили за последние четыре-пять месяцев», и «форсировать поступление газа из других стран», передает ТАСС со ссылкой на Adnkronos.
Дескальци сказал, что, «вероятно, будут введены состояние повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае есть диверсификация, которая поможет пережить зиму». Сейчас «не хватает примерно 30 млн кубометров российского газа в день, но Италия сейчас может предложить около 200 млн». По его словам, «предложение превышает спрос», который составляет 150–160 млн кубометров.
Как заявил Дескальци, нужно создать запасы в хранилищах – сейчас те заполнены на 54%, а к октябрю требуется «иметь не менее 70–80% запасов, чтобы справиться с пиковыми нагрузками, которые в холодную зиму могут достигать 400 млн кубометров в день».
Напомним, Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Bloomberg сообщало, что Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.
Газпром продолжил подавать газ через Украину в Европу
Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,4 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».
Заявку через «Сохрановку» отклонила украинская сторона, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 41,4 млн куб. м на 18 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – сказал он, передает РИА «Новости».
Накануне объем прокачки составлял 41,9 млн куб. м.
Напомним, Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», заявив, что она находится под контролем российских сил. Для транзита газа в Европу остается только один вход – ГИС «Суджа».
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