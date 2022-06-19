Советник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом

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19 июня, воскресенье | Последнее обновление — 04:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Советник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом
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Тест советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана на коронавирус показал положительный результат, сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности американской администрации.
В пресс-службе СНБ уточнили, что Салливан «не был в тесном контакте» с Байденом. У Салливана «нет симптомов», передает ТАСС.
В конце мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заразилась коронавирусом. В начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. В конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США в поездке в Европу Карин Жан-Пьер, занимавшая тогда пост заместителя пресс-секретаря Белого дома. 16 марта Байден заявил, что коронавирусом заразился супруг вице-президента США Камалы Харрис.
СМИ: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины
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Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря США о том, что Америка хочет победы Украины и ослабления России, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Байден считал, что министры зашли слишком далеко... В ходе ранее не освещавшегося конференц-колла, когда Остин (шеф Пентагона) летал в Германию, а Блинкен (госсекретарь США) – в Вашингтон, президент (США) выразил обеспокоенность тем, что их комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он сказал им смягчить тон», – говорится в сообщении на сайте телеканала, передает РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не смогла предпринимать такие действия, как на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления. Байдену эта риторика не понравилась.
По словам Байдена, конфликт в итоге пойдет в том направлении, в котором он сейчас, два месяца спустя станет затяжным, а Россия в нем продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов.
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Российские блогеры дали советы упавшему с велосипеда Байдену
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Блогеры и журналисты отреагировали на падение с велосипеда на прогулке президента США Джо Байдена, дали ему советы, а также предложили пересесть на новую модель.
Телеведущий Владимир Соловьев предложил Байдену пересесть на другой велосипед. Он разместил фото трехколесного транспорта в своем Telegram-канале. «Новый велосипед Джо Байдена», – подписал фото Соловьев.
Кстати, и сами американцы предложили президенту пересесть на четырехколесный велосипед. Фото с подписью: «Следующий велосипед Байдена»: Американцы не оставляют своего президента в беде» разместил Telegram-канал Пул №3.
«Пиарщики Байдена решили в ответ на критику его немощи покатать старика на велосипеде. Получилось не очень. Разговоры о немощи Байдена усилились», – считает эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«79 лет – это, вообще говоря, возраст, в котором дедульке Джо (хоть шлем ему нахлобучить не забыли) нажить этим образом перелом шейки бедра было как здрасте. Это также и возраст, в котором реабилитация после таких переломов становится огромной проблемой с далеко не гарантированным результатом и высоким процентом смертности в течение нескольких месяцев, будь ты хоть трижды президент бывшего гегемона. Как в этом сценарии (перелома, даже не обязательно попадания в процент смертности) у бывшего гегемона отправлялась бы власть, страшновато даже начать представлять, что при активации двадцать пятой поправки, что без таковой. Поэтому похоже, что вслед за летуном с велосипеда легко отделался как бы не весь глобус», – отметил Адекват Z.
«Падение Байдена с велосипеда – не просто пример того, чем опасна геронтократия (когда любые такие эксцессы могут стать фатальными). Но и хорошая метафора всего его провального президентства. Упал Байден во время прогулки в родном Делавере, куда сбежал из Вашингтона – из-за того, что в Конгрессе зашли в тупик переговоры об очередной его реформе (на этот раз по оружию). Сейчас Байдену еще 79 лет. А к следующим выборам уже будет все 82. И такие случаи из редких станут постоянными. Вторую президентскую гонку он очевидно не вытянет. Придется менять коней на переправе – что грозит Вашингтону очередным аппаратным кризисом», – написал в Telegram-канале Малек Дудаков.
Правда, нашлись блогеры, которые пожалели президента США. «Не понимаю зачем смеяться над пожилым человеком, который упал с велосипеда. Езда на велосипеде не относится к президентским обязанностям. И я бы посмотрел, чтобы вы сказали, если бы с велосипеда упал ваш папа», – написал Максим Кононенко.
Ранее пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден упал во время велопрогулки.
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Байдена обвинили в «ужасном» поведении после признаний его дочери
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Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери Эшли.
Как стало известно СМИ, женщина вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. «Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно», – передает РИА «Новости» отрывки из дневника.
Карлсон отметил, что нет оснований не верить подлинности самого дневника, как и словам самой Эшли Байден, поэтому инцидент необходимо расследовать.
«Представьте себе, что вы отец дочерей. Спросите себя: есть ли какое-то объяснение подобного поведения, которое могло бы его оправдать? Нет такого объяснения. Это извращение, это ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне. «Непозволительное» купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских», – высказался ведущий.
В ноябре прошлого года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски по делу о пропаже дневника и публикации записей из него дочери американского президента.
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Пескова попросили оценить словесные выпады Байдена
Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем», – заявил Песков в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену.
«Скорее, это – вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», – добавил Песков.
По его словам, России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас.
«Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.
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Байден похвастался рекордным числом представителей ЛГБТ в Белом доме
Президент США Джо Байден заявил, что в его администрации работает рекордное число представителей ЛГБТ-сообщества, больше, чем у его предшественников.
«У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю», – цитирует президента «Комсомольская правда».
Байден также раскрыл причину этого: «Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так оно и есть».
Напомним, в мае новым представителем Белого дома стала Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома?
Байден назвал антироссийские санкции «лучшим выбором для США»
Антироссийские санкции стали самым лучшим из возможных выборов для США, не реагировать на ситуацию на Украине было нельзя, заявил глава Белого дома Джо Байден.
«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток <...>. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, просто отстранилась от российской агрессии?» – заявил Байден в интервью Associated Press, передает ТАСС.
Он пояснил, что принимал решение об экономических санкциях против России не как политический деятель, а как главнокомандующий.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Западом принято более 10 тыс. связанных с Россией санкций.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.
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Байден упал с велосипеда
Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки, травм нет, сообщил пул Белого дома.
На распространенном журналистами пула видео президент США ехал с группой людей на велосипедах, стоящие неподалеку журналисты стали его отвлекать и задавать вопросы. В итоге, подъехав к ним, Байден упал вместе с велосипедом, передает РИА «Новости».
Позже Джо Байден заявил, что он в порядке и не пострадал от падения, передает пул.
Ранее президент США Джо Байден вновь оступился при попытке подняться по трапу самолета.
Напомним, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.
Кроме того, в сентябре 2021 года во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН. В том же месяце Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Месяцем ранее президент США допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане.
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Причину топливного кризиса в США увидели в предвыборных обещаниях Байдена
Президент США Джозеф Байден является истинным виновником топливного кризиса в Штатах, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Он сказал, что в США нынешняя ситуация с ценами на бензин характеризуется не иначе, как «катастрофа». Карлсон отметил, что сейчас как никогда важно связывать действия властей – как прошлые, так и недавние – и действительность, передает канал «360» текст статьи Карлсона.
Карлсон напомнил обещания Байдена во время выборов в 2019 году. Тогда нынешний американский президент громко заявлял, что «покончит с ископаемым топливом». Также Байден подчеркивал, что в этом вопросе он «не собирается уступать».
«Конец ископаемого топлива, основы всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял, потому что никто не верил, что он на самом деле выиграет выборы. Никто тогда и не подумал спросить», – сказал Карлсон.
Он отметил, что почти сразу после выборов Байден начал уничтожать отрасль, связанную с ископаемым топливом. В частности, власти США перестали выдавать разрешения на аренду нефте- и газоносных участков. Затем Байден отменил федеральные документы на бурение и трубопроводы, напомнил автор статьи.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Сам Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Попова усомнилась в исчезновении коронавируса
Новая коронавирусная инфекция никуда не ушла и, очевидно, не уйдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Конечно, вирус никуда не ушел и, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку и каждый день все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделя к неделе их (заболевших ковидом) общее количество становится меньше», – цитирует ее ТАСС.
Попова отметила, что это является естественным эпидемиологическим обоснованием происходящего. Она выразила надежду на то, что пандемический потенциал коронавируса снизится.
По словам Поповой, при анализе двух минувших лет наблюдается, что Россия «достаточно уверенно прошла этот период».
Попова подчеркнула, что на сегодняшний день принимаемые в России меры позволяют провести ПМЭФ «в полном формате».
Ранее в ВОЗ заявили, что в 2022 году возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В ВОЗ допустили подъем заболеваемости коронавирусом
В 2022 году возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело», – сказала Вуйнович в интервью «Известиям».
Она добавила, что эпидемия гриппа также может проявить себя сильнее, поскольку в предыдущие годы респираторные инфекции были подавлены локдаунами и другими ограничительными мерами.
При этом Вуйнович пояснила, что смотрит с оптимизмом на перспективы борьбы с коронавирусом.
«Накопленный опыт, лекарства, вакцины позволяют бороться с этой пандемией. Но мы увидели слабые места национальных систем здравоохранения. Они не смогли сразу ответить на такой быстрый всплеск инфекции. Надеемся, что этот опыт будет нам подспорьем в дальнейшем. Наш ответ возможным эпидемиям или инфекционным заболеваниям – а история нам показывает, что они никуда не деваются – будет более быстрым. Надеюсь, это поможет нам сохранить жизни, экономику», – заключила представитель ВОЗ.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что новый, более опасный штамм коронавируса может появиться в любой момент.
Вариант «омикрона» ВА.5 впервые выявили в России
Обнаружены четыре новых варианта «омикрона» в России, ВА.5 впервые выявлен в нашей стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта «омикрона» на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран и один пока находится в стадии определения эпиданализа», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Она уточнила, что идет подготовка к тому, что распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, но «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься».
По словам Поповой, коронавирус никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше.
«Вы абсолютно правы, конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше», – заявила Попова в эфире «Россия 24».
По ее словам, «это естественное эпидемиологическое обоснование того, что происходит».
«Вирус поразил большое количество людей в мире, и его пандемический потенциал все-таки, если он не будет меняться дальше так интенсивно, как это демонстрировал прошедший 2021-й год, мы будем надеяться, что идет снижение», – отметила она.
Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрон-штамма BA.4, выделен в России.
Байден посоветовал американцам избегать поездок на Украину
Президент США Джо Байден, выступая в эфире телеканала CNN, призвал всех американских граждан держаться подальше от Украины.
Байден заявил, что его проинформировали о трех американских наемниках, которые вступили в ряды ВСУ, а затем попали в плен к русским. О двоих информация уже подтвердилась, третий пока числится пропавшим без вести, но, вероятнее всего, он тоже находится в плену, передает «Царьград».
«Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцы не должны сейчас ехать на Украину», – заявил президент США.
Ранее наемник из США Энди Хьюин (Вин) рассказал о том, как сдался в плен российским войскам в районе Харькова.
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.
В России за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1442 человека, на 27,5% меньше по сравнению с 15 июня.
Выписали в связи с выздоровлением 4699 человек, на 3,8% больше по сравнению с 15 июня. Всего за сутки было выявлено 3326 новых случаев COVID-19. Скончались 67 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Днем ранее в России было госпитализировано 1989 человек, на 180,9% больше по сравнению с 14 июня.
В России за сутки госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1370 человека, на 4,9% меньше по сравнению с 16 июня.
Выписали в связи с выздоровлением 4228 человек, на 10,0% меньше по сравнению с 16 июня. Всего за сутки было выявлено 3373 новых случаев COVID-19. Скончались 63 человека, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Днем ранее в России было госпитализировано 1442 человека, на 27,5% меньше по сравнению с 15 июня.
За сутки в России с COVID госпитализировали 1,2 тыс. человек
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки в больницы с COVID-19 попали 1 291 человек, что на 5,8% меньше по сравнению с 17 июня.
Покинули больницы в связи с выздоровлением 4 371 человек, на 3,4% больше по сравнению с днем ранее, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Выявили за сутки 3 382 случая коронавируса, а скончались 68 граждан.
Днем ранее в России было госпитализировано 1370 человека, что на 4,9% меньше по сравнению с 16 июня.
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