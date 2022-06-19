Советник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом

Российские блогеры дали советы упавшему с велосипеда Байдену

Блогеры и журналисты отреагировали на падение с велосипеда на прогулке президента США Джо Байдена, дали ему советы, а также предложили пересесть на новую модель.

Телеведущий Владимир Соловьев предложил Байдену пересесть на другой велосипед. Он разместил фото трехколесного транспорта в своем Telegram-канале. «Новый велосипед Джо Байдена», – подписал фото Соловьев.

Кстати, и сами американцы предложили президенту пересесть на четырехколесный велосипед. Фото с подписью: «Следующий велосипед Байдена»: Американцы не оставляют своего президента в беде» разместил Telegram-канал Пул №3.

«Пиарщики Байдена решили в ответ на критику его немощи покатать старика на велосипеде. Получилось не очень. Разговоры о немощи Байдена усилились», – считает эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«79 лет – это, вообще говоря, возраст, в котором дедульке Джо (хоть шлем ему нахлобучить не забыли) нажить этим образом перелом шейки бедра было как здрасте. Это также и возраст, в котором реабилитация после таких переломов становится огромной проблемой с далеко не гарантированным результатом и высоким процентом смертности в течение нескольких месяцев, будь ты хоть трижды президент бывшего гегемона. Как в этом сценарии (перелома, даже не обязательно попадания в процент смертности) у бывшего гегемона отправлялась бы власть, страшновато даже начать представлять, что при активации двадцать пятой поправки, что без таковой. Поэтому похоже, что вслед за летуном с велосипеда легко отделался как бы не весь глобус», – отметил Адекват Z.

«Падение Байдена с велосипеда – не просто пример того, чем опасна геронтократия (когда любые такие эксцессы могут стать фатальными). Но и хорошая метафора всего его провального президентства. Упал Байден во время прогулки в родном Делавере, куда сбежал из Вашингтона – из-за того, что в Конгрессе зашли в тупик переговоры об очередной его реформе (на этот раз по оружию). Сейчас Байдену еще 79 лет. А к следующим выборам уже будет все 82. И такие случаи из редких станут постоянными. Вторую президентскую гонку он очевидно не вытянет. Придется менять коней на переправе – что грозит Вашингтону очередным аппаратным кризисом», – написал в Telegram-канале Малек Дудаков.

Правда, нашлись блогеры, которые пожалели президента США. «Не понимаю зачем смеяться над пожилым человеком, который упал с велосипеда. Езда на велосипеде не относится к президентским обязанностям. И я бы посмотрел, чтобы вы сказали, если бы с велосипеда упал ваш папа», – написал Максим Кононенко.

Ранее пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден упал во время велопрогулки.

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