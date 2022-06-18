ДНР оценила нанесенный Украиной ущерб за полтора года

Только за 2014 год и первые шесть месяцев 2015 года Украина нанесла ДНР ущерб более чем в 600 млрд рублей, сообщила депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.

«В 2019 году мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб. Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», – сообщила Шишкина, отметив, что в ДНР «создали комиссию по подсчету экономического ущерба, причиненного вооруженной агрессией». По ее словам, речь идет о миллиардах: «Последняя цифра, до которой мы досчитали, только за 2014 год и шесть месяцев 2015-го – это более 600 млрд российских рублей», – передает ТАСС.

Как пояснила Шишкина,это и ущерб предприятиям, инфраструктуре и людям, и невыплаченные пенсии, и социальные пособия, от которых Киев отказался в одностороннем порядке. Она отметила, что «подсчет – это очень небыстрый процесс», идет «оценка экспертами, требуются документы, очень многие документы утрачены в ходе боевых действий». Кроме того, «большая территория недоступна для исследования экспертами – прифронтовая зона, обстреливаемая зона». По ее словам, «физической возможности сделать замеры и оценить разрушения там нет». Однако за «каждым рублем ущерба, который уже оценен, стоят доказательства», размер ущерба «взят не из воздуха», сказал Шишкина.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев, проводя обстрелы Донбасса, преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам, украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре.