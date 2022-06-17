Кравцов: Республики Донбасса переходят на российский стандарт образования

Подписание меморандумов о сотрудничестве в сфере общего и среднего профессионального образования состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума между Минпросвещения России и министерствами образования и науки ДНР и ЛНР.

«С Луганской и Донецкой народными республиками мы давно сотрудничаем. Меморандумы расширяют эту работу. На исторических территориях уже на достаточно хорошем уровне организовано образование по российским стандартам. Что касается освобожденных территорий, то ведется работа по переходу на российские стандарты. Для этого все решения приняты, а также идет повышение квалификации учителей, решен вопрос поставки учебников. Нам предстоит еще одна важная задача – показать школьникам всю правду, основываясь на исторических фактах, документах. Это обязательно мы сделаем», – прокомментировал подписание министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, как важен для системы образования подписанный документ.

«Российские стандарты давно используются в наших учебных заведениях. Они давно получили аккредитацию, и выпускники получали дипломы российского образца. Для нас это вопрос заботы о будущем. От того, насколько будет образована наша молодежь, зависит то, насколько успешно будет развиваться наша страна», – приводятся его слова на сайте Минпросвещения России.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подчеркнул, что подписание меморандума – еще один шаг к интеграции с Россией.

«Для нас на сегодняшний день важно воспользоваться тем опытом, который есть у коллег из России. Мы знаем, что на освобожденных территориях ребята учились по учебникам, где неправильно изложена история, нам необходимо сломать сложившиеся стереотипы. Мы объединим наш опыт с российским, тогда наши дети будут грамотно воспитаны в соответствии с нормами морали», – отметил глава ЛНР.