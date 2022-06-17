Путин выразил уверенность в возможной замене товаров из санкционного списка

Президент России Владимир Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что страна сама может производить различные товары, передает его слова РИА «Новости».

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума президент сказал, что санкции против России являются безумными и бездумными, их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось. Отметив, что негативные прогнозы относительно экономики России не сбылись.

Напомним, в последний раз ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.