Путин выразил уверенность в возможной замене товаров из санкционного списка

|
17 июня, пятница | Последнее обновление — 18:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Разделы
Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
Подробности...
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
Подробности...
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
Подробности...
На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин выразил уверенность в возможной замене товаров из санкционного списка
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Также российский лидер выразил уверенность в том, что страна сама может производить различные товары, передает его слова РИА «Новости».
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума президент сказал, что санкции против России являются безумными и бездумными, их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось. Отметив, что негативные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
Напомним, в последний раз ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
Путин: Эпоха однополярного миропорядка завершилась
Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил об окончании эпохи однополярного мира.
По словам президента, США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными. Поэтому до сих мир неустойчив из-за игры в одни ворота.
Западные же страны в этом время пытаются противодействовать ходу истории, мысля категориями прошлого. Западные политики не желают замечать изменения.
«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя, как прежде не будет», – заявил Владимир Путин.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за DDoS-атак
|
|
Президент Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском экономическом форуме на 15.00 мск из-за массовых DDoS-атак.
По словам представителя Кремля, на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, передает РИА «Новости».
Песков подтвердил, что к 15.00 неполадки с проходом по бейджам на пленарку ПМЭФ будут устранены.
«Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейджей с подтверждением прохода и так далее на основную планерку. Специалисты работают, чтобы устранить проблему, она устраняема, все починим, но на это необходимо время», – сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно.
Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома
Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому.
«Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина.
По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше.
Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов.
Путин: ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет
Президент России Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению.
«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.
Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.
В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян
В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
«Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости».
«Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин.
Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей.
Путин указал на теряющие ценность доллар и евро
Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Бюджет России будет исполнен с профицитом в 3 трлн рублей
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей.
«Бюджет России за 5 месяцев 2022 года исполнен с профицитом 1,5 трлн руб., консолидированный бюджет – с профицитом 3,3 трлн рублей», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками
Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.
«Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.
«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон захотел обсудить с Путиным экспорт зерна
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что помимо Украины хотел бы обсудить и вопросы продовольственной безопасности.
«Каждый раз, когда это потребуется, я буду это делать. Во-первых, потому что они (Путин и президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) не разговаривают друг с другом. И важно направлять послания, подталкивать Владимира Путина к возможным переговорам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
«Во-вторых, мы могли бы вновь провести переговоры с Россией по теме продовольственной безопасности. При прямом участии генерального секретаря ООН. И возможность освободить экспорт зерновых могла бы стать основой для дискуссии», – добавил он.
Напомним, президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Запад намеренно подорвал международные устои во имя своих геополитических иллюзий
|
|
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), глава государства указал, что форум проходит в непростое время, когда сами принципы экономики оказались под ударом.
«Он (ПМЭФ) проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.
Путин указал, что «наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий. Кроме того, глава государства указал на то, что основательно подорваны деловая репутация, доверие к валютам, это сделано намеренно.
Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.
В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15-18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин назвал санкции против России безумными и бездумными
Санкции против России являются безумными и бездумными, их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
По его словам, Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт, передает РИА «Новости».
Путин добавил, что российские власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию, несмотря на то, что скорость и объем санкций против России не знают прецедентов, сообщает ТАСС.
Президент также призвал предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы. «Мы можем справиться с любыми вызовами и решить любую задачу», – сказал он.
«Заклинания про доллар по 200 рублей и другие западные прогнозы – часть информационной борьбы», – добавил президент.
Путин сравнил европейскую бюрократию с мельницей ХVIII века
Работа европейских бюрократов схожа с мельницей ХVIII века, которую трудно запустить в обратную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Российский лидер напомнил о введенных Западом санкциях на поставки российских удобрений. «Американцы взяли и отменили [эти санкции], поняли, куда попали, а европейцы нет», – передает его слова ТАСС.
«У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетике являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада
Заклинания про то, что доллар будет по 200 рублей, являются частью информационной борьбы, заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что прогнозы про печальные перспективы российской экономики, которые звучили весной, так и не сбылись.
«При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом, все это было и остается орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги», – сказал Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме 17 июня.
Он указал на то, что некоторые эксперты поддались этому внешнему давлению. В своих прогнозах они указывали на неминуемый коллапс российской экономики и критическое ослабление валюты, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.
«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке до 7%», – заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
«Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», – сказал Путин.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон не исключил визита в Москву
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от возможности посетить российскую столицу.
«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», – заявил Макрон в интервью каналу TF-1, передает ТАСС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин с начала года провел порядка 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран. Он уточнил, что с Макроном российский лидер провел более 100 часов переговоров.
|
|