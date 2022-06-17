Путин обвинил Запад в ограблении беднейших стран Путин предложил модернизировать программу ЖКХ Путин предложил направить доходы от пошлин с продажи продукции АПК на развитие сел 17 июня 2022, 17:14 Текст: Елизавета Булкина

Доходы от пошлин с продажи продукции Агропромышленный комплекс (АПК) предлагается отправить на дополнительное финансирование программы развития села, заявил президент Владимир Путина на ПЭМФ. «Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на селе, кормят страну – а, как сейчас видно, и значительную часть мира – должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим», – передает его слова ТАСС. Ранее президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за DDoS-атак 17 июня 2022, 13:55

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском экономическом форуме на 15.00 мск из-за массовых DDoS-атак. По словам представителя Кремля, на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, передает РИА «Новости». Песков подтвердил, что к 15.00 неполадки с проходом по бейджам на пленарку ПМЭФ будут устранены. «Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейджей с подтверждением прохода и так далее на основную планерку. Специалисты работают, чтобы устранить проблему, она устраняема, все починим, но на это необходимо время», – сказал Песков. Ранее Песков сообщил, что Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». Путин: Эпоха однополярного миропорядка завершилась 17 июня 2022, 15:50

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил об окончании эпохи однополярного мира. По словам президента, США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными. Поэтому до сих мир неустойчив из-за игры в одни ворота. Западные же страны в этом время пытаются противодействовать ходу истории, мысля категориями прошлого. Западные политики не желают замечать изменения. «Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя, как прежде не будет», – заявил Владимир Путин. Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома 16 июня 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому. «Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина. По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян 16 июня 2022, 19:27 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости». «Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин. Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей. Путин: ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет 17 июня 2022, 16:28 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению. «Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube. Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание. В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей. Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». Макрон захотел обсудить с Путиным экспорт зерна 17 июня 2022, 12:13 Текст: Антон Никитин

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что помимо Украины хотел бы обсудить и вопросы продовольственной безопасности. «Каждый раз, когда это потребуется, я буду это делать. Во-первых, потому что они (Путин и президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) не разговаривают друг с другом. И важно направлять послания, подталкивать Владимира Путина к возможным переговорам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал BFM. «Во-вторых, мы могли бы вновь провести переговоры с Россией по теме продовольственной безопасности. При прямом участии генерального секретаря ООН. И возможность освободить экспорт зерновых могла бы стать основой для дискуссии», – добавил он. Напомним, президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Запад намеренно подорвал международные устои во имя своих геополитических иллюзий 17 июня 2022, 15:45

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), глава государства указал, что форум проходит в непростое время, когда сами принципы экономики оказались под ударом. «Он (ПМЭФ) проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube. Путин указал, что «наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий. Кроме того, глава государства указал на то, что основательно подорваны деловая репутация, доверие к валютам, это сделано намеренно. Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание. В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей. Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15-18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». Макрон не исключил визита в Москву 16 июня 2022, 23:24 Текст: Алексей Дегтярев

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от возможности посетить российскую столицу. «Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», – заявил Макрон в интервью каналу TF-1, передает ТАСС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин с начала года провел порядка 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран. Он уточнил, что с Макроном российский лидер провел более 100 часов переговоров. Путин назвал санкции против России безумными и бездумными 17 июня 2022, 15:57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Санкции против России являются безумными и бездумными, их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ. По его словам, Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт, передает РИА «Новости». Путин добавил, что российские власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию, несмотря на то, что скорость и объем санкций против России не знают прецедентов, сообщает ТАСС. Президент также призвал предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы. «Мы можем справиться с любыми вызовами и решить любую задачу», – сказал он. «Заклинания про доллар по 200 рублей и другие западные прогнозы – часть информационной борьбы», – добавил президент. Путин заявил о необходимости обеспечить доступность цен на машины для россиян 16 июня 2022, 21:11 Текст: Кристина Цыцура

Цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян, заявил президент России Владимир Путин. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По словам президента, нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан. Ранее задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. Путин указал на теряющие ценность доллар и евро 17 июня 2022, 16:46 Текст: Вера Басилая

Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина. Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин. Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада. Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира. Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада 17 июня 2022, 16:20 Текст: Кристина Цыцура

Заклинания про то, что доллар будет по 200 рублей, являются частью информационной борьбы, заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ. Он отметил, что прогнозы про печальные перспективы российской экономики, которые звучили весной, так и не сбылись. «При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом, все это было и остается орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги», – сказал Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме 17 июня. Он указал на то, что некоторые эксперты поддались этому внешнему давлению. В своих прогнозах они указывали на неминуемый коллапс российской экономики и критическое ослабление валюты, сообщает РИА «Новости». Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». Путин выступил в поддержку рынка коммерческих автомобилей в России 16 июня 2022, 19:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, что необходимо поддержать рынок коммерческих автомобилей, поскольку он может столкнуться с дефицитом спроса. «Если на рынке легковых автомобилей сейчас главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса», – цитирует его ТАСС. Он уточнил, что в этом сегменте «основной покупатель – бизнес, транспортные компании, многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе в связи с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу». «В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт – и безусловно важно повышать их эффективность», – заключил Путин. Ранее Путин заявил, что в апреле автомобильное производство и нефтепереработка в России испытывали спад. Путин поручил обеспечить технологический суверенитет России в автопроме 16 июня 2022, 19:12 Текст: Ольга Иванова

Задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России», – приводит его слова ТАСС. Путин уточнил, что «это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли. Путин потребовал сохранить коллективы автозаводов 16 июня 2022, 19:19 Текст: Кристина Цыцура

Обеспечение работы заводов и сохранение коллективов – одна из наиболее приоритетных задач в российском автопроме, заявил президент России Владимир Путин. «Обеспечить работу автомобильных заводов России и их снабжения необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов», – передает ТАСС слова президента. Путин озвучил наиболее важные задачи для отрасли во время открытия совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. Ранее пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил готовность пересесть на Lada. Напомним, в 2015 году самарский губернатор пообещал Путину пересадить чиновников на Lada.