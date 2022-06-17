Песков дал характеристику дипломатии Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждений и урегулирования разногласий за столом переговоров, Россия это ценит, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий. И именно урегулирование и обсуждение этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим его этот концептуальный подход. Что касается положения дел на Украине, мы знаем, Россия открыта к переговорному процессу. Президент Путин открыт к переговорному процессу, наша позиция хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинцам», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что по этой позиции текст документа во многом согласован в Стамбуле, и с апреля Киев ушел со связи по теме переговоров.

Он также пояснил, что пока Кремль не располагает информацией о результатах Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.

«Ну, мы могли только читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров на пресс-конференции, пока информацией мы не располагаем», – сказал пресс-секретарь.

«Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решение. С тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию», – добавил Песков.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада.