Песков дал характеристику дипломатии Макрона

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 14:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский заявил о введении на Украине визового режима для россиян
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков дал характеристику дипломатии Макрона
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Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждений и урегулирования разногласий за столом переговоров, Россия это ценит, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий. И именно урегулирование и обсуждение этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим его этот концептуальный подход. Что касается положения дел на Украине, мы знаем, Россия открыта к переговорному процессу. Президент Путин открыт к переговорному процессу, наша позиция хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинцам», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что по этой позиции текст документа во многом согласован в Стамбуле, и с апреля Киев ушел со связи по теме переговоров.
Он также пояснил, что пока Кремль не располагает информацией о результатах Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.
«Ну, мы могли только читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров на пресс-конференции, пока информацией мы не располагаем», – сказал пресс-секретарь.
«Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решение. С тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию», – добавил Песков.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада.
Раскрыты тайные требования европейских лидеров к Зеленскому
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Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, находясь в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. «Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Экономический ущерб, понесенный этими европейскими странами из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и его все труднее компенсировать. «Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», – напоминает Die Welt.
Кроме того, западноевропейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня, предполагает издание. Так, Макрон, за последние недели превратившийся в «прагматика», которого с учетом экономических последствий кризиса больше беспокоило его окончание, чем целостность Украины, хотел «прояснить свою позицию».
При этом премьер-министр Италии Драги своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза. «Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена стабильность страны», – резюмирует газета.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг в Киев. Вместе с ними в украинской столице находится президент Румынии Клаус Йоханнис.
Вместе с тем в преддверии визита Макрон заявил, что главе украинского государства придется вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия «была, есть и будет частью Европы». Кроме того, Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада.
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Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами на костылях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой.
В столицу Украины в четверг прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.
На видео со встречи попал и Кулеба. Он пришел с костылем, одна нога у него в гипсе, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел.
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Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке
Поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin уже продаются на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
«Конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же «Стингеры», «Джавелины», они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американские военные требуют от Киева жестко контролировать – что происходит с теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
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Шольц исключил мир на Украине на условиях России
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «иллюзией» якобы имеющиеся у российских властей ожидания, что Москве «удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени».
По словам Шольца, Германия отвергает «мир под диктовку» на условиях, «навязанных» Москвой «в одностороннем порядке», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на телеканал ARD.
Канцлер заявил о необходимости добиться, чтобы Россия отказалась от плана «захватить часть Украины с помощью жестокого насилия» и от своей «империалистической концепции изменения границ стран».
«Санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира – прим. ВЗГЛЯД) будут решать жители, парламент, президент Украины», – сказал Шольц.
Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что целью спецоперации не является оккупация украинских земель. Президент Владимир Путин говорил, что Россия намерена «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
При этом на Западе в последнее время все чаще раздаются призывы к Киеву подумать о территориальных уступках, чтобы сохранить украинскую государственность. Так, французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
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На Западе впервые назвали запрещенные для поставок Киеву виды оружия
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Договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтверждены официально, чтобы избежать военной конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять», – цитирует слова Макрона агентство Укринформ, передает ТАСС.
По его словам, решение принято «из-за опасений втянуться в войну с Россией». Макрон отметил, что Зеленский в курсе этой договоренности.
Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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Посольство России назвало неправдой заявления США о биолабораториях на Украине
Заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий носили гражданский характер, не соответствуют действительности, сообщило посольство России в Вашингтоне.
«Обратили внимание, с каким энтузиазмом представители [американской] администрации продвигают информационный материал Пентагона от 9 июня, в котором утверждается, что за последние 20 лет Соединенные Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер <...>. Подготовленная минобороны США информация – откровенная неправда», – заявили в посольстве, передает ТАСС.
Дипмиссия указала, что обнародованные Россией факты говорят об обратном: официальные материалы, найденные на украинской территории, указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.
Дипломаты предложили ознакомиться с новым докладом Минобороны России, в котором представлены доказательства «проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов», вызывающих «необратимые поражения центральной нервной системы».
Вашингтон не желает объяснять свое взаимодействие с Киевом в военно-биологической сфере, также замгоссекретаря США Виктория Нуланд отказывалась участвовать в работе российской парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине, напомнили в посольстве.
«Все это лишь подтверждает, что заявления о мирном характере биологических проектов на Украине – прикрытие, которое Соединенные Штаты используют для продолжения деятельности в обход международных договоренностей», – заключили в дипмиссии.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Стало известно об уничтожении крылатыми ракетами корабля возле острова Змеиный
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СМИ опубликовали видеозапись уничтожения крылатыми ракетами корабля в районе острова Змеиный. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата.
Судя по координатам, запечатленным на интерфейсе дрона, корабль был уничтожен в районе острова Змеиный, сообщает портал avia.pro.
На опубликованных кадрах видно два следующих друг за другом удара крылатыми ракетами по кораблю. Съемка беспилотником осуществлялась с расстояния около 75 километров, уточняет портал.
«Установить тип ракеты и тип уничтоженного корабля пока что не удалось, однако, по ряду данных, речь может идти о буксире, осуществлявшем неизвестную миссию вблизи острова Змеиный», – сообщает издание.
Украина 24 февраля лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Как тогда сообщили в Минобороны, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, позднее они вернулись к своим семьям.
Накануне Дня Победы по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный, которая была сорвана подразделениями ВС РФ. В результате Украина потеряла четыре самолета – три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, а также десять вертолетов и около 30 беспилотников. В море были поражены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. В море и на побережье уничтожены более 50 украинских диверсантов. Попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы в Минобороны назвали «бездумной пиар-акцией».
В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
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Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
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Украинская разведка заявила о получении техдокументации Крымского моста
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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что имеет подробную техническую документацию Крымского моста.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице ГУР МО Украины в Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Также спецслужбы опубликовали в приложении электронную презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».
Утверждается, что в этих материалах есть данные о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
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Минобороны назвало число уничтоженных и сбежавших с Украины иностранных наемников
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Несмотря на усилия киевского режима, процесс убытия наемников в мир иной или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Недавние пустословные заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил – это обыкновенная ложь», – заверил Конашенков.
«Как мы уже отмечали, в Минобороны России отслеживается и фиксируется пребывание на Украине каждого представителя этого интернационального сборища «всадников без головы». Более того, в наши базы учета внесены сейчас не только наемники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения. Сегодня мы опубликуем эту статистику», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Так, среди европейских стран, безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния: 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших. С американского континента лидирует Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.
С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наемников, прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья – 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779», – подытожили в Минобороны.
Ранее зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников.
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Минобороны: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
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На социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Он напомнил, что ранее Минобороны России сообщало, что сотрудники лаборатории в Мерефе проводили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове с 2019 по 2021 год. Одним из организаторов этой деятельности являлась гражданка США Линда Опорто Аль-Харун.
«Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года, и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области», – приводит слова Кириллова Telegram-канал Минобороны.
По его словам, несмотря на то, что данный объект оборудован подземными хранилищами и мощными системами вентиляции, официально – это компания по производству пищевых добавок. При этом сайт компании носит явные признаки фиктивности, а с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины.
«Это подтверждает наши опасения о многочисленных нарушениях на территории Украины международного гуманитарного права, определенных в том числе Нюрнбергским кодексом и Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. К ним относится: добровольное согласие лица на участие в эксперименте; информирование о проводимом исследовании; недопущение излишних физических и психических страданий при проведении эксперимента; пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения», – отметил Кириллов.
Он добавил, что в соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Минобороны: Запад в Сирии и на Украине применил одни методы
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Соединенные Штаты и их сателлиты применили на Украине те же преступные методы для установления власти националистов в стране, что ранее использовались в Сирии, выразил мнение руководитель Межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Применены те же преступные методы, которые использовались западными странами в 2011 году для развязывания военного конфликта в Сирии. Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительства», – передает РИА «Новости» его слова.
Мизинцев добавил, что «так же и на Украине путем внедрения в радикальную часть украинского общества неонационалистической идеологии США их сателлиты привели к власти силы, способствующие расцвету идей фашизма».
По мнению генерала, в данный момент страны Запада стремятся как можно дольше затянуть конфликт, накачивая Украину всеми видами вооружения.
Мизинцев напомнил, что за восемь лет гуманитарной катастрофы в Донбассе жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 млн человек. В результате ежедневных обстрелов со стороны украинских войск и нацбатов за эти годы погибли свыше 14,5 тыс. человек, разрушено более 4,1 тыс. и повреждено более 55 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, из Донбасса в Россию переселились более 1,4 млн беженцев, более 3,6 млн вынуждены были прятаться в подвалах.
«Страны так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки все это намеренно не замечали, демонстрируя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик», – заключил руководитель штаба.
Ранее Песков заявил, что Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет.
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Минобороны разоблачило фейк ВСУ про удар по детской поликлинике в Одессе
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Специалисты центра информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины организовали постановочную съемку результатов удара по городской детской поликлинике в Одессе, который якобы нанесли ВС России, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Съемку проводили 11 июня в городской детской поликлинике № 7 по ул. Старопортофранковская, дом 46А, передает ТАСС.
По его данным, в качестве актеров в ней участвовали около 10 человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками: «Больницу бомбят, спасайтесь!».
Ранее сообщалось, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Франция, Италия и Германия поддержали статус кандидата на вступление в ЕС для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с коллегами из Италии, Румынии и Германии поддержали скорейшее присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщил политик на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал в записи телеканал BFM.
«Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение статуса кандидата», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал. Переговоры были проведены с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», – добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел.
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ вывезти «кого-то ценного» с завода «Азот»
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о неудачной попытке ВСУ вывезти вертолетами кого-то «слишком ценного» из зоны недалеко от северодонецкого химкомбината «Азот».
По словам Мирошника, в пятницу, 17 июня, украинские военные пытались эвакуировать кого-то «слишком ценного». «Пытались пробиться два вертолета, но были сбиты на подлете. Работа российских ВКС в ближайшее время может существенно ухудшить потенциал группировки, оставшейся практически без снабжения», – приводит слова дипломата «Царьград».
«Ситуация постепенно меняется вокруг всего «треугольника». Северск, с которым у находящихся в Лисичанске формирований до последнего времени была какая-то коммуникация, постепенно переходит в оперативное окружение. Таким образом, уже в ближайшие сутки в Лисичанске может быть заперта достаточно крупная группировка украинских вооруженных формирований», – сообщил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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