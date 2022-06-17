Греф рассказал о сценарии «труба на Восток» В России расширили производство электронных автокомпонентов 17 июня 2022, 11:37 Текст: Антон Никитин

Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко подчеркнул, что Россия владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. «Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности – это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру», – сказал он в интервью РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ. «С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование», – добавил вице-премьер. «Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности», – сказал он. Чернышенко также отметил, что «Москвич», «Аурус» и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян. Министр промышленности и торговли Росси Денис Мантуров сообщал, что власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

В России начался эксперимент по созданию отечественного «тетрапака» 15 июня 2022, 09:15 Текст: Антон Никитин

В России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов – аналогов асептической упаковки Tetra Pak («тетрапак») и PurePak, обеспечивающих длительный срок хранения, сообщила курирующий АПК вице-премьер Виктория Абрамченко. Она заверила, что «в алюминиевые бидоны мы не вернемся». Абрамченко рассказала РБК, что эксперимент с целью «поженить» отечественную целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов, то есть создать синергетический эффект между лесопромышленниками и пищевой промышленностью, чтобы заместить импортную упаковку отечественной, находится в активной фазе. Среди участников эксперимента вице-премьер называет группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс – целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов – например, «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»). По словам вице-премьера, новая отечественная упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году. Первые партии отечественного картона для упаковки PurePak уже закуплены для молочной отрасли. «Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», – рассказывает Абрамченко. «Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, – она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», – говорит Абрамченко. Она подчеркивает, что качество продукции не изменится: «Важно, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. И в бидоны алюминиевые мы не вернемся». Параллельно с наращиванием выпуска упаковки российские производители тестируют отечественные краски, в частности, производства компаний «Гангут», «АБВ Флексо», «Принт Колор». Полиграфические краски включены также в перечень товаров для параллельного импорта, добавляет Абрамченко. В июне власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать в Россию ее продукцию. Как сообщала газета Dagens Nyheter, Tetra Pak и еще несколько шведских компаний попросили власти страны освободить их от исполнения санкций ЕС, чтобы продолжить экспорт в Россию. В Tetra Pak объяснили это гуманитарными соображениями, поскольку компания производит «семь из десяти упаковок для молока и соков», в том числе для детского питания. Но власти Швеции не посчитали аргументы компании убедительным доказательством. Глава отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Ева Родлич предупредила, что из-за прекращения экспорта российские активы компании могут быть национализированы, что обеспечит России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет». Как отмечал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный, полностью заместить в России импортируемые компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную «тетрапаку», можно за три-шесть месяцев. Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге 16 июня 2022, 13:25

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России 16 июня 2022, 11:05

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

У Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022. «По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и – мое мнение – большинство из них должны быть сняты», – цитирует «Коммерсант» Набиуллину. По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,– подчеркнула она. Набиуллина ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в России долларов и евро. Председатель ЦБ России также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут, передает ТАСС. Также она заявила, что устойчивость финансовой системы является безусловной ценностью. «Устойчивость финансовой системы – это безусловная ценность. Это то, что не должно меняться. Устойчивость финансовой системы – это очень важно, и мы будет за этим следить безусловно», – подчеркнула Набиуллина. Также она отметила, что сейчас перед финансовой системой страны стоит достаточно срочная задача по созданию новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве. «О том, что должно меняться, и то, какие задачи перед финансовой системой стоят. Первое, и достаточно срочное, – это создание всей системы международных расчетов», – заявила глава ЦБ, уточнив, что новая система международных расчетов должна быть основана на партнерствах. Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Ранее Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России 17 июня 2022, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». «Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». «Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Медведев рассказал об опыте использования автомашин «Лада» 17 июня 2022, 01:40

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о том, как он покупал отечественный автомобиль «Жигули» «Лада-2107». «Первая моя машина была белая «семерка» жигулей («Лада-2107»). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно 5 тыс. долларов (даю в инвалюте, так проще из-за курса). Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас «Лада» стала подороже, но и доллар уже не тот», – написал Медведев в своем Telegram-канале. Он пояснил, что перепродать машину удалось лишь в три раза дешевле, но летом 2008 года, после того как он был избран главой государства, ему предложили выкупить автомобиль обратно. «Мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за 15 тыс. долларов. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам – только «Лады», – заключил зампред Совбеза. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на автомобиль Lada, если поднимется такой вопрос. Пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Самарский губернатор и глава АвтоВАЗа отправились на совещание по автопрому на Lada Vesta 16 июня 2022, 15:15

Фото: D_Azaroff/Telegram

Текст: Елизавета Булкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава АвтоВАЗа Максим Соколов поехали на совещание по развитию отечественного автопрома на автомобиле Lada Vesta Sport, которая принадлежит главе региона. «Помимо выставочных машин делегация от нашей области ездит в северной столице на вазовских автомобилях, но, как вы знаете, у меня есть личная Lada Vesta Sport. Вместе с главой автогиганта Максимом Соколовым поехали на ней на совещание по развитию автопрома, которое проведет президент РФ В. В. Путин», – написал Азаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор отметил, что российскому автопрому требуется поддержка. «И глава государства, как и прежде, уделяет этому особое внимание. Уверен, что в этот раз также будут выработаны важные решения», – сказал он. На ПМЭФ пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил готовность пересесть на Lada. Напомним, в 2015 году самарский губернатор пообещал Путину пересадить чиновников на Lada. Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян 16 июня 2022, 19:27 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости». «Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин. Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей. Глава АвтоВАЗа обозначил сроки запуска производства трех моделей Niva 16 июня 2022, 12:59 Текст: Вера Басилая

АвтоВАЗ планирует возобновить производство внедорожника Niva Legend в июле, Niva Travel – в августе, к концу лета завод будет производить три модели автомобилей, сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на Петербургском международном форуме. «С июля, со следующего месяца, возобновим производство традиционной модели Niva Legend, которая уже хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Уже в августе месяце будет возобновлено производства Niva Travel. Три модели (включая Lada Granta – прим. ВЗГЛЯД) будут выпускаться до конца лета текущего года. Дальше по возможности мы будем расширять наш модельный ряд, но многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов. <…> Мы работаем над этим круглые сутки, уверен, что наши специалисты в среднесрочной перспективе справятся с этой задачей», – цитирует ТАСС Соколова. Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva. До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта. АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится. Газета ВЗГЛЯД писала, какие перемены ждут российский авторынок. Грузовик влетел в микроавтобус и легковушки под Рязанью 15 июня 2022, 09:31 Текст: Александра Юдина

В Рязанской области грузовик въехал в стоящие перед ним микроавтобус Hyundai и четыре легковые автомобиля, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Уточняется, что ДТП произошло около семи часов утра в Михайловском районе на 224-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». «По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону города Москва, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП находившиеся в микроавтобусе Hyundai две женщины и мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. Также трое человек в легковых автомобилях получили травмы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Известно, что несовершеннолетних среди пострадавших нет, личности участников и обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия выехало руководство УМВД России по Рязанской области. В апреле на трассе в Ростовской области в ДТП с участием грузового автомобиля DAF и внедорожника Hyundai Creta погибли трое сотрудников управления МВД России «Волгодонское», возвращавшиеся домой со службы. ДТП произошло на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. Водитель грузового автомобиля DAF, не рассчитав скорость движения, врезался во внедорожник Hyundai Creta, которой стоял на полосе попутного движения перед светофором. В Якутии начали разводить сибирского осетра 15 июня 2022, 10:32 Текст: Антон Никитин

Чернышевским рыбоводным заводом в Республике Саха (Якутия) введен новый вид деятельности – выращивание и реализация сибирского осетра, сообщается в обзоре «Сделано в России» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «На днях реализована первая партия живых осетров. В дальнейшем рыбзавод планирует увеличить объемы товарного выращивания сибирского осетра», – говорится в обзоре, опубликованном в Telegram-канале ЭИСИ. Эксперты также обратили внимание и на другие проекты в сфере импортозамещения. Так, рыбоводные заводы Сахалинской области начали выпуск молоди тихоокеанского лосося. В этом году предприятия островного региона выпустят более одного миллиарда мальков для воспроизводства популяции. В Ставрополе готовится к открытию крупное кондитерское производство. Запуск оборудования в тестовом режиме ожидается в июле. Его реализация позволит создать в краевом центре 200 новых рабочих мест. В цеху установлено уникальное оборудование – циклотермические печи мощностью в 2,5 тонны продукции в час. Ученые томского исследовательского центра ИФАР (Инновационные фармакологические разработки) разрабатывают лекарство против тромбоза. Препарат на основе созданной разработчиками молекулы обладает новым механизмом действия: он предупреждает повреждение клеток, восстанавливает их, убирая так называемую дисфункцию эндотелия, которая является основой образования тромбов. Пока препарат находится на второй стадии клинических испытаний. В свою очередь ученый Томского политехнического университета Сергей Коршунов создал не имеющий аналогов в России тренажер для тренировки правильной ходьбы у детей с ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Первая партия из 30 тренажеров будет выпущена в сентябре. Песков анонсировал серьезный разговор о развитии автопрома на совещании у Путина 16 июня 2022, 13:45 Текст: Вера Басилая

Отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет очередное отраслевое совещание, на котором будут обсуждаться вопросы автомобильной промышленности. «Много проблем, серьезный разговор предстоит. Выступит курирующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Затем выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будет обмен мнениями», – приводит ТАСС слова Пескова. Он также не исключил, кроме вступительного слова, Путин скажет и заключительное слово на совещании. «Пока планируем, что и Мантуров, и Савельев будут в открытой части. Обсуждения же традиционно носят деловой характер и проходят в закрытом режиме», – уточнил Песков. По его словам, в мероприятии примут участие члены правительства, «все, кто имеет отношение к автопрому», руководители регионов, где расположены предприятия автопрома, и руководители отечественных компаний-производителей. Затем в графике Путина запланированы встречи непубличного характера. Ранее Песков анонсировал большое выступление Путина в пятницу на форуме в Петербурге. Песков выразил готовность пересесть на Lada 16 июня 2022, 13:42 Текст: Вера Басилая

Как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на автомобиль Lada, если поднимется такой вопрос, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о готовности пересесть на Lada. «Антон Германович [Силуанов] сегодня будет принимать участие в совещании [о развитии автопрома] у президента [РФ Владимира Путина], если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», – добавил пресс-секретарь. Между тем, официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил, что завод готов обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену не поставляющимся в страну из-за санкций иномаркам, сообщает Газета.Ru. Ранее пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Напомним, в 2015 году самарский губернатор пообещал Путину пересадить чиновников на Lada. «Камаз» спрогнозировал падение рынка тяжелых грузовиков в 2022 году 17 июня 2022, 01:13 Текст: Алексей Дегтярев

Рынок тяжелых грузовиков массой 14-40 тонн в России в 2022 году снизится примерно на треть, заявил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в ходе брифинга на ПМЭФ. «Рынок грузовиков в нашем сегменте, по нашим оценкам, на 30-40% упадет», – цитирует гендиректора компании РИА «Новости». По оценке «Камаза», в 2021 году рынок тяжелых грузовиков составлял 79 тыс. штук. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что российский авторынок ждут масштабные потрясения. Новак заявил о возможности наращивания добычи нефти в России 16 июня 2022, 11:39 Текст: Вера Басилая

Российские нефтяные компании не консервировали скважины, поэтому страна имеет техническую возможность нарастить добычу до докризисного уровня, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. «Я не думаю, что у нас была какая-то консервация скважин, процесс технологический, их можно отрегулировать», – цитирует ТАСС Новака. Он добавил, что компании в настоящее время перенаправляют потоки экспорта и налаживают новые связи, производственные цепочки. Также он отметил, что Россия может в июле продолжить восстановление добычи нефти и нарастить ее по сравнению с июнем. Экспорт нефти в текущем месяце также вырастет. «Я думал, предпосылки есть, что в июле мы продолжим рост добычи. Мы видим, что у нас прирост достаточно существенный в июне по сравнению с маем – это плюс 600 тыс. баррелей (в сутки). Фактически мы уже близки к восстановлению февральского уровня», – заявил Новак. Ранее в Минфине России сообщили, что экспортная пошлина на нефть с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне. Минздрав оценил возможности производства в России жизненно важных лекарств 15 июня 2022, 10:39 Текст: Антон Никитин

Российская фарминдустрия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко в рамках форума «Лекарственная безопасность» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных [лекарств] – порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов мы имеем возможность производить на территории нашей страны», – сказал Фисенко на сессии «Экспортный потенциал: ЕАЭС и глобальный рынок», передает ТАСС. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ситуация с лекарственными препаратами в России нормальная, проблем нет.