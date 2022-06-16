Путин поручил разработать и утвердить новую стратегию автопрома Путин заявил о необходимости обеспечить доступность цен на машины для россиян 16 июня 2022, 21:11 Текст: Кристина Цыцура

Цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян, заявил президент России Владимир Путин. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По словам президента, нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан. Ранее задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Путин наградил посадивших под Анапой самолет без двигателя летчиков 15 июня 2022, 15:14 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества экипаж Ту-134, который 26 лет назад смог посадить под Анапой самолет с отказавшим двигателем, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. «За мужество и высокий профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Бузанова Константина Васильевича, Былду Владимира Анатольевича (посмертно), Филипова Петра Никитича, Хабирова Салавата Сафиевича», – говорится в документе на портале официальной правовой информации. Как сообщала «Российская газета», инцидент произошел в 1996 году. При взлете Ту-134, выполнявшего рейс «Башкирских авиалиний» с 76 пассажирами, в один из двигателей попала птица. Экипаж совершил вынужденную посадку, при этом ни один человек не пострадал. Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге 16 июня 2022, 13:25

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян 16 июня 2022, 19:27 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости». «Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин. Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей. Путин поручил подготовить проект указа о звании «Мать-героиня» 15 июня 2022, 16:50 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания «Мать-героиня», сообщили в пресс-службе Кремля. «Правительству России... представить проект указа президента России об учреждении почетного звания «Мать-героиня», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Срок исполнения – до 1 июля, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, что президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поддержал идею вернуть в России почетное звание «Мать-героиня». Таким женщинам планируется выплачивать 1 млн рублей. Кроме того, он допустил возможность разрешить многодетным отцам выходить раньше на пенсию. Озвучены темы выступления Путина на ПМЭФ 15 июня 2022, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большая часть выступления главы российского государства Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что Путин «посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра – задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», передает РИА «Новости». Президент «даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее», сказал Ушаков. Кроме того, Путин намерен обсудить тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку «возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка». Делегации высокого уровня из более, чем 40 стран мира планируют принять участие в ПМЭФ. Участие в мероприятиях деловой программы форума подтвердили уже 1244 компании из России и 265 иностранных компаний. Запланировано более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков, состоятся бизнес-диалоги с представителями деловых сообществ Африки, Европы, Латинской Америки, Белоруссии, Египта, Китая, Турции. Для освещения ПМЭФ зарегистрировались более 4 тыс. журналистов из 30 стран. Участники форума обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Россию, сообщил Ушаков. В пленарном заседании с участием Путина также примет очное участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси присоединится в формате видеосвязи. В ходе пленарного заседания будет показано видеообращение председателя КНР Си Цзиньпина. Путин пока не планирует встречи с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на полях форума, однако возможность встречи «на ногах» не исключается, сказал Ушаков. Он сообщил, что Путин на полях форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым, а также представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Напомним, Путин также намерен провести в рамках ПМЭФ встречу с военными корреспондентами. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на участников форума оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию. МИД: Россия при необходимости выделит зерно Афганистану 14 июня 2022, 17:50 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин одобрил выделение зерна Афганистану при возникновении такой необходимости, объемы будут определены российским правительством, заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире Первого канала. «Межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение, в случае необходимости, определенного количества зерна с учетом ожидаемого урожая в России», – передает ТАСС слова Кабулова. По его словам, в Афганистане делают неутешительные прогнозы на урожай, в первую очередь зерновых. По некоторым данным, страна может не добрать 30% обычного объема. «В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, сейчас идет сбор первого, он будет показателен», – пояснил спецпредставитель президента. До этого Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию. Кудрин предложил изменить формат финансовой поддержки регионов 14 июня 2022, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Регионы России получили огромную поддержку из федерального центра в период пандемии, все эти расходы имеют целевой характер, а регионам надо предоставить большую финансовую самостоятельность, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «За последние два года, когда COVID начался и когда новая перенастройка нацпроектов началась, расходы на субъекты Российской Федерации, поддержка субъектов возросла в полтора и больше, иногда в два раза. И достиг вот этот трансферт регионам 3,7 триллиона рублей в 2020 году и 3,6 триллиона рублей – в 2021 году. То есть громадная поддержка регионов», – передает его слова РИА «Новости». По словам Кудрина, средства в основном выделялись из резервного фонда правительства – кабинет министров может распоряжаться ими без внесения изменений в закон о бюджете. «Вместе с тем получается, что все эти расходы целевой характер имеют, они как бы «окрашены» и вроде как настроены на цель. Таких субсидий, точнее, целевых межбюджетных трансфертов – они выросли со 197 до 347 – 347 разных субсидий», – сказал он. Глава Счетной палаты указал, что по каждому такому трансферту правительство заключает соглашение с регионом – получателем средств. «И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки «окрашенной», целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», – сказал Кудрин. «Мы как раз обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», – заявил он. Глава государства добавил, что при этом растут и собственные возможности регионов, поскольку увеличиваются их доходы. «Да, доходы и у них растут, это справедливо. Но мы как раз говорим, что, ладно, мы даже видим возможность сохранять «окрашенность» и целевой характер, но может быть, несколько субсидий – может быть, их объединять и делать более укрупненные конечные показатели субъекту. Кстати, Госсовет, комиссия по межбюджетным отношениям тоже просит в этом направлении двинуться», – ответил Кудрин. «Соответственно, мы видим и возможность укрупнения, и чуть-чуть поднять долю неокрашенных ресурсов, которые могли бы направляться в регионы. Это позволило бы губернаторам более четко реагировать на те проблемы, которые в субъекте возникают, которые не всегда видны сверху», – добавил глава Счетной палаты. Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома 16 июня 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому. «Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина. По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. Путин назвал оздоровление финансовой ситуации основной задачей «Роснано» 15 июня 2022, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

Оздоровление финансовой ситуации для «Роснано» должно стать одной из ключевых задач, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой компании Сергеем Куликовым. Глава государства отметил, что в первоначальном виде компания начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий, около 40 тысяч рабочих мест, передает РИА «Новости». «Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач – это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», – сказал Путин. Напомним, в ноябре прошлого года компания «Роснано» заявила, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга». Вопрос о реструктуризации бизнеса обсуждался на встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций. Путин и президент ЮАР обсудили поставки сельхозпродукции из России в Африку 15 июня 2022, 18:19 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин и глава ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре обсудили продовольственную безопасность, в том числе поставки сельхозпродукции и удобрений из России в Африку, сообщила пресс-служба Кремля. «Выражено удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Подчеркнут обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной областях. Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности, в ЮАР», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В пресс-службе добавили, что была отмечена важность совместной работы в рамках БРИКС в целях дальнейшего укрепления роли этого объединения в мировой политике и экономике. Главы государств также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны. Ранее Путин заявил, что отношения России и африканских стран находятся на новом этапе развития, Москва придает им очень большое значение. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ушаков: Путин провел более 100 часов переговоров с Макроном с начала года 14 июня 2022, 17:24 Текст: Елизавета Булкина

С начала года президент России Владимир Путин провел уже около 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «С учетом нынешних условий и с учетом международной обстановки сейчас больше всего востребован телефонный формат переговоров. Мы посчитали, и я сам удивился, что с начала года – еще и шести месяцев не прошло – Путин провел уже где-то 140 бесед по телефону с лидерами 47 или 48 стран», – передает его слова ТАСС. Ушаков также указал, что французский президент Эммануэль Макрон сообщал, что проговорил с главой российского государства порядка 100 часов. «Я бы, наверное, именно 100 часов не подтвердил, но подтвердил бы то, что практически все беседы Путина и Макрона продолжаются более часа. Я не помню, чтобы в последнее время два лидера говорили меньше часа», – сказал он. Помощник президента уточнил, что кроме телефонных разговоров для двусторонних международных контактов используется видео-конференц-связь, которая применяется и для многосторонних международных контактов. Ушаков добавил, что с начала года, в том числе в условиях специальной военной операции, были проведены многочисленные личные контакты президента России с руководителями зарубежных государств, которые приезжали в Москву. Среди лидеров он назвал глав Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Сенегала, Таджикистана, Франции и других. Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле 16 июня 2022, 00:25 Текст: Алексей Дегтярев

Российско-американские отношения сейчас находятся на нуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году. «Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», – сказал Песков в интервью РИА «Новости». Встреча президентов двух стран проходила в Женеве в июне 2021 года. Также в среду представитель Кремля отмечал, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно. Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк 15 июня 2022, 14:48 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм в боевых действиях, следует из указа главы государства. «За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее Путин наградил росгвардейцев, отличившихся в ходе спецоперации на Украине. Анонсирована встреча Путина с военкорами в рамках ПМЭФ 14 июня 2022, 13:49 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин намерен провести в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с военными корреспондентами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У президента будет встреча с военными корреспондентами, с руководителями информационных подразделений, а также главами российских телевизионных СМИ, печатных СМИ, интернет-СМИ, речь идет о тех, кто занимается информационной деятельностью», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он пояснил, что с ними будет открытая часть, но большая часть мероприятия с главой государства будет закрытой. По словам Пескова, у тех, кто работает в информационном поле и затрагивает темы экономики, специальной военной операции, есть вопросы к Путину. Также в рамках форума планируется пленарное заседание, на котором выступит президент. Юбилейный XXV ПМЭФ пройдет 15–18 июня. Пленарное заседание с участием Путина состоится 17 июня. Главная тема форма звучит следующим образом: «Новый мир – новые возможности». Путин и Си Цзиньпин подтвердили высокий уровень отношений России и Китая 15 июня 2022, 16:29 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре подтвердили, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются, сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Лидеры также указали, что Москва и Пекин во многих международных вопросах выступают с единых или весьма близких позиций. «При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений», – уточнили в Кремле. Ранее Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России выразил готовность оказать содействие урегулированию ситуации на Украине.