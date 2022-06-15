Историки рассказали, как гуманитарная миссия ООН в Сомали превратилась во вторжение

Эксперты Музея НАТО объяснили причины того, как гуманитарная миссия ООН превратилась в военное вторжение США против мирного населения Сомали.

С тех пор как в 1988 году в Сомали разгорелась гражданская война, а в 1991 году был свергнут президент Мохаммед Сиад Барре, правивший страной с 1969 года, это африканское государство фактически прекратило существование, разделилось на несколько враждующих между собой территорий и находится в таком состоянии по сей день. В декабре 1992 года в Сомали высадился воинский контингент США и еще нескольких стран-членов ООН, рассказывают эксперты медиаресурса Музей НАТО.

В 1991 году гражданская война охватила всю территорию Сомали. Вслед за разрушением сельского хозяйства последовала мощная засуха, что вызвало острую потребность в гуманитарной помощи. Но первую миссию ООН сомалийцы встретили враждебно, и 3 декабря 1992 года СБ ООН принял резолюцию №794, которая позволила международным силам в Сомали использовать «все необходимые средства» вплоть до военных для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

В декабре 1992 года в страну были введены миротворческие силы ООН. В состав Оперативной группировки ООН (UNITAF) общей численностью 37 тысяч человек входили военные части более чем 20 стран. Руководило операцией Центральное командование США.

На первом этапе операции американским солдатам удалось успокоить многие повстанческие группировки, в Сомали даже было создано правительство, признанное ООН. Но это не устраивало лидера одной из основных группировок, председателя Объединенного сомалийского конгресса генерала Мохамеда Фараха Айдида. Его формирования начали атаки на миротворцев, а в ответ американцы атаковали позиции боевиков, но, как обычно, не разобрались, где боевики, а где – мирные жители. 12 июля 1993 года американские войска нанесли ракетные и бомбовые удары по ряду строений в Могадишо, продолжили историки.

В общей сложности погибло около 60 мирных жителей и около 170 человек были ранены. Этого оказалось достаточно, чтобы значительная часть сомалийцев поддержала Мухаммеда Фараха Айдида. Американских солдат стали считать интервентами и развернули против них настоящую партизанскую войну.

По данным экспертов, американское командование было настроено решить вопрос с Айдидом самым радикальным образом. Для его уничтожения была создана специальная группа в составе подразделений 75-го парашютно-десантного полка специального назначения и знаменитого 1-го полка специального назначения сухопутных войск США «Дельта», а также силы авиации.

За голову генерала было назначено 25 тысяч долларов. 3–4 октября 1993 года вошло в историю как «День рейнджеров», или сражение в Могадишо. Целью рейда США был захват предполагаемого штаба генерала Айдида в центре Могадишо. После успешного штурма здания в руках американцев оказалось 24 сомалийских боевика, включая и двух министров Айдида. Однако нападавших блокировали бойцы генерала, а огонь по американцам начали вести даже случайные прохожие, включая женщин и детей.

«В итоге «ювелирная» и продуманная спецоперация превратилась в трудное сражение в городских условиях с тяжелыми, по меркам современной армии США, потерями (18 солдат убито, 73 ранено и один пилот вертолета попал в плен). Операцию удалось закончить только на следующий день», – добавляют сотрудники Музея НАТО.

Сведения о количестве убитых сомалийцев поступали различные. По примерным оценкам речь шла о 1500–2000 человек. Многие мирные жители были убиты случайным огнем, другие сами подхватывали автоматы и вступали в бой с американцами. Среди погибших были женщины, подростки и дети. События этих дней позже легли в основу книги Марка Боудена, по которой Ридли Скотт снял одноименный фильм «Падение Черного ястреба».

В Соединенных Штатах общественное мнение негативно отреагировало на события в Сомали. После фиаско в Могадишо Билл Клинтон отдал приказ о немедленном прекращении любых военных операций против войск Фараха Айдида, но к берегам Сомали были направлены корабли ВМС США. Под угрозой более крупномасштабной операции Айдид согласился на перемирие.

Операция в Сомали обошлась Организации Объединенных Наций приблизительно в 3 млрд долларов. В ходе нее погибло 165 солдат и офицеров, а также гражданских служащих ООН. Потери вооруженного и мирного населения Сомали до сих пор неизвестны и по сути сливаются с жертвами гражданской войны, которых уже к середине 2000-х насчитывалось около полумиллиона человек. Но главным провалом стало то, что гражданская война в стране не прекратилась, а миротворческая миссия превратилась в вооруженную борьбу с местным населением.