Россиян предупредили об опасных «программах-комбайнах»

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14 июня, вторник | Последнее обновление — 10:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Запорожской области заявили о задаче полностью освободить регион от ВСУ
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Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
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Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки.
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россиян предупредили об опасных «программах-комбайнах»
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Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых «доят» жертв «до конца», заявил эксперт по цифровым угрозам Александр Вураско.
Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско в интервью радио Sputnik.
«Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных», – объяснил эксперт.
Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, посоветовал он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт.
«Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы», – заключил Вураско.
Ранее Сбербанк предупредил россиян о мошеннических схемах с вредоносными приложениями.
Благотворительный концерт в поддержку Украины в Грузии закончился скандалом
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Звезды украинской эстрады в последний момент отказались принимать участие в благотворительном концерте в поддержку Украины в Тбилиси, сославшись на «пророссийский курс грузинского правительства», сообщила телекомпания «Имеди».
Концертом, который был организован грузинским министерством культуры и спорта и фондом «Спасем Украину», открылся новый Дворец спорта в Тбилиси. Однако около 70 процентов билетов были в итоге возвращены из-за отсутствия украинских исполнителей, которые ранее подтвердили свое участие.
Грузинские организаторы сообщили, что с украинцами «абсолютно все детали были согласованы заранее, решены все логистические вопросы».
Отказ украинских звезд стал полной неожиданностью. По данным телекомпании «Имеди», продюсеры украинских исполнителей получали сообщения о недружественном отношении Тбилиси к Киеву и о нежелательности визита в Грузию.
Также, отмечает телекомпания, есть сведения о том, что от выступлений украинцев в Грузии отговаривали советский и грузинский артист и певец Вахтанг Кикабидзе и джазовая певица Нино Катамадзе.
В итоге в Тбилиси выступила только Ольга Полякова, а среди звезд, которые не смогли принять участие по причине, не связанной с политикой, только Тина Кароль, сообщила телекомпания «Имеди».
Вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии Теа Цулукиани выразила сожаление тем, что «есть группировка в политике и искусстве, которая вредит Грузии».
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Между тем в Грузии уже откровенно говорят, что постоянные и ничем необоснованные упреки Украины в адрес Тбилиси вызывают непонимание и раздражение.
Ранее глава комитета по защите прав человека грузинского парламента Михаил Сарджвеладзе выразил сожаление в связи с позицией Киева, полагающего, что Евросоюз по вопросу предоставления статуса страны-кандидата в ЕС должен сделать преференции для Украины, но не для Грузии с Молдавией.
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Зеленский раскритиковал Германию
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Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией. По мнению украинского президента, немецкие власти не должны пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ZDF.
«Германия должна действовать активно, Шольц должен гарантировать, что Берлин полностью поддерживает Украину», – заявил Зеленский, отметив, что США, Великобритания и страны Балтии оказывают Украине активную поддержку. Франция и Германия, по словам президента Украины, поначалу также поддерживали Киев, но лишь в политическом и риторическом смысле.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества
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Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания. Документ датирован 13 июня.
Сама Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.
В феврале президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде мог быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Посол Украины раскритиковал Германию за отсутствие гостеприимства
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, сообщает Bild.
Он призвал власти ФРГ задуматься, почему украинские беженцы не желают оставаться. «Большинство украинцев возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства», – посетовал дипломат в интервью изданию, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Мельник заявил, что на вступление Украины в ЕС уйдут годы.
«Нам не нужен вход через черный ход, нам нужен справедливый процесс», – сказал посол.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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Стало известно о способности России остановить работу ядерных реакторов США
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В случае отказа России поставлять США обогащенный уран, Вашингтон может столкнуться с негативными последствиями для работы реакторов вплоть до их остановки, предупреждают научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.
«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, многие действующие в США и Евросоюзе реакторы произведены в России, и Москва поставляет для них комплектующие. По мнению авторов материала, если напряжение между Россией и Западом не спадет, многим атомным электростанциям грозит приостановка работы. Такой сценарий может привести к нехватке мощностей для потребительского спроса.
В публикации говорится, что решением проблемы станет возобновление работы конверсионного завода в США, которой простаивал много лет. Однако предприятие не сможет работать на полную мощность без помощи правительства.
В то же время существует необходимость обогащать уран, а для этого частные компании должны расширить производство для замены поставок из России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Франция обречена на атомную зависимость от России.
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Кабмин Украины запретил экспортировать газ
Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.
Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, «экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год», дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, сообщает РИА «Новости».
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
Оператор «Северного потока» предупредил о снижении объемов
Ежегодная инспекция «Северного потока» запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.
«Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Это также может привести к тому, что в этот период в хранилища будет поступать меньше газа», – приводит сообщение РИА «Новости».
Указывается, что в настоящее время газообеспечение Германии стабильно, поставки по-прежнему гарантированы, их уровень сейчас стандартный. Газохранилища страны заполнены на 54,22%, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Газохранилище Rehden заполнено на 7,4%.
Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило, что газохранилища в Германии заполнены на 49,6%.
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Басурин назвал причину «варварских» обстрелов Донецка
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«Варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град», передает ТАСС.
«Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого – в 2014, 2015 и 2016 годах – такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами», – сказал Басурин.
Также, по его словам, участники организации «Врачи без границ» собирали разведданные в Донецке, чтобы передавать их украинской стороне.
«То же самое и миссия ОБСЕ. Тот случай, который мне известен: представитель Польши предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, чтобы он передал какую-то информацию. На тот момент эту информацию довели до главы миссии, который находился здесь, и были вынуждены его отсюда убрать. Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», – сказал он.
Ранее замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк.
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска.
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ВС России уничтожили крупную партию вооружения из США и Европы в ДНР
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Российские военные в районе Удачного в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили ракетами большое количество вооружения и техники, доставленных украинским националистам из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили в районе Федоровки в Луганской народной республике (ЛНР) пункт временной дислокации иностранных наемников. Также две батареи реактивных систем залпового огня уничтожены в районе населенного пункта Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.
Также ракетные войска и артиллерия России уничтожили семь украинских установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Покровского ДНР.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила 63 района сосредоточения войск ВСУ, а также пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1». В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей.
Конашенков отметил, что ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 201 самолет, 1196 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 3525 единиц бронетехники ВСУ, а также 515 установок реактивных систем залпового огня.
Ранее ВМФ России поразили крылатыми ракетами «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленного Киеву из США и ЕС оружия.
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В США обеспокоились из-за здоровья Байдена
Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative.
«Александр Гамильтон в «Записках федералиста» писал об «энергии в исполнительной власти» как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?» – задался вопросом автор материала, сообщает РИА «Новости».
Журналист считает, что сейчас Байден оказался в непростой ситуации – у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.
«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012 году. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024 года будет без двух недель 82 года», – говорится в статье.
Напомним, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.
Кроме того, в сентябре 2021 года во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН. В том же месяце Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Месяцем ранее президент США допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане.
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Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики
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Франции следует пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы на фоне изменившейся геополитической обстановки, заявил президент республики Эммануэль Макрон.
Речь идет об увеличении расходов на армию. Документ, определяющий политику Парижа в данной отрасли, подписывает министр обороны и начальник штабов вооруженных сил, передает РИА «Новости».
Как отметил Макрон, он обратился ним с призывом пересмотреть соответствующий закон, так как Франция «вступила в [период] военной экономики».
Ранее коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов получила 24,29%, левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 21,95%.
Напомним, лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен «хорошей новостью».
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ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
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Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в своем официальном заявлении, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Польша попросила у союзников б/у вооружение вместо переданного Украине
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Польша, передав Украине множество единиц вооружения, просит союзников срочно восполнить недостатки, заявил президент Польши Анджей Дуда на совещании с руководством министерства национальной обороны республики в Варшаве.
«Мы предоставляем Украине самую крупную военную помощь, которую когда-либо мы предоставляли другому государству. Мы являемся главной страной, передающей тяжелое вооружение. Мы говорим о сотнях штук танков, боевых машин, артиллерии, а также дронов, ПЗРК, сотнях тысяч штук боеприпасов, запасных частях и другого оборудования. Это поставило перед министром обороны реальную необходимость пополнения вооружения», – цитирует его РИА «Новости».
При этом он отметил, что Польша передавала Украине технику, стоящую у нее самой на вооружении. «Мы передали, попросту говоря, свое. Мы не передавали со складов, не передавали от кого-то другого, а передали то, что имели, считая, что это необходимо. Это не только вопросы нашего вооружения. Это также огромные расходы со стороны нашего государства. Мы считаем, что это минимум 1,7 млрд долларов в виде только военной помощи», – пояснил польский президент.
«Но ясно и естественно, что мы ожидаем восполнения нехватки, которая произошла в наших запасах, также в рамках союзнических механизмов поддержки», – добавил он.
По словам Дуды, закупка нового вооружения является длительным процессом и поэтому Польша просит союзников предоставить ей бывшую в употреблении технику.
Напомним, Варшаве отказано в передаче находящихся в Швейцарии немецких танков Leopard 2A4, сообщил швейцарский Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.
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Грузия вернула себе права на «боржоми»
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Правительство Грузии становится акционером компании, владеющей правами на минеральную воду «боржоми», заявил в понедельник на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Успешно завершены переговоры с акционерами. Наше государство, правительство Грузии становится акционером группы, которая владеет заводами. Это безвозмездная сделка», – сказал он. «Мы становимся совладельцами нашего национального богатства», – отметил глава правительства.
Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что «будут сняты все проблемы», которые в последнее время сопровождали работу предприятий. Премьер-министр отметил, что все детали сделки согласованы с «международными партнерами, все будет оформлено по нормам международного права».
В мае премьер Грузии поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп».
В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды остановили работу в Грузии. После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, сообщает портал.
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Еврейский университет в Иерусалиме пообещал выдать Чубайсу грант на исследование еврейства
Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин рассказал, что бывший главы Роснано Анатолий Чубайс получит грант на исследование еврейства от Еврейского университета в Иерусалиме.
В интервью журналистке Юлии Латыниной Невзлин объясняет это тем, что Чубайсу нужен «легальный доход за границей», который можно обосновать. По его словам, таким образом выделяют деньги многим людям, включая его самого, сообщает Telegram-канал SVTV NEWS.
Ранее источник сообщал, что российские силовики проверяют информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса.
В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.
В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор Роснано находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.
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