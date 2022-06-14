Россиян предупредили об опасных «программах-комбайнах»

Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых «доят» жертв «до конца», заявил эксперт по цифровым угрозам Александр Вураско.

Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско в интервью радио Sputnik.

«Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных», – объяснил эксперт.

Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, посоветовал он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт.

«Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы», – заключил Вураско.

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