Борисов назвал сроки запуска массового производства российских самолетов

Мединский: Россия сделала рывок из Средневековья при Петре I

«Рывок из Средневековья, который Россия сделала при Петре Великом, был сделан ценой максимального напряжения», – сказал газете ВЗГЛЯД помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, который создал авторский курс «Рассказы из русской истории. Петровские времена», посвященный многогранной и противоречивой личности императора Петра I.

«Если бы не было Петровских реформ, как бы жестоки иногда они нам ни казались, мы бы точно жили с вами совсем в другой стране. Не в России. Если бы вообще жили. В этом смысле историческая миссия Петра I – это человек, который смог догнать время», – отметил он. По словам Мединского, Российская империя, созданная Петром I – это модель того многонационального, многоконфессионального государства, в котором мы живем и сегодня.

«В этом смысле мы не погрешим против истины, если скажем, что Петр I – один из главных создателей современной России. Мы все время возвращаемся к его фигуре не только потому, что он очень неординарная личность. Но и потому, что в опыте Петровской эпохи мы ищем и находим ответы на те вопросы, которые стоят перед Россией сегодня. История – это наука не о прошлом, история это наука о будущем», – добавил он.

Отметим, что авторский курс Владимира Мединского «Рассказы из русской истории. Петровские времена» создан совместно с Российским обществом «Знание». Теперь он доступен на ресурсах общества «Знание» и просветительского лектория «Достоевский».

Курс из 15 фильмов посвящен многогранной и противоречивой личности императора Петра I. Время его правления стало переломным для исторической судьбы России: из значительной степени изолированной, ориентированной в глубь себя патриархальной и сугубо континентальной страны она превратилась в мировую империю.

Мединский делает особый акцент на личных качествах Петра: его воспитании, привязанностях, привычках, окружении. На этом фоне дается масштабная картина преобразований: создание новой армии и флота, строительство промышленности и городов, полное переформатирование всего русского общества.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам».