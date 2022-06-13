Борисов назвал сроки запуска массового производства российских самолетов

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13 июня, понедельник | Последнее обновление — 13:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России уничтожили крупную партию вооружения из США и Европы в ДНР
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Борисов назвал сроки запуска массового производства российских самолетов
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Запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов. Мы же забыли еще о региональных самолетах: Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610, поэтому там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок», – сказал он в интервью телеканалу РБК.
По его словам, ведущие предприятия, которые производят высокоточное вооружение, работают «не покладая рук». Он напомнил, что ежедневно Минобороны России докладывает о поражении объектов ВСУ высокоточным оружием.
«Промышленность ритмично поставляет нашим вооруженным силам, восполняет необходимые запасы. Ведущие предприятия, которые производят это вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук», – сказал Борисов.
Ранее Борисов высоко оценил эффективность работы российского оружия, применяемого в ходе специальной военной операции России на Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия испытала на Украине технологию войн будущего.
Матери украинских военнопленных попросили не возвращать их сыновей домой
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Поступают обращения от матерей украинских военнопленных, содержащихся в России, с просьбами не возвращать их сыновей на Украину, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе (их семьям – прим. ВЗГЛЯД). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать [на Украину] их сыновей, потому что они считают, что они [бойцы] либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», – цитирует ТАСС Москалькову. Она добавила, что такие же обращения были от двух пленных.
«Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», – отметила омбудсмен.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет после сообщений о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.
До этого Москалькова указала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники.
В Кремле вызвало обеспокоенность создание Киевом лагеря для военнопленных.
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Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции
Президент Финляндии Саули Ниинисте исключил возможность вхождения своей страны в состав Североатлантического альянса без Швеции, сообщила норвежская телекомпания NRK со ссылкой на заявление главы финского государства.
«Дело Швеции – наше дело. Это значит, что дальше мы пойдем рука об руку», – приводит ТАСС слова Ниинисте, сказанные президентом Финляндии на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Накануне Турция отказалась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за недружественной политики Хельсинки и Стокгольма и поддержки Рабочей партии Курдистана. В прошлую субботу Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО.
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Пушков назвал крупнейший провал Меркель
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Остановка сертификации «Северного потока – 2» стала крупнейшим провалом экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Меркель несет ответственность за нынешний кризис, поскольку она «втянула Украину в евроинтеграцию, противопоставляя ее России».
«В итоге детище Меркель «Северный поток – 2», в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве», – написал Пушков в Telegram.
По его словам, это и был самый крупный провал германского политика «с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии».
Накануне в Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель Министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Эрдоган: Западу нельзя доверять
Политике Запада доверять нельзя, но можно взаимодействовать в сфере науки и культуры, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Когда мы спрашиваем у них (Греции – прим. ВЗГЛЯД), для чего вы создаете эти (американские – прим. ВЗГЛЯД) базы, они отвечают: «Против России». А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», – приводит ТАСС слова Эрдогана.
При этом он допустил, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры. «Но политике Запада доверять нельзя. Они по сей день медлят с нами в ЕС (вопросе вступления Турции – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил президент республики.
Ранее Эрдоган высказывал сомнение, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России.
Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.
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В ВТО призвали срочно отказаться от экспортных ограничений
Экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
По утверждению главы ВТО, в переговоры по вывозу украинского зерна вовлечены Евросоюз и другие политические структуры. Она выразила надежду на то, что проблема с вывозом зерна с Украины разрешится.
«Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен», – цитирует РИА «Новости» главу ВТО.
Она призвала отказаться от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Как ожидается, проект соответствующего документа будет принят в ходе министерской конференции в Женеве.
«Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации», – заявила Оконджо-Ивеала.
Ранее в ООН предупреждали, что мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса.
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Ракета американской компании не смогла вывести спутники на орбиту
Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания.
Ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов, передает РИА «Новости».
«У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку (спутники) на орбиту», – говорится в заявлении Astra.
Напомним, в декабре 2020 года ракета частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, потерпела крушение из-за аварии второй ступени. В сентябре того же года ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени.
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Благотворительный концерт в поддержку Украины в Грузии закончился скандалом
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Звезды украинской эстрады в последний момент отказались принимать участие в благотворительном концерте в поддержку Украины в Тбилиси, сославшись на «пророссийский курс грузинского правительства», сообщила телекомпания «Имеди».
Концертом, который был организован грузинским министерством культуры и спорта и фондом «Спасем Украину», открылся новый Дворец спорта в Тбилиси. Однако около 70 процентов билетов были в итоге возвращены из-за отсутствия украинских исполнителей, которые ранее подтвердили свое участие.
Грузинские организаторы сообщили, что с украинцами «абсолютно все детали были согласованы заранее, решены все логистические вопросы».
Отказ украинских звезд стал полной неожиданностью. По данным телекомпании «Имеди», продюсеры украинских исполнителей получали сообщения о недружественном отношении Тбилиси к Киеву и о нежелательности визита в Грузию.
Также, отмечает телекомпания, есть сведения о том, что от выступлений украинцев в Грузии отговаривали советский и грузинский артист и певец Вахтанг Кикабидзе и джазовая певица Нино Катамадзе.
В итоге в Тбилиси выступила только Ольга Полякова, а среди звезд, которые не смогли принять участие по причине, не связанной с политикой, только Тина Кароль, сообщила телекомпания «Имеди».
Вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии Теа Цулукиани выразила сожаление тем, что «есть группировка в политике и искусстве, которая вредит Грузии».
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Между тем в Грузии уже откровенно говорят, что постоянные и ничем необоснованные упреки Украины в адрес Тбилиси вызывают непонимание и раздражение.
Ранее глава комитета по защите прав человека грузинского парламента Михаил Сарджвеладзе выразил сожаление в связи с позицией Киева, полагающего, что Евросоюз по вопросу предоставления статуса страны-кандидата в ЕС должен сделать преференции для Украины, но не для Грузии с Молдавией.
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В Чехии предсказали сверхдоходы России благодаря санкциям Запада
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Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила экономист Илона Швигликова в колонке для Časopis argument.
«Нефтяное эмбарго [ЕС на продаваемую Москвой нефть] – маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки», – приводит мнение экономиста РИА «Новости».
Швигликова отметила, что своими действиями, мотивированными идеологией, ЕС повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион бедный в плане запасов сырьевых ресурсов, а его страны зависят их поставок.
«Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС», – отметила Швигликова.
В прошлую пятницу в Японии заявили о неэффективности санкций против России из-за Индии и Китая. Тем временем средняя стоимость бензина в США превысила 5 долларов за галлон. В прошлую среду стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне с поставкой в августе превысила 124 доллара. В тот же день цена на бензин в Британии установила новый рекорд. На этом фоне советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США интенсивно обсуждают с Европой режимы приобретения российской нефти.
В прошлый вторник глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по сниженным ценам. Днем ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины
Мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», – приводит ТАСС слова Столтенберга.
Он отметил, что военные НАТО не участвуют в конфликте на Украине, подчеркнув, что альянс не хочет эскалации боевых действий за пределами этой страны.
«Мы с самого начала войны всегда стремились помогать стране, воюющей за независимость, но мы старались максимально избежать эскалации, поэтому мы никогда не заходили на территорию Украины и мы отказали украинцам в создании бесполетной зоны», – подчеркнул генсек НАТО.
Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
До этого в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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Жители Северодонецка рассказали о жестокости украинских военных
Украинские военные жили в подвалах жилых домов и размещали в кварталах технику, отбирали у населения гуманитарную помощь, а российские солдаты делятся продуктами и всем, что у них есть, рассказали жители Северодонецка Валентина Поманисточка и ее сын Антон.
«(Российские военные) воду предлагают, говорят, подходите, берите. Тушенка, что у них есть... сливочное масло, печенье – короче, что у них есть, они подходят, они молча (делятся), молодцы вообще», – приводит РИА «Новости» слова жителя Северодонецка Антона.
По его словам, украинские военные вели себя) плохо... «Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, еще холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КАМАЗ загрузили и сказали: «до свидания». И люди остались без (всего), вот так вот», – рассказал он.
Его мать отметила, что российские военные всем делятся с населением без разговоров. «Они не говорят, они дают... сливочное масло, печенье дали», – сказала Валентина.
Кроме того, женщина рассказала, что ВСУ жили в подвалах домов, перебирались из одного в другой. Она показала журналистам, где стоял БТР среди многоэтажек и были вырыты окопы.
«Честно говоря, они ушли тихо, быстренько собрались и ушли», – сказала она, уточнив, что украинские войска ушли 28 мая, а вечером уже зашла разведка ЛНР.
Ранее с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества
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Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания. Документ датирован 13 июня.
Сама Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.
В феврале президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде мог быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Путин рассказал о своей родословной из простых рабочих и крестьян
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград рассказал о своей родословной, которая состояла из простых крестьян и рабочих и связана с судьбой страны.
На церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда глава государства обратил внимание на слова режиссера Никиты Михалкова, удостоенного звания Героя Труда.
«Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений – его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими. Для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии», – обратился глава государства к режиссеру, передает ТАСС.
Президент отметил, что «именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, забота о людях, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями, все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее российским народом».
Председатель Союза кинематографистов, режиссер и актер Никита Михалков получил из рук Путина в День России знак Героя Труда.
«Владимир Владимирович, вы очень раздражаете наших западных партнеров, а еще вы очень раздражаете тех, кто 20 с лишним лет назад думал, что в Кремль пришел послушный, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник. Господь управил так, что они ошиблись», – сказал режиссер на торжественной церемонии в воскресенье.
По мнению Михалкова, на данный момент происходит рождение новой страны. «Там, на Донбассе, рождается новая Россия, там рождается новая элита. Эти люди, бог даст, с победой, вернутся домой, и у них могут быть вопросы. Я хочу верить в то, что, по крайней мере всем, кто находится в этом зале, будет, что этим людям ответить», – добавил он.
Михалков также поблагодарил президента за награду. «Большое спасибо за эту высокую награду, это высочайшая награда. Я хотел поблагодарить всех моих товарищей, без которых эту награду получить было невозможно», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения Госпремий и медалей Героя Труда поздравил россиян с праздником, который «посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю и верой в ее будущее», и отметил, как важно для граждан быть сплоченными.
Украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе
Взрывное устройство сработало около здания ГУ МВД в Мелитополе, пострадали два человека, сообщил замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов.
«Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы», – приводит РИА «Новости» слова Селиванова.
Он пояснил, что пострадала проходившая мимо девушка. «Она получила ранения, вся в крови доставлена в больницу. И гражданский мужчина, получивший ранение спины», – уточнил Селиванов.
По его данным, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее власти Запорожской области сообщили о взрыве в Бердянске.
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Басурин назвал причину «варварских» обстрелов Донецка
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«Варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град», передает ТАСС.
«Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого – в 2014, 2015 и 2016 годах – такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами», – сказал Басурин.
Также, по его словам, участники организации «Врачи без границ» собирали разведданные в Донецке, чтобы передавать их украинской стороне.
«То же самое и миссия ОБСЕ. Тот случай, который мне известен: представитель Польши предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, чтобы он передал какую-то информацию. На тот момент эту информацию довели до главы миссии, который находился здесь, и были вынуждены его отсюда убрать. Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», – сказал он.
Ранее замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк.
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска.
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Мединский: Россия сделала рывок из Средневековья при Петре I
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«Рывок из Средневековья, который Россия сделала при Петре Великом, был сделан ценой максимального напряжения», – сказал газете ВЗГЛЯД помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, который создал авторский курс «Рассказы из русской истории. Петровские времена», посвященный многогранной и противоречивой личности императора Петра I.
«Если бы не было Петровских реформ, как бы жестоки иногда они нам ни казались, мы бы точно жили с вами совсем в другой стране. Не в России. Если бы вообще жили. В этом смысле историческая миссия Петра I – это человек, который смог догнать время», – отметил он. По словам Мединского, Российская империя, созданная Петром I – это модель того многонационального, многоконфессионального государства, в котором мы живем и сегодня.
«В этом смысле мы не погрешим против истины, если скажем, что Петр I – один из главных создателей современной России. Мы все время возвращаемся к его фигуре не только потому, что он очень неординарная личность. Но и потому, что в опыте Петровской эпохи мы ищем и находим ответы на те вопросы, которые стоят перед Россией сегодня. История – это наука не о прошлом, история это наука о будущем», – добавил он.
Отметим, что авторский курс Владимира Мединского «Рассказы из русской истории. Петровские времена» создан совместно с Российским обществом «Знание». Теперь он доступен на ресурсах общества «Знание» и просветительского лектория «Достоевский».
Курс из 15 фильмов посвящен многогранной и противоречивой личности императора Петра I. Время его правления стало переломным для исторической судьбы России: из значительной степени изолированной, ориентированной в глубь себя патриархальной и сугубо континентальной страны она превратилась в мировую империю.
Мединский делает особый акцент на личных качествах Петра: его воспитании, привязанностях, привычках, окружении. На этом фоне дается масштабная картина преобразований: создание новой армии и флота, строительство промышленности и городов, полное переформатирование всего русского общества.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам».
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