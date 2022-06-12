Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским по «зерновой проблеме»

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12 июня, воскресенье | Последнее обновление — 20:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган: Западу нельзя доверять
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским по «зерновой проблеме»
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Есть планы обсудить на предстоящей неделе «зерновую проблему» в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.
«Между Украиной и Россией идет война, и мы знаем, что именно из этих стран в значительной степени поступает сельхозпродукция. На данном этапе у нас нет с этим проблем, на наших складах есть 5 млн тонн пшеницы, но мы бы хотели увеличить эти объемы. Мы будем принимать участие в работе по (созданию безопасного коридора по отправке сельхозпродукции – прим. ВЗГЛЯД) не только для себя, но и для третьих стран. Переговоры продолжаются, в предстоящую неделю мы обсудим, какие шаги могут быть предприняты, с Зеленским и Путиным».
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
До этого Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
В США увидели в словах Зеленского готовность отказаться от Крыма
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Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказа Украины от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
«Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статус-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 года. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранение контроля России над Крымом», – приводит мнение бывшего американского дипломата РИА «Новости».
В то же время президент американского Совета по международным отношениям считает, что пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки Украины.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине
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О России нельзя забывать, нужно «найти место» для нее после событий на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times.
«По ее завершении (спецоперации) нужно будет найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – приводит мнение Киссинджера РИА «Новости».
Говоря о НАТО, бывший госсекретарь США выразил мнение, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество». При этом бывший глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место «большие вопросы», а у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». По мнению Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это «напомнило» им о старых «угрозах».
Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой из-за превосходящей в разы российской огневой мощи. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Матери украинских военнопленных попросили не возвращать их сыновей домой
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Поступают обращения от матерей украинских военнопленных, содержащихся в России, с просьбами не возвращать их сыновей на Украину, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе (их семьям – прим. ВЗГЛЯД). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать [на Украину] их сыновей, потому что они считают, что они [бойцы] либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», – цитирует ТАСС Москалькову. Она добавила, что такие же обращения были от двух пленных.
«Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», – отметила омбудсмен.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет после сообщений о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.
До этого Москалькова указала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники.
В Кремле вызвало обеспокоенность создание Киевом лагеря для военнопленных.
ВС России уничтожили крупный склад ракетных комплексов на западе Украины
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ВМФ России поразили крылатыми ракетами «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленного Киеву из США и ЕС оружия, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков добавил, что ВКС России за сутки уничтожили высокоточными ракетами два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники ВС Украины.
По его словам, в результате были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой народной республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановки Луганской народной республики и Закотное Донецкой народной республики.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и десять специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой народной республики», – сообщил генерал-лейтенант.
Он подчеркнул, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. «Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области», – сказал Конашенков.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты «Точка-У» в Херсонской области и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области и ЛНР.
Конашенков отметил, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 248 районов скопления украинских военных, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.
«В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», – добавил он.
Генерал-лейтенант уточнил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне в Минобороны России заявили, что ВС России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников.
Премьер Эстонии выступила против «преждевременного» мира с Россией
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье, опубликованной в британской The Sunday Telegraph, обратилась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Мы должны быть осторожны с преждевременными призывами к прекращению огня и миру. Наша политика должна базироваться на понимании того, что российская угроза не уйдет завтра. Нельзя возвращаться к деловым отношениям [с РФ] как раньше. В действительности не должно быть никаких деловых отношений в принципе», – приводит мнение Каллас ТАСС.
Как считает премьер-министр Эстонии, западным странам не следует бояться ухудшения отношений с Россией и даже их полного разрыва. «Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», – заявила эстонский премьер-министр в своей статье.
Ранее в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России. Тем временем в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России
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Западным странам следует пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала La7.
Орсини выразил мнение, что для мирного урегулирования конфликта на Украине Западу необходимо перестать «играть мускулами» и не отправлять оружие, которое «будет бить по россиянам», передает РИА «Новости».
«Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине – они и так уже сделаны», – подчеркнул Орсини.
Он напомнил о создании железнодорожного и автомобильного коридора между Донбассом и Крымом. «Мы должны понимать, что Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине», – отметил социолог.
Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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В США сравнили вступление Украины в НАТО с операцией «Барбаросса»
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Вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России из-за риска повторения плана «Барбаросса» в силу особенностей географии, ни один российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО, заявил американский историк Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.
Он обратил внимание на отсутствие значимых естественных преград между странами, что гипотетически может быть использовано для вторжения на российскую территорию, передает РИА «Новости».
«Нацистское вторжение прокатилось по территории Украины. Между Киевом и Москвой не существует обороноспособных границ, сплошная плоская равнина. Я считаю, что все предельно прозрачно», – отметил Хомский.
По его словам, все американские лидеры понимали, что Украина представляет собой красную линию для России. «Взгляните на карту, вспомните недавнюю историю: операцию «Барбаросса», и вам станет предельно ясно, почему ни Горбачев, ни любой другой российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО», – пояснил историк. Он подчеркнул, что об этом знали все президенты и представители истеблишмента США.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Напомним, 1 февраля президент России Владимир Путин обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.
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Начальник управления генштаба Украины устроил стрельбу в Киеве
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Руководитель одного из управлений генштаба Украины открыл стрельбу в спальном районе Киева, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины – руководитель одного из управлений – совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», – написал он в Facebook* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией).
При этом из заявления Резникова следует, что стрельба произошла в присутствии детей. «Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания», – указал он.
Министр добавил, что на время расследования военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей. Известно, что чиновник был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий.
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Украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе
Взрывное устройство сработало около здания ГУ МВД в Мелитополе, пострадали два человека, сообщил замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов.
«Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы», – приводит РИА «Новости» слова Селиванова.
Он пояснил, что пострадала проходившая мимо девушка. «Она получила ранения, вся в крови доставлена в больницу. И гражданский мужчина, получивший ранение спины», – уточнил Селиванов.
По его данным, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее власти Запорожской области сообщили о взрыве в Бердянске.
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В Польше призвали передать Украине ядерное оружие
Экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие.
По словам Сикорского, Киев «отдал свой ядерный потенциал» после подписания меморандума в 1994 году, передает РИА «Новости».
«Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», – призвал польский депутат.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 году Россией, Великобританией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
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Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Экипаж российских ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В опубликованном ведомством видео показаны записи с прицелов ударных вертолетов, на которых видно пуск противотанковых управляемых ракет. Ракеты летят к цели по спиралевидной траектории и затем точно поражают украинскую технику.
Также видны пуски с Ка-52 неуправляемых авиационных ракет с кабрированием по позициям украинских войск.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ», – сказали в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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С территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители
Мирные жители начали выходить с территории завода «Азот» в Северодонецке, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
«Из «Азота» начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их (мирных жителей) встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Остатки украинских формирований сконцентрированы и удерживают несколько зданий в районе первой проходной. Там возникают периодические перестрелки. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные [жители] смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», – добавил Мирошник.
Ранее украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Украинские власти попросили у Запада 300 РСЗО
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Украинские власти хотели бы получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном на сайте британской The Daily Telegraph.
«Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», – приводит слова советника главы офиса президента Украины ТАСС.
Подоляк добавил, что в настоящее время приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую.
Напомним, в пятницу украинские националисты обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО. В тот же день представитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что ВСУ израсходовали практически все артиллерийские снаряды и без поставок западного вооружения не смогут противостоять России.
В четверг российские следователи зафиксировали факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО. Днем ранее в результате массированного артобстрела Донецка пострадали две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, которые применяется странами НАТО, поставляющими оружие Киеву. Ранее Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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СМИ: Гриб от взрыва поднимается в районе Авдеевки
Сильный взрыв произошел в районе Авдеевки в ДНР, в городе расположен химкомбинат «Коксохим», гриб от взрыва виден из Донецка.
Авдеевку сейчас контролируют украинские войска. Гриб начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время – в районе 20.30 – 21.00 мск – по Донецку, передает корреспондент РИА «Новости».
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска из Авдеевки после 20.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в ДНР.
Ранее сообщалось, что в центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв.
Зеленский разрешил отправлять боевиков теробороны на передовую
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Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Владимир Зеленский подписал закон № 6521, которым командование получает возможность использовать тероборону для выполнения задач в районах военных действий», – приводит сообщение издания РИА «Новости».
По имеющимся у издания сведениям, документ был подписан председателем Рады Русланом Стефанчуком 6 мая, а 10 июня его подписал Зеленский.
Напомним, в четверг сдавшийся глава подполья Херсонской области Валентин Бондаренко призвал украинских военных и членов территориальной обороны сложить оружие. В начале июня экс-командир херсонской теробороны решил получить российское гражданство.
Напомним также, 13 мая ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ. Двумя днями ранее большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, опасаясь отправки на фронт. После этого Зеленский сменил командующего силами теробороны Украины.
В начале мая Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий. 1 января 2022 года Силы теробороны стали отдельным родом войск ВС Украины.
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