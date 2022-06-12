Глава ДНР рассказал о возможности устраиваться по специальности в Мариуполе

Мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления инфраструктуры, уже появилась возможность устраиваться по специальности, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Люди возвращаются – это их дом. Возвращение зависит от восстановления критической инфраструктуры. В те районы города, к которым уже подведено электричество, вода, люди стараются возвращаться», – сказал он участникам пресс-тура, организованного Минобороны России, передает РИА «Новости».

По его словам, в Мариуполе сохраняется проблема с рабочими местами. «Что касается рабочих мест, то предприятия сейчас не восстановлены в полной мере. Но кроме того есть возможность устраиваться через центр занятости по своей специальности и для участия в хозяйственных работах, которые востребованы сейчас в Мариуполе. Средняя зарплата больше 30 тыс. рублей. Это сейчас довольно серьезное подспорье. Как только появляется обеспечение в том районе, где проживают люди, они возвращаются», – отметил Пушилин.

Он также добавил, что вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано. «Я бы назвал это разгоном паники украинскими ресурсами. Ситуация находится под контролем. Тела погибших во время боевых действий согласно проведенным процедурам после судебно-медицинской экспертизы захоронены. Тел погибших, которые еще находятся под завалами, не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии», – сказал он.

По словам Пушилина, работы по перезахоронению продолжаются.

«Сейчас работают группы, в которые входят как судебно-медицинские эксперты, так и работники прокуратуры, вспомогательные службы. Проводим перезахоронения в специально отведенных для этого местах», – уточнил он.

Накануне в освобожденном Мариуполе возобновил работу зоопарк. Сразу после освобождения волонтеры стали привозить для животных мясо и другие продукты, Россия помогла с лекарствами.

Ранее в администрации Мариуполя сообщили, что третий по счету супермаркет «МТ Маркет», расположенный в Октябрьском районе по проспекту Металлургов, 69, и еще один детский сад открылись в городе.