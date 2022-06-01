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1 июня, среда | Последнее обновление — 13:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД крайне негативно оценил решение США о поставке Украине РСЗО HIMARS
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Эксперт объяснил слухи о намерении стран ОПЕК отказаться от сделки с Россией по добыче нефти
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«Россия не единственная страна, которая не выполняет квоты по добыче нефти. Есть страны, которые не делают этого десятилетиями, и еще никого не исключили из ОПЕК», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в ОПЕК якобы обсуждают приостановку участия России в сделке по добыче нефти.
«Складывается ощущение, что кто-то хочет разрушить соглашение ОПЕК+ как таковое. Если посмотреть на публикацию, там нет ни одного официального заявления, все основывается на слухах и подозрениях», – заявил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По словам собеседника, «здесь в целом понятно, чьи уши торчат». «Это соглашение вызывает крайнее недовольство США и Евросоюза. Они уверены в том, что если бы не было ОПЕК+, то страны добывали бы больше нефти, а это привело бы к снижению дефицита топлива и падению цен. Так что Россию будто бы пытаются подтолкнуть к расторжению соглашения в одностороннем порядке», – пояснил Юшков.
Более того, в ОПЕК отсутствует практика исключения стран из-за невыполнения квот или приостановки сделки с ними. «Уже полгода большинство стран не могут добывать необходимое количество сырья. Есть и такие государства, которые не добывают норму практически никогда. Так, в Ливии, которая также является членом ОПЕК, идет гражданская война, поэтому на нее даже квоту не распространяют. А еще есть Иран, который находится под санкциями и тоже не может нарастить добычу до необходимых показателей. Все это длится годами, если не десятилетиями», – заключил Юшков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщила, что некоторые участники организации изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций. Это может быть связано с тем, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
На этом фоне МИД Саудовской Аравии накануне заявил, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и как в ЕС саботировал шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти.
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СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.
«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», – приводит сообщение РИА «Новости».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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В Германии оценили заявление Шольца о создании крупнейшей в Европе армии
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«Шольц пытается играть на страхах граждан, которые он сам и создал. Вот только служить немцы не пойдут», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Ранее немецкий канцлер пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе среди стран НАТО.
«Желание Шольца предельно понятно. Правительство неоднократно запугивало население потенциальным распространением «российской агрессии» на Германию. Теперь он пытается опереться на эти страхи немцев», – сказал бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт. «Это чисто популистское желание сыграть на настроении граждан и их желании выбраться из того дерьма, куда он сам их заманеврировал», – добавил политик.
По словам собеседника, «во времена работы немецкой экономики на дешевых энергоносителях армия Германии была превращена в посмешище». «В последние годы одним из самых важных вопросов была необходимость установки третьего туалета для гендерно неопределившихся военнослужащих», – отметил Гердт.
«А сейчас экономика Германии рушится, энергоносители серьезно дорожают. И власти понимают, что это обернется коллапсом для химической, автомобильной и сельскохозяйственной индустрий», – заметил собеседник.
На фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и не за чем». «Кто пойдет туда служить? – риторически спрашивает собеседник. – Немцы точно не пойдут, они и раньше не ходили. Основной контингент состоял из русскоязычных молодых парней, а также турок. Может быть, они сейчас попробуют привлечь и арабов, которые в последнее время приехали в Германию. Но это не те люди, которые смогут защищать интересы политической элиты ФРГ», – заключил Гердт.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что у Германии будет самая большая армия в Европе среди всех стран НАТО. Такое мнение он высказал в интервью ряду немецких газет, цитаты из которого приводит журнал Der Spiegel.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. Шольц указал, что с 2010 года бундесвер был «структурно недофинансирован». Это в целом ограничило обороноспособность страны, полагает глава немецкого правительства. Но теперь благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро ситуация должна измениться.
Напомним, в начале марта газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ.
Так, в последних числах февраля Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии «пора взрослеть». Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.
Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.
Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).
Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина.
Таким образом, если раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления гитлеровской Германии, то сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников «взросления».
Ряд западных СМИ тогда высоко оценили амбиции канцлера Шольца. «Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы», – уверял CNN. «За семь дней Германия... запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы», – писал Foreign Policy.
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Британия и ЕС ввели запрет на страхование судов с российской нефтью
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Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщили информированные чиновники из ЕС и Соединенного Королевства изданию Financial Times.
Издание отмечает, что из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. В британском правительстве отказались официально подтверждать изданию эту информацию, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, включая страхование.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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Захарова пригрозила Боррелю ответными санкциями от патриарха Кирилла
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Официальный представитель МИД Мария Захарова на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о планах ввести санкции против патриарха Кирилла заявила, что сейчас «записки о здравии Евросоюза никто не подает».
Сам Боррель подтвердил планы включить патриарха в санкционный список. «Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», – передает его слова РИА «Новости».
«Боррель заявил, что патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза. Пусть молится, чтобы патриарх Кирилл не включил Европейский союз в ответный. Хотя и без этого записочки о здравии Евросоюза давно никто не подает», – написала Захарова в Telegram-канале.
Кроме того, дипломат предложила сделать символом европейской дипломатии Пизанскую башню.
«Но вообще символом «ЕСовской дипломатии» должна стать Пизанская башня: привлекающая своей неудачей и нефункциональная, при этом популярная, с историей и приносящая ее хозяевам доход. Слоган – «Слава падению – в падении слава», – заявила Захарова.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
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Захарова назвала подлостью нежелание стран ЕС принимать Украину в союз
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Большинство стран Евросоюза выразили протест по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, что с их стороны подло, ведь годами они говорили противоположное, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция. Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать? Это же какой уровень цинизма и лжи», – передает радио Sputnik ее слова.
Ранее Захарова заявила, что в связи с тем, что Россия сталкивается с таким количеством «абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США», все нужно перепроверять на официальном уровне.
Так, уже около двух недель США не могут решить, поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства или нет. После череды метаний американские власти все же пришли к решению, заявив, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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ЕС обсуждает введение вторичных санкций против российской нефти
Европейские страны намерены запретить третьим странам закупать российскую нефть, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».
Ранее во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС планирует уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92%.
До этого сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок.
Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое
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Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, ранее страна занимала девятое место, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении – 4,218 млн баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
На первом месте Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 млн баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 млн, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 млн. Ирак сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Импорт нефти и нефтепродуктов США в марте вырос на незначительные 0,1% – до 8,461 млн баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% – до 9,513 млн баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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Немецкие Uniper и RWE стали платить Газпрому в евро на российские счета
Энергоконцерны из Германии Uniper и RWE с связи с новыми требованиями Москвы, но опасаясь нарушить режим санкций Евросоюза, изменили систему платежей за российский газ.
Два немецких энергетических концерна Uniper и RWE изменили систему платежей за российский газ. Первая выплата произведена в конце мая, деньги переводятся «в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Уточняется, что процедура была «заранее согласована с правительством Германии и следует соответствующим директивам ЕС», позволяя выполнять контрактные обязательства.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Премьер Италии: Все крупные страны ЕС против вступления Украины в Евросоюз
Почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, против также высказались и те, кто сам еще стоит в очереди, заявил премьер Италии Марио Драги.
«Я поддерживаю вступление Украины в ЕС с самого начала. Статус кандидата обнаруживает возражения со стороны почти всех крупных европейских стран, если не всех, кроме Италии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Драги.
По его словам, в последние месяцы, «чтобы подсластить пилюлю», возникли концепции замены статуса кандидата на «принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании». По его словам, все это неприемлемо для украинцев.
«Но на них еще с подозрением смотрят другие страны, которые годами стоят в очереди на вступление. Можно иметь статус кандидата, и мы можем его предоставить, но пока этого не предвидится из-за оппозиции со стороны других стран», – отметил итальянский политик. Он добавил, что Еврокомиссия представит доклад в конце месяца о предоставлении статуса и о быстром процессе вступления.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).
Президент Польши Анджей Дуда тогда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине.
Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).
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Матвиенко оценила потери от частичного эмбарго ЕС на российскую нефть
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Россия не пострадает от частичного эмбарго ЕС на импорт российской нефти благодаря новым рынкам сбыта и сложившемуся уровню цен на топливо, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.
«Россия и российский бюджет ничего не потеряют. Во-первых, после пандемии началось существенное восстановление экономик большинства стран, и мы спокойно можем эту нефть, спрос на которую огромный, переориентировать на другие рынки. На мировом рынке только определенный объем добычи, определенный объем продажи нефти, другой, с Луны, нам никто не поставит», – приводит слова Матвиенко ТАСС.
«Второе, на чем я бы настаивала, и что делают США: надо больше нефти использовать в собственной стране, больше перерабатывать, развивать нефтехимию, строить новые заводы, чтобы получать дополнительную прибыль, а не гнать сырую нефть. Думаю, что это сподвигнет нас ускорить эти процессы», – добавила она.
Кроме того, как объяснила Матвиенко, стоимость объемов нефти, которые Россия не поставит в Европу, будет компенсирована за счет роста цены на топливо. «Даже если допустить, что сейчас мы быстро не перестроимся, то у нас не будет потерь, потому что цена на нефть существенно вырастет, и те объемы, которые мы недопоставим в Европу, мы покроем за счет роста цены на нефть. Здесь граждане европейцы вредят самим себе. Думаю, что они уже выдохлись, я даже затрудняюсь, что можно еще придумать. Это уже похоже на русофобскую агонию, абсолютно ничем не обоснованную, бессмысленную. Полный идиотизм, на мой взгляд», – подчеркнула Матвиенко.
«Это (эмбарго на российскую нефть) критично в первую очередь для собственных граждан [европейских стран], для жителей стран Европейского союза. Понятно, что это серьезно ударит по их качеству жизни. Как только это решение было принято, биржи тут же отреагировали серьезным ростом на стоимость нефти. Ну, в чьих это интересах? Здравым умом [подумать], спокойно, без этой русофобской истерии. Кому они нанесли вред? Только своей экономике, у которой снизится конкурентоспособность», – отметила спикер Совфеда.
Напомним, в начале мая в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, включая страхование.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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Словакия заявила о готовности использовать нефть из России
Словакия намерена использовать российскую нефть до тех пор, пока не будет найдена ей альтернатива, заявил на саммите ЕС в Брюсселе словацкий премьер Эдуард Хегер.
«Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу «Дружба». Словацкая просьба на заседании была удовлетворена – мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу», – передает РИА «Новости» слова Хегера.
Он одобрил решение венгерского коллеги Виктора Орбана одобрить частичное введение эмбарго на нефть из России. Хегер заявил, что на это мог повлиять их недавний разговор.
«Самое главное, что Евросоюз сохранил свое единство, в данный момент это очень важно», – подчеркнул Хегер.
Ранее сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок, подтвердила пресс-служба Еврокомиссии.
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Газпром прекратил поставки газа датской Оrsted и немецкой Shell Energy Europe
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Газпром подтвердил полную остановку поставок газа датской энергокомпании Оrsted и немецкой Shell Energy Europe (европейская «дочка» Shell) из-за неоплаты в рублях.
«Газпром полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», – передает ТАСС сообщение холдинга.
Отмечается, что платеж от Shell Energy Europe за поставки газа в апреле также не поступил.
Ранее Shell Energy Europe Limited уведомила «Газпром экспорт», что не намерена проводить платежи за поставляемый газ в рублях. Во вторник «Газпром экспорт» сообщил, что со среды останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, поскольку на конец дня 31 мая не получил от них платежей.
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ЕС заявил о готовности ввести пошлины на нефть из России в случае провала эмбарго
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В Евросоюзе могут ввести пошлины на российскую нефть, если страны-участницы не смогут договориться об окончательном эмбарго на ее поставки, заявили в ЕС.
Лидеры Евросоюза ранее договорились в качестве антироссийских санкций ввести эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не попадает под ограничения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, решение об исключении трубопровода принято под давлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ЕС из-за позиции Венгрии готовят запасной вариант, предусматривающей введение пошлин на нефть из России.
Как считают разработчики, введение пошлин сделает российскую нефть неконкурентоспособной.
В этом случае Венгрия уже не сможет наложить вето на введение пошлин, поскольку одобрение этой инициативы потребует квалифицированного большинства голосов, а не единогласного голосования 27 стран-участников.
Введение пошлин рассматривается в ЕС как крайняя мера, к которой могут прибегнуть, если переговоры с Венгрией о сроках прекращения поставок не дадут результатов.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
В Венгрии обвинили Европу в «плясках» на грани мирового энергокризиса
Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1 заявил, что Европа из-за антироссийских санкций «пляшет» на краю мирового экономического кризиса.
«У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, в таких обстоятельствах было бы невыносимо «управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти, это равнялось бы атомной бомбе, но этого удалось избежать».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Макрон заявил о сокращении ЕС закупок нефти у России на 92% до конца года
Европейский союз намерен уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92%, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
«ЕС впервые договорился о введении эмбарго на поставки российской нефти. Наше общее решение и индивидуальные обязательства Германии и Польши на этот счет позволят к концу года сократить закупки нефти на 92%», – сказал Макрон после саммита ЕС, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок.
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