Эксперт объяснил слухи о намерении стран ОПЕК отказаться от сделки с Россией по добыче нефти

«Россия не единственная страна, которая не выполняет квоты по добыче нефти. Есть страны, которые не делают этого десятилетиями, и еще никого не исключили из ОПЕК», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в ОПЕК якобы обсуждают приостановку участия России в сделке по добыче нефти.

«Складывается ощущение, что кто-то хочет разрушить соглашение ОПЕК+ как таковое. Если посмотреть на публикацию, там нет ни одного официального заявления, все основывается на слухах и подозрениях», – заявил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По словам собеседника, «здесь в целом понятно, чьи уши торчат». «Это соглашение вызывает крайнее недовольство США и Евросоюза. Они уверены в том, что если бы не было ОПЕК+, то страны добывали бы больше нефти, а это привело бы к снижению дефицита топлива и падению цен. Так что Россию будто бы пытаются подтолкнуть к расторжению соглашения в одностороннем порядке», – пояснил Юшков.

Более того, в ОПЕК отсутствует практика исключения стран из-за невыполнения квот или приостановки сделки с ними. «Уже полгода большинство стран не могут добывать необходимое количество сырья. Есть и такие государства, которые не добывают норму практически никогда. Так, в Ливии, которая также является членом ОПЕК, идет гражданская война, поэтому на нее даже квоту не распространяют. А еще есть Иран, который находится под санкциями и тоже не может нарастить добычу до необходимых показателей. Все это длится годами, если не десятилетиями», – заключил Юшков.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщила, что некоторые участники организации изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций. Это может быть связано с тем, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти».

Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».

На этом фоне МИД Саудовской Аравии накануне заявил, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и как в ЕС саботировал шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти.

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