СК предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

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1 июня, среда | Последнее обновление — 08:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию
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Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить.
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Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие.
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Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СК предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
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Следственный комитет выступил за разработку нового порядка регистрации в соцсетях для более эффективного реагирования на запрещенный контент, заявила зампредседателя СК Елена Леоненко.
«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», – передает РИА «Новости» ее слова.
Леоненко также назвала важным фактором качественный мониторинг в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации и ее блокировку.
Напомним, в конце марта Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом за неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной информации.
Япония категорически отказалась выходить из проекта «Сахалин-2»
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Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, выступая в парламенте.
«Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – передает ТАСС слова министра.
«Сахалин-2» – нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор – компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит Газпрому. Японская Mitsui («Мицуи») имеет 12,5% акций, Mitsubishi («Мицубиси») – 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.
Напомним, в марте японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин–2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.
Эксперт: Европа устала от постоянных требований Украины
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«Украина слишком нагло ведет себя по отношению к Европе и постоянно что-то требует. Поэтому Урсула фон дер Ляйен сразу ставит Киеву ответные условия», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы и при условии борьбы с коррупцией.
«Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что деньги они дадут только лишь под обязательства совершить определенные действия. Например, сейчас мы видим, что происходит вокруг зерна. Запад фактически требует зерно в обмен на поставки оружия. И Запад, скорее всего, получит желаемое», – отметил Лизан.
«Заявления о финансовой помощи в обмен на проведение реформ не являются в принципе чем-то новым во взаимоотношениях Украины и Евросоюза. Киеву и раньше не давали деньги просто так, причем при любых президентах», – рассказал политолог.
«Кроме того, в Европе все устали от Украины, она действительно нагло себя ведет и много требует, называя себя «жертвой агрессии». К тому же у Евросоюза есть понимание, что эти деньги уйдут как вода в песок, будут просто разворованы», – добавил он.
«Вместе с тем и в США, и в Европе растет усталость от кризиса, падения уровня жизни, инфляции. Не исключено, что люди скоро начнут задавать вопросы к руководству своих стран о том, куда идут их деньги, какой от них прок и почему бы их не потратить на нужды своих стран», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи заявления главы ЕК сделаны для того, чтобы как раз парировать возникающие в обществе вопросы аргументом о том, что деньги даются не просто так, а в обмен на политические требования и реформы», – отметил Лизан.
«Например, Брюссель может потребовать передать бюджетные потоки внутри страны под контроль европейских чиновников. А на днях еще и поляки заявили, что хотят управлять всеми средствами, которые идут на Украину. То есть они хотят сесть на финансовые потоки и контролировать их. Не думаю, что желания Польши и заявления Урсулы фон дер Ляйен между собой прямо связаны, но это говорит об общих тенденциях в Европе по отношению к Украине», – считает политолог.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.
При этом сейчас бюджет Украины на две трети зависит от международной помощи. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – цитирует слова Марченко украинское издание «Страна».
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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В Германии оценили заявление Шольца о создании крупнейшей в Европе армии
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«Шольц пытается играть на страхах граждан, которые он сам и создал. Вот только служить немцы не пойдут», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Ранее немецкий канцлер пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе среди стран НАТО.
«Желание Шольца предельно понятно. Правительство неоднократно запугивало население потенциальным распространением «российской агрессии» на Германию. Теперь он пытается опереться на эти страхи немцев», – сказал бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт. «Это чисто популистское желание сыграть на настроении граждан и их желании выбраться из того дерьма, куда он сам их заманеврировал», – добавил политик.
По словам собеседника, «во времена работы немецкой экономики на дешевых энергоносителях армия Германии была превращена в посмешище». «В последние годы одним из самых важных вопросов была необходимость установки третьего туалета для гендерно неопределившихся военнослужащих», – отметил Гердт.
«А сейчас экономика Германии рушится, энергоносители серьезно дорожают. И власти понимают, что это обернется коллапсом для химической, автомобильной и сельскохозяйственной индустрий», – заметил собеседник.
На фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и не за чем». «Кто пойдет туда служить? – риторически спрашивает собеседник. – Немцы точно не пойдут, они и раньше не ходили. Основной контингент состоял из русскоязычных молодых парней, а также турок. Может быть, они сейчас попробуют привлечь и арабов, которые в последнее время приехали в Германию. Но это не те люди, которые смогут защищать интересы политической элиты ФРГ», – заключил Гердт.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что у Германии будет самая большая армия в Европе среди всех стран НАТО. Такое мнение он высказал в интервью ряду немецких газет, цитаты из которого приводит журнал Der Spiegel.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. Шольц указал, что с 2010 года бундесвер был «структурно недофинансирован». Это в целом ограничило обороноспособность страны, полагает глава немецкого правительства. Но теперь благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро ситуация должна измениться.
Напомним, в начале марта газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ.
Так, в последних числах февраля Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии «пора взрослеть». Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.
Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.
Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).
Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина.
Таким образом, если раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления гитлеровской Германии, то сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников «взросления».
Ряд западных СМИ тогда высоко оценили амбиции канцлера Шольца. «Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы», – уверял CNN. «За семь дней Германия... запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы», – писал Foreign Policy.
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В Сбербанке отреагировали на отключение от SWIFT
Сбербанк работает в штатном режиме: отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее стало известно, что в шестой пакет санкций против России, который согласовали главы государств и правительств Евросоюза, входит отключение Сбербанка от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
В начале мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ЕК отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы. О планах отключить Сбербанк от SWIFT заявлял также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Напомним, в начале марта страны ЕС согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Германия выступила против отключения от SWIFT Сбербанка. Кроме того, ЕК собиралась предложить странам ЕС согласовать в шестом пакете санкций против России отключение от SWIFT «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка.
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СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.
«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», – приводит сообщение РИА «Новости».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), – передает РБК его слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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Пугачева ответила на провокационную надпись на Останкинской телебашне
Российская певица Алла Пугачева назвала авторов надписи на Останкинской телебашне в свой адрес людьми низкого уровня интеллекта.
«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» – заявила Пугачева своем Instagram* (призванная экстремистской и запрещенная в России соцсеть), передает РИА «Новости».
Между тем источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у отдела безопасности телецентра «Останкино» нет подтверждений, что подобная запись на здании была.
Сообщения о том, что на телецентре Останкино появилась надпись «Алла, хорошо, что ты убежала...» ранее появились в соцсетях.
Ранее Пугачева заявляла, что вернется в Россию из Израиля осенью 2022 года.
Болгария добилась особых условий поставок нефти из России
Болгария добилась особых условий на поставки нефти из России до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, сообщает Sofia Globe.
«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», – передает его слова РИА «Новости».
Петков пояснил, что такое решение позволит Болгарии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.
Напомним, Еврокомиссия спустя два месяца безрезультатных согласований нефтяного эмбарго подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.
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Патрушев: Польша переходит к захвату земель на западе Украины
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Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил в Казани секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Так называемые «западные партнеры» киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», – сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий».
Также Патрушев заявил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, к развалу страны ведут действия киевского режима, а также США и их союзников.
«Нам они (США с союзниками) говорят, что «мы за то, чтобы Украина оставалась суверенной, чтобы сохранилась территориальная целостность». Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведет активную работу по ее расчленению», – сказал он.
По его словам, Владимир Зеленский, «объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности, и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства».
«В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей... Их действия ведут к реальному развалу страны», – подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Омбудсмена Украины сняли с должности за фейки о российских военных
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Депутаты Верховной рады собрали подписи, необходимые для выражения вотума недоверия омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, сообщила официальный представитель правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.
«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», – написала она в Telegram-канале.
Как сообщает «Крыминформ», за соответствующее решение проголосовали 234 депутата украинского парламента.
По данным агентства, один из депутатов от правящей партии «Слуга народа» заявил, что среди причин снятия Денисовой с поста значится «непонятная концентрация» медийной работы чиновницы на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», якобы совершенных российскими солдатами, чего она не могла подкрепить доказательствами. Это, по мнению нардепов, вредило Украине.
Как сообщает «Коммерсантъ», в понедельник Денисова сообщила, что депутаты собираются снять ее с должности.
Ранее украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.
Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
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Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
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Лавров назвал условие прохода судов с зерном из портов Украины
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Для обеспечения прохода судов с украинским зерном необходимо, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.
«Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», – передает его слова РИА «Новости».
«Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее – к пунктам назначения», – отметил Лавров.
По словам министра, Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы.
«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», – заявил он.
«А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – подчеркнул глава российского МИД.
Ранее сообщалось, что Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины. В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва будет содействовать морскому транзиту зерна с Украины в Черном море в координации с турецкими партнерами.
Российская система РЭБ подавила беспилотник НАТО над Черным морем
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Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник (БПЛА) НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным морем, сообщил информированный источник.
«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», – сообщил источник РИА «Новости».
Он отметил, что «комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию бессмысленной».
Источник не раскрыл другие подробности эпизода.
Российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы. На вооружении стоят такие комплексы, как «Красуха», «Москва», «Мурманск-БН», «Борисоглебск» и многие другие.
Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская операция на Украине разрушает репутацию «Байрактаров».
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На «Азовстали» обнаружен фургон с заминированными 152 телами украинских военных
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В ходе обследования территории «Азовстали», где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен фургон с заминированными 152 телами украинских военных, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» был обнаружен изотермический фургон с неработавшей системой охлаждения, где были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории», – сообщил Конашенков.
«Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало. Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», – добавил он.
«По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского.
Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Ранее во вторник сотрудники Следственного комитета России осмотрели место, где, предположительно, располагался штаб одной из рот украинских боевиков, скрывавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, и нашли шприц и неизвестные вещества.
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Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию Европы среди стран НАТО
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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран Североатлантического альянса.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – передает ТАСС слова Шольца, добавившего, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.
В то же время канцлер выразил непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии как внутри страны, так и за рубежом, в связи с отсутствием военной поддержки Украины. «Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений», – подчеркнул Шольц. «Эти заказы выполняются», – добавил он, имея в виду поставки тяжелого вооружения, которые были согласованы с промышленностью.
В этом контексте Шольц напомнил, что зенитные самоходные установки Gepard должны быть переданы Киеву в конце июля. Кроме того, по его словам, уже идет обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000. Глава правительства Германии был «весьма удивлен» критикой со стороны Польши относительно того, что Берлин якобы не сдержал обещания передать польской армии немецкие танки взамен Т-72, которые были отправлены на Украину. «Мы ведем переговоры со всеми нашими восточноевропейскими партнерами и хотим продвигать переговоры с Польшей так же серьезно, как с Чехией и Словакией», – заверил он.
По информации издания Der Spiegel, переговоры между Германией и Польшей о поставках вооружений зашли в безнадежный тупик. Поэтому министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в прошлый понедельник в ходе конфиденциального совещания экспертов была вынуждена признать, что у нее мало надежд на достижение соглашения с Варшавой.
В заключение Шольц заметил, что всем союзникам Германии известно, что «в бундесвере не осталось больших запасов готовых к использованию машин, которые можно просто отправить». «Основной проблемой» является то, что бундесвер «структурно недофинансирован с 2010 года». Это, по мнению канцлера, в целом ограничило обороноспособность Германии. Однако теперь, благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро, все должно измениться, подытожил Шольц.
Ранее правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить 107 млрд долларов для модернизации вооруженных сил страны. Сделка позволит Берлину достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.
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