В ЛНР зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь

Церемония зажжения доставленного из Москвы Вечного огня состоялась в Краснодоне Луганской народной республики, сообщила пресс-служба администрации главы ЛНР.

Как отметил глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, Краснодон – родина легендарной подпольной организации «Молодая гвардия», участники которой, совсем юные юноши и девушки, отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, сообщается на сайте Луганского информационного центра.

«Накануне великого праздника Дня Победы мы принимаем частичку Вечного огня от могилы Неизвестного Солдата в Москве – это очень символично. В память о них на краснодонской земле уже много лет горит Вечный огонь как символ несгибаемости духа и самоотверженности молодогвардейцев», – сказал он.

Церемония зажжения прошла у стелы «Скорбящая мать», зажгли расположенный там Вечный огонь представитель «Общероссийского народного фронта» Анна Еременко и командир краснодонского дошкольного отряда «Юных защитников Отечества» Софья Бабешко.

Козенко назвал передачу частички Вечного огня из столицы России историческим моментом для жителей Краснодонщины, олицетворяющим память о героизме и мужестве защитников Отечества, и поблагодарил присутствующих на торжественном мероприятии ветеранов за их мужество и подвиги.

Отмечается, что присутствовавший на церемонии участник межведомственного проекта «Почетная республиканская Вахта памяти Пост №1 Краснодона» Данил Нагорный назвал церемонию символом воссоединения Республики и России.

Напомним, 6 мая в Александровском саду в Москве стартовал масштабный автопробег патриотической акции «Огонь памяти», участники которой доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила Неизвестного Солдата», ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах.

При поддержке Россотрудничества с 6 по 8 мая сотни зажженных лампад представители Народного фронта доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Таджикистан.

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