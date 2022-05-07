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В парке Владивостока высадили «Сад Памяти»
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В парке «Россия – Моя история» во Владивостоке появился «Сад Памяти», в высадке деревьев в нем принял участие губернатор приморского края Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Инициатива призвана почтить память о подвиге советского народа, отстоявшего Родину в Великой Отечественной войне. В патриотической акции приняли участие председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик, мэр Владивостока Константин Шестаков, сообщается на сайте правительства региона.
Также в акции поучаствовали воспитанники детско-юношеского движения «Юнармия», «серебряные» волонтеры, «Волонтеры Победы», студенты. Добровольцы совместно на территории парка высадили саженцы вишни, абрикоса и рябины. Кожемяко отметил, что деревья посадили именно на территории мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история».
«Недавно мы вместе с юными патриотами заложили здесь капсулу времени с посланиями от школьников и студентов Приморья будущим поколениям. Внутри – письма, которые наши потомки смогут прочитать через 50 лет и узнать, почему мы так чтим память героев, освобождавших мир от нацизма и фашизма. А эти деревья будут расти вместе с нами. Пусть они станут живыми символами памяти», – подчеркнул Кожемяко.
Также в своей речи губернатор отметил, что совместно с администрацией города принято решение увековечить имена героев России, павших во время специальной операции на Украине. Во Владивостоке планируется присвоить вновь созданной улице на острове Русский имя Героя России Владимира Жоги.
«Он геройски погиб, освобождая Донецкую и Луганскую народные республики. Наш народ будет увековечивать имена павших бойцов в названиях школ, улиц. Для того, чтобы люди помнили о подвиге уже нынешних солдат», – заявил глава Приморья.
В 2022 году одни из первых зеленые насаждения в рамках патриотической акции высадили жители Дальнереченска. Аллею Победы, состоящую из 92 кедров, создали в сквере Семьи. Еще одним участником международной акции стал Хасанский округ – «Сад памяти» расположился в Зарубинском сельском поселении.
Международную акцию «Сад памяти» впервые провели в 2020 году. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Организаторы – всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.
Акцию «Сад памяти» поддержал и президент Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Глава государства объявил акцию ежегодной.
СБ ООН единогласно принял заявление по Украине
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Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции РФ единогласно принял заявление по Украине.
«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», – приводит РИА «Новости» слова заместителя постпреда США при ООН Ричарда Миллса.
В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать международные споры мирными средствами. «Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», – сказано в заявлении. Также Совет Безопасности просит генсека ООН информировать Совбез о развитии ситуации.
Заявление председателя является документом СБ ООН, которое согласовывается с участием всех членов Совбеза. Документ делается от имени председателя, при этом не имеет обязательной силы по сравнению с резолюцией, передает ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В узбекском землячестве объяснили массовый отъезд своих граждан из России
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Работать в России стало не так выгодно для жителей Средней Азии, поэтому они возвращаются в свои страны, заявил президент межрегионального узбекского землячества Усман Баратов.
В первые четыре месяца 2022 года в Узбекистан уехали из России 53 тыс. 84 человека, в 2021-м показатель за такой же период составлял 15 тыс. 206 человек, передает радиостанция «Говорит Москва».
В беседе с радиостанцией Баратов указал, что может быть причиной возврата мигрантов домой.
«Месяц назад сильно подскочил доллар, зарплата осталась на том же уровне, и многим показалось, что здесь уже невыгодно работать. Они стали уезжать на историческую родину. Есть, конечно, IT-специалисты, но их можно исчислять несколькими сотнями максимум», – пояснил он.
В конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.
Также он предлагал ввести обязательное условие для въезда иностранцев – сбор биометрических данных.
До этого в МВД сообщали, что в России резко выросло число нарушений среди мигрантов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в среднем в России мигранты работают «на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше». По его словам, стране не хватает мигрантов, из-за пандемии весомая часть из тех, кто уехал, до сих пор не может вернуться.
Медведев: Поляки провозгласили раздел Украины
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«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы.
«Повод для этого высказывания он выбрал более чем подходящий – День национальной конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.
По его словам, Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. «Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», – считает замглавы Совбеза.
«Не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», – полагает Медведев.
Он считает, самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. «А может, они того и хотят?» – добавил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей.«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши. Что понимается под выражением «границы больше не будет», Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша в последние месяцы стала враждебной и может быть угрозой для территориальной целостности Украины.
Между тем депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что «Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу, – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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Стало известно о прекращении поставок рядом компаний Китая в Россию
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Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за санкций и давления американских производителей, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющейся у издания информации, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Соединенные Штаты могут прекратить предоставлять китайским компаниям американское программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход санкций, передает РИА «Новости».
В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Как отмечает редакция, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось.
По мнению экспертов, опрошенных Financial Times, китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют столкнуться с новыми санкциями со стороны Соединенных Штатов, если продолжат оказывать поддержку Москве в сфере телекома и поставлять в Россию смартфоны и телекоммуникационное оборудование.
Напомним, 19 апреля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что Китай ждут «серьезные последствия», если Пекин решит помочь Москве обойти санкции. Кроме того, 6 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
В начале апреля премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявлял, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
Немцы испугались «устрашающего эффекта» российских флагов в День Победы
Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа Z, сообщило немецкое издание Berliner Kurier.
По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие «соответствующие объекты» взяты под особую охрану, передает РИА «Новости».
По словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как «одобрение» российской спецоперации на Украине: планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать «устрашающего впечатления», создаваемого «морем флагов». Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа Z.
Ранее полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
Большинство поляков поддержало ввод войск на Украину
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За участие польской армии в миротворческой миссии на Украине высказались 56,8% опрошенных, если она будет организована НАТО, ООН или Евросоюзом, следует из данных исследования IBRiS по заказу «Республики».
Согласно исследованию, за введение польских солдат на Украину высказались 56,8% опрошенных, противоположного мнения было 32,5%, воздержались 10,7%, передает польская газета Rzeczpospolita.
По информации издания, за отправку войск чаще выступают мужчины и люди старше 30 лет. Также за участие в такой миссии стоят люди, имеющие высшее образование (72%), голосовавшие на последних выборах за гражданскую коалицию по-PSL (71%), а на последних президентских выборах за Симона Головнина (73%) или Христофора Босака (72%).
С предложением ввести на Украину миротворческую миссию НАТО выступил в ходе визита в Киев вице-премьер Ярослав Качинский. По его словам, миротворческая миссия будет находиться на территории Украины, с полного согласия украинских властей.
«И такая миссия очень помогла бы в гуманитарном измерении, и благоприятно изменила бы стратегическую ситуацию в Украине», – отметил он. И оговорился, что она должна иметь «прикрытие от вооруженных сил», .
Это мнение поддержал премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Никто не говорит о борьбе, мы говорим только о защите невинных людей, которые сегодня погибают», – заявил он.
Однако возможность отправки такой миссии на Украину исключил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, дав понять, что никто «не будет посылать натовских солдат или самолеты».
«Мы поступаем так, потому что на нас возлагается ответственность за то, чтобы этот конфликт не эскалировался за пределами Украины, потому что это повлекло бы еще большие страдания, смерть и разрушения», – объявил он.
Как рассуждает издание, такая миссия на Украине была бы возможна, если бы произошло «эффектное нападение русских на мирное население» или «гуманитарный конвой, с большим количеством жертв».
Польская сторона хочет направить войска на Украину, особенно на территорию Западной Украины, чтобы «охранять», пишет газета. При этом бывший офицер польской разведки отметил, что союзники Украины сделали ставку на военную поддержку этой страны.
«Видя, какие потери несут русские, они ставят не на миротворческую миссию, а на «вброс» в эту страну как можно больше оружия, чтобы ослабить Россию, вытеснить ее с территории Украины. Речь идет и о том, чтобы на оккупированных территориях развивать движение сопротивления», – рассказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
В Британии отметили высокую устойчивость экономики России к санкциям
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Российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против Москвы «беспрецедентные санкции», говорится в статье, опубликованной в британском журнале The Economist.
Как указывается в опубликованной в пятницу статье под заголовком «Российская экономика снова на ногах», «последние данные подтверждают, что российская экономика противостоит предсказаниям о ее коллапсе» на фоне введенных против РФ мер, передает РИА «Новости».
В тексте журнала приводится ряд фактов, подтверждающих этот тезис. Так, по данным журнала, благодаря контролю за движением капитала и повышению процентной ставки рубль сейчас сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации на Украине. Кроме того, Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям.
Согласно информации журнала, показатели российской экономической активности «в режиме реального времени» также в большей степени «держатся». Так, общее потребление электроэнергии, по данным издания, снизилось лишь незначительно, после «мартовского затишья» россияне «довольно свободно» тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, сообщает журнал со ссылкой на данные Сбербанка.
«Российская экономика, несомненно, сжимается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в текущем году начинают выглядеть пессимистично», – пишет издание. По его утверждению, еще до начала спецоперации Россия была «закрытой экономикой», что не позволяло допустить сильного воздействия санкций. Однако самой значимой причиной, по данным журнала, по которой российская экономика столь устойчива, остаются энергоресурсы. Сейчас в ЕК предлагают ввести эмбарго на российскую нефть, однако до тех пор, как отмечает издание, российская экономика продолжит постепенно двигаться вперед.
Накануне Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров 27 стран ЕС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
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Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка.
«Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. «Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось. В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. Уцелевшие по счастливому стечению обстоятельств укронацисты по традиции обратились в бегство», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Помимо всего прочего, был взят в плен один из нападавших. После непродолжительной беседы с нашими бойцами военнопленный выложил ценную информацию о местонахождении пункта управления противника в районе Воеводовки. Исходя из полученной информации, пункт управления вскоре был успешно уничтожен. Также билет в один конец получили командир нападавшего батальона и командир роты», – сообщил Кадыров.
«Очередная победа наших ребят не обошлась без ценного трофейного вооружения и специальной военной техники. Шаг за шагом российские войска приближают неминуемый конец бандеровских прихвостней и всей остальной погани. Не будет с нашей стороны внезапного всплеска милости по отношению к националистам после всех совершенных ими зверств!», – заявил Кадыров.
В четверг советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ при условии поставки Западом большого количества оружия в первых числах июля якобы могут начать контрнаступление. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал явление о контрнаступлении ВСУ под Харьковом и Изюмом блефом.
Напомним, страны Запада продолжают заваливать Украину оружием в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это означает для спецоперации на Украине?
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Названа возможная причина смерти первого человека с пересаженным сердцем свиньи
Первый человек с пересаженным свиным сердцем, скончавшийся недавно, получил вместе с новым органом опасный вирус, к такому выводу пришли ученые из США.
«Что сделал вирус, если вообще что-то сделал, что могло бы вызвать опухоль в его сердце? Честно говоря, мы не знаем», – сказал проводивший пересаживание органа доктор Бартли Гриффит, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Медики пока не берутся утверждать, мог ли обнаруженный в трансплантированном сердце цитомегаловирус из семейства герпесвирусов привести к смерти человека.
Мужчина, которому пересадили сердце, – уроженец американского штата Мериленд. Он смог прожить с пересаженным органом два месяца и скончался в марте 2022 года.
В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту на 9 Мая
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Украинская сторона намеревается ударить по Крымскому мосту на День Победы, 9 мая, заявил представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш.
«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту», – заявил Слайдиныш в эфире Латвийского радио, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по этому мосту прибывает снабжение для южного направления Вооруженных сил России.
Между тем член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что защита Крымского моста ведется круглосуточно. «Уже не первый раз мы слышим о намерении Украины нанести удар по Крымскому мосту. Но мы знаем, что защита Крымского моста ведется в круглосуточном режиме», – сказал он в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, на мосту действуют жесткие меры безопасности по транспорту, также «очень хорошо работает ФСБ» с гражданским населением по выявлению диверсионных групп.
«Мост защищен средствами воздушной обороны, в частности, обеспечена и подводная защита», – сказал сенатор.
Цеков предположил, что российские спецслужбы, вероятно, уже отследили возможную угрозу и предпримут соответствующие действия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные операции вооруженных сил Украины якобы не распространяются на территорию России.
В минувшее воскресенье в Курской области обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал обрушение моста диверсией. Днем ранее в Курской области обстреляли со стороны Украины пункт пропуска Крупец.
Помимо этого, в минувшую субботу снаряды попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Днем ранее отделение погрануправления ФСБ в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.
Стали известны новые названия ушедших из России глянцевых журналов
Холдинг Independent Media учредил четыре новых издания, которые заменят ушедшие из России Esquire, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men's Health, следует из данных реестра Роскомнадзора.
«Правила жизни», «Новый очаг», Cosmagazine и Men Today станут новыми названиями ушедших из России СМИ Esquire, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men's Health, передает ТАСС.
По данным реестра Роскомнадзора, «Новый очаг», «Правила жизни», Cosmagazine зарегистрированы учредителем ООО «Премиум Индепендент Медиа» 26 апреля 2022 года, а Men Today – 11 апреля 2022 года.
Накануне сообщалось, что издания Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health (входят в холдинг Independent Media) продолжат работать в России под новыми именами, сохранив свой концептуальный характер.
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России
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Херсонская область уже является «неотъемлемой частью большой семьи» – Российской Федерации, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.
«Мы, как и прежде, будем открыты для всех, кто хочет побывать на юге, здесь, именно в Херсонской области, у Черного моря, и являемся мы теперь уже неотъемлемой частью большой семьи – Российской Федерации», – сказал Сальдо, передает РИА «Новости».
По его словам, «сейчас можно свободно и спокойно приезжать в Херсон, в том числе из любой территории Российской Федерации».
В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал не забегать вперед в вопросе о статусе Херсонской области, заявив, что это будут определять жители региона.
Накануне зампредседателя военно-гражданской администрации, глава комитета «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. После того как украинское военные выпустили по Херсону ракеты «Точка-У», местное население осознало, что российская армия их защищает от нацизма и полного исторического вандализма.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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Вучич: Запад потребует Сербию признать Косово, чтобы лишить РФ аргументов по Донбассу
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Запад потребует от Сербии срочно признать независимость Косова, чтобы доказать, что его случай не является прецедентом, заявил в пятницу сербский президент Александр Вучич в специальном обращении к нации.
«Наша ситуация изменилась к худшему после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, не потому что он хотел намеренно нанести ущерб Сербии, а потому что он косовский вопрос по-другому поставил, поставил его на защиту интересов русских», – передает ТАСС слова Вучича.
По его мнению, Путин в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил о решении Международного суда ООН по Косову, согласно которому при реализации права на самоопределение территория страны не должна обращаться за разрешением на провозглашение суверенитета к центральным властям.
Также и Донбасс имел право объявить о своем суверенитете, а Россия – признать это.
«Они говорят, что стремились предотвратить геноцид, Путин тоже говорит, что стремился предотвратить геноцид, аргументация не является слабой. Но весь Запад сейчас потребует от Сербии немедленно признать Косово, чтобы доказать Путину, что это не одно и то же и не является прецедентом», – добавил сербский лидер.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами в феврале. Российской армии тогда же было поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Эксперт объяснил демарш Венгрии против отказа ЕС от российской нефти
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«Венгрия создала прецедент в истории ЕС, выступив по сути единственной из стран-членов против пакета антироссийских санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».
«Это действительно довольно необычный демарш со стороны члена Евросоюза, поскольку традиционно все решения принимаются консенсусом. То есть любую инициативу должны поддержать все 27 стран-членов», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Такие моменты, конечно, снижают эффективность политики ЕС, когда не удается достигнуть консенсуса по каким-то вопросам. Сейчас впервые был создан прецедент, когда одна страна выступила против и тем самым сорвала принятие этого решения», – добавил собеседник.
«Естественно, будут новые переговоры. Возможно, будут внесены какие-то изменения в санкционный пакет, чтобы сделать его более приемлемым для Орбана. Но, безусловно, это очень тревожный прецедент для ЕС, поскольку некоторые другие страны запрашивают для себя лишь отдельные исключения», – отметил эксперт.
Кортунов отметил, что у Евросоюза есть инструменты влияния на Будапешт, в первую очередь – финансовые. «Вероятно, будет идти торг на тему того, на каких условиях венгры согласятся поддержать этот санкционный пакет, или насколько этот пакет должен быть изменен, чтобы снять возражения, которые имеются у Орбана», – сказал он.
«Брюссель может в ответ предложить средства из инфраструктурных фондов ЕС, которые позволят Венгрии перейти на какие-то иные источники энергии, например, ускорить развитие возобновляемых источников энергии», – рассказал политолог. «Или же Будапешт сможет использовать предоставленные Евросоюзом ресурсы для закупок более дорогих энергоносителей в других странах», – добавил он.
Рассуждая о возможных уступках Венгрии со стороны Брюсселя, Кортунов отметил: «ЕС может пойти на изменение сроков введения эмбарго на российскую нефть». «Для каких-то стран, помимо Венгрии, могут быть также предусмотрены особые графики снижения зависимости от российских энергоресурсов», – рассказал собеседник.
«Также вероятно, что какие-то санкции отложат на будущее, поскольку кроме нефтяных аспектов там есть много других, да и нет оснований полагать, что это последний пакет санкций. Вариантов может быть много», – отметил эксперт.
«Окончательное решение будет зависеть от того, что для Брюсселя важнее: принять пакет в таком виде, как есть сейчас, но позже, или принять хоть какой-то пакет, но побыстрее. Исходя из этого и будут выстроены их действия», – полагает политолог.
«Если важнее ввести санкции побыстрее, то можно спорные вопросы оставить на потом, а сейчас принять только то, о чем удалось договориться. Если же важнее принять пакет во всей его полноте, то, наверное, потребуется какое-то время, чтобы уговорить венгерскую сторону присоединиться», – рассуждает он.
Стоит отметить, что в своем обращении Орбан также выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кортунов связывает это с тем, что для венгерского премьера и для его партии религиозный вопрос является достаточно значимым.
«Думаю, большую роль играет еще и то, что Орбан выступает за традиционные ценности, в том числе основанные на религиозном наследии европейских стран и общие для всех христиан», – заметил собеседник.
Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.
Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».
Ранее в Венгрии уже заявляли о несогласии с введением запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
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Генсек ООН заявил о выходе 500 гражданских с «Азовстали»
Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а также из близлежащих районов.
«В ходе совместной операции ООН и МККК два конвоя по безопасным коридорам успешно эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь», из Мариуполя и прилегающих территорий», – заявил Гутерреш в своем аккаунте в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стартовала третья по счету операция по эвакуации мирных жителей из Мариуполя под эгидой ООН, сообщил заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.