Эксперт: Вашингтон намекает Пекину на перемены в статусе острова Тайвань

«В последние месяцы Вашингтон посылает островитянам ложные, по мнению Пекина, надежды на изменение статуса Тайваня. Ярким тому примером стал официальный визит на остров американской делегации», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Маслов. Ранее Вашингтон сообщили о приверженности «собственной политике» относительно принципа «одного Китая», которая отличается от принципов Пекина.

В Вашингтоне дают понять, что изменили свою прежнюю интерпретацию вопроса статуса острова Тайвань, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Говоря о политике «одного Китая», США теперь однозначно не указывают, что «один Китай» – это тот, что со столицей в Пекине. Таким образом они дают Тайваню надежду на то, что «один Китай» – это, может быть, и «другой Китай», столица которого – город Тайбэй. Официальных заявлений на этот счет, разумеется, не было. В противном случае это означало бы полное изменение прежней позиции США», – пояснил Маслов.

«Соединенные Штаты и раньше поддерживали Тайбэй поставками вооружений, но и теперь они посылают островитянам явные обнадеживающие политические сигналы. Например, до недавнего времени считалось невозможным посещение Тайваня официальными лицами США, однако за последний месяц там побывало сразу несколько делегаций, в том числе и группа сенаторов, – они нанесли в Тайбэй вполне официальный визит. То есть речь идет уже о государственных отношениях, а не о культурных или экономических, как было раньше», – сказал собеседник.

Впрочем, по словам эксперта, одного лишь факта таких поездок недостаточно для полного разрыва сотрудничества КНР с США. «У этих двух стран довольно глубокая экономическая интеграция. Вместе с тем руководство КНР внутри страны по этому поводу активно проводит антиамериканскую пропаганду», – заключил Маслов.

«Заявление Кирби надо расценивать как некое уточнение принятой ранее терминологии, – добавляет директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. – Дело в том, что китайцы используют формулировку «Принцип одного Китая», в то время как США говорят о «Политике одного Китая». Таким образом Вашингтон в рамках своей терминологии признает лишь тот факт, что КНР считает остров Тайвань своей частью, но сам не занимает определенной позиции по этому поводу».

По словам собеседника, Пекину свойственно использовать в этом вопросе ту терминологию, которая ему выгоднее. «Китай интерпретировал позицию Остина так, как посчитал нужным. И если раньше США могли просто игнорировать этот вопрос, то в сегодняшних реалиях они, вероятно, решили подчеркнуть, что придерживаются прежних договоренностей, но с оговорками», – уверен собеседник.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу неожиданно прокомментировал разговор, который еще 20 апреля провели министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ. «20 апреля, я думаю, вы все следили за тем, что министр Остин провел телефонный разговор с министром обороны КНР. Мы получили несколько запросов, и я хотел бы устранить некоторые неточности в информационном пространстве. Если говорить конкретно, Министерство обороны КНР опубликовало [по итогам переговоров] свое собственное заявление, в котором ошибочно утверждалось, что Соединенные Штаты придерживаются принципа «одного Китая». Министр не говорил этого. Вернее сказать, министр Остин ясно дал понять, что

Соединенные Штаты остаются приверженными своей собственной политике «одного Китая»,

как об этом говорится в Законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях», – цитирует ТАСС Кирби.

Ранее сообщалось, что Остин и Вэй обсудили отношения Вашингтона и Пекина в военной сфере, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию вокруг Украины.

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Как известно, США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время контактирует с администрацией острова, которая находится в городе Тайбэе, и поставляет острову вооружения. В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином значительно активизировала контакты с Тайванем, что вызвало протест КНР. Прошлой осенью газета «Уолл-стрит джорнэл» сообщила со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в пятницу направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 18 самолетов. Об этом сообщило на своем сайте оборонное ведомство в Тайбэе. Тайваньские военные в ответ на такие действия распространяли радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы.

Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, проводя учения в регионе. Нынешний заход стал самым массированным за последние несколько месяцев.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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