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Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлили до 13 мая
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Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 мая, сообщает Росавиация.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
Ранее ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлили до 7 мая.
Немецкие депутаты потребовали выслать посла Украины за оскорбление канцлера
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В Бундестаге заявили о необходимости выслать из Германии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца «обиженной ливерной колбасой». С таким требованием выступила депутат Бундестага Севим Дагделен.
«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», – передает Газета.ru слова Дагделен.
За Шольца вступился и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки.
«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германия, и Мельнику нужно это уважать», – отметил политик.
Тон украинского посла показался неуместным и неразумным зампреду фракции ХДС Иоганну Вадефулу. Он отметил, что он не повышает солидарность с Украиной.
«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», – отметил Вадефул.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
Глава Еврокомиссии объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ
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В шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения, объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что в ЕК составили список высокопоставленных российских офицеров и «других лиц», которые якобы причастны к «военным преступлениям» в Буче и несут ответственность за «бесчеловечную осаду» Мариуполя, говорится в сообщении на сайте ЕК.
Во-вторых, ЕК отключает от SWIFT Сбербанк и «два других крупных банка», нанося удар по регуляторам, «критически важным для российской финансовой системы».
Также «мы налагаем на наших частотах запрет на три крупных российских государственных вещателя, им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любом виде и в любой форме: через кабельное и спутниковое вещание, в интернете или через приложения в смартфонах».
«Кроме того, Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Теперь этому будет положен конец. Мы запрещаем предоставлять эти услуги российским компаниям», – указала Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, в данный момент рассматривается уход от зависимости от российской нефти, что, по словам главы Еврокомиссии, «будет нелегко», так как «некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти».
«Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти: поставляемой морем и трубопроводами, сырой и продуктов нефтепереработки. Мы позаботимся о том, чтобы постепенно и упорядоченно отказаться от российской нефти, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные маршруты поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Именно поэтому в течение полугода мы постепенно прекратим поставки сырой нефти из России, а до конца года – и продуктов нефтепереработки. Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, одновременно минимизируя сопутствующий ущерб для нас и наших партнеров на всей планете», – добавила она.
По ее словам, так Европа лишит экономику России «возможности диверсифицироваться и модернизироваться».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
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Каратели СБУ вошли в поселок в Харьковской области
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Карательный отряд Службы безопасности Украины (СБУ) вошел в поселок Старый Салтов в Харьковской области, пророссийских жителей увозят в неизвестном направлении, сообщил источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий.
«В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон «Кракен», набранный из амнистированных украинских уголовников», – сообщил источник РИА «Новости».
По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и «увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне», добавил источник.
Напомним, во вторник устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России были обнаружены в поселке Зеленовка, в семи километрах к северо-востоку от Херсона.
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ВС России уничтожили четыре артиллерийских батареи ВСУ производства США
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ВС России высокоточными ракетами уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – передает слова Конашенкова ТАСС.
Также были поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, уничтожено до 310 националистов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и Европы.
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Сатановский назвал подоплеку антироссийской кампании в Израиле
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«Нынешнее поколение израильских политиков в целом ориентируется на Америку, заглядывает ей в рот. А Америка уже сказала, что «Украина – это круто», что она, дескать, «сражается с Россией за свободу» и демократию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее появились сообщения о том, что власти еврейского государства обсуждают начало поставок вооружений Киеву.
«В основном антироссийскую волну сейчас поднял министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, журналист по профессии, человек безответственный. Видимо, Лапид надеется вскоре стать премьер-министром, поэтому так себя ведет. Ожидается, что правящая коалиция не переживет лета, и тогда пост главы правительства станет вакантным. В этот решающий момент Лапиду очень понадобятся американцы, точнее, помощь американских спонсоров», – предполагает политолог Евгений Сатановский.
«Что касается израильской прессы, то она сейчас настроена проукраински, – и тоже понятно почему. Она была скуплена такими фигурами, как миллиардеры Невзлин, Коломойский и тому подобными», – добавил эксперт.
Проблема в том, что Вторая мировая все глубже уходит в историю, отмечает Сатановский. «История остается в истории. И одно дело – говорить с человеком, у которого кто-то из членов семьи чуть не погиб от рук бандеровцев на этой самой Украине. Тем, кто изучает Холокост и массовые преступления тогдашних нацистов, не нужно напоминать, кто такие Бандера, Шухевич или Мельник, что такое ОУН. И другое дело – говорить с человеком, который ориентируется исключительно на свои сиюминутные политические спекуляции, для которого нацизм, Холокост, имя Бандеры – это пустой звук», – пояснил Сатановский. Он сетует, что новое поколение израильских политиков все больше принадлежит ко второй категории.
Как сказал ранее газете ВЗГЛЯД политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, современные «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера». «Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник израильская газета «Гаарец» сообщила, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении помощи Украине. Пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим.
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
В Сети появились кадры удара по Амурскому железнодорожному мосту в Днепропетровске (Днепре) на Украине.
На видеозаписи показано, как снаряд поражает опору двухъярусного сооружения. Судя по кадрам, ракета прилетела в дневное время суток.
Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин подтвердил удар по Амурскому мосту. На сайте компании также появилось сообщение об отмененных поездах, которые должны проходить по этому мосту.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, для каких целей берегут стратегические мосты через Днепр.
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Газпром: Польша начала получать российский газ виртуальным реверсом
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Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.
По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.
Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.
Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.
Кедми оценил вероятность военных поставок из Израиля Украине
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«Израильские политики, ведя дискуссии о возможном увеличении помощи Украине, говорят скорее о своих пожеланиях, нежели о реально осуществимых планах», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми. Ранее СМИ сообщили о возможном увеличении военной помощи Украине со стороны Израиля.
«Пока что они могут поставить разве что каски для использования в тылу службами чрезвычайных ситуаций. Конкретные виды вооружений на серьезном уровне пока не называются», – сказал политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Да и у Израиля нет такого оружия, в котором может нуждаться украинская армия. Это очевидно на фоне того разнообразия вооружения и техники, поставляемого на Украину из США и западных стран», – отметил собеседник.
Эксперт также предположил, что «власти Израиля не ожидали реакции со стороны России на заявления главы МИД Яира Лапида, поскольку его высказывания больше направлены на аудиторию внутри страны, нежели на Москву».
При этом «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера», добавил собеседник.
«Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник в израильской газете «Гаарец» появилось сообщение о том, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи Украине, включив в нее в том числе оборонительные системы. При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне» в ситуации вокруг Украины.
Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».
Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайней мере на данном этапе украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения».
Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим. Кроме того, МИД России заявил о «курсе нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
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Медведев высказался о судьбе Акта Россия – НАТО словами Остапа Бендера
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления НАТО об Основополагающем акте (Россия – НАТО) словами литературного персонажа Остапа Бендера.
«Натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (Основополагающим актом Россия – НАТО от 1997 года – прим. ВЗГЛЯД). Типа обстоятельства изменились, и их ничего не держит», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Последствиями этого шага, по его мнению, станет возможность размещения ядерного оружия на территории новых потенциальных членов Североатлантического альянса, проведение провокационных военных учений у российских границ и «любые гадости», предположил зампред Совбеза.
«Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством», – добавил Медведев.
Он подчеркнул, что на данный момент НАТО прямо не заявила про выход из Основополагающего акта, с их точки зрения, «соглашение пока не убито».
«Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще – обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», – заключил Медведев.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли.
В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем грозит объявленная НАТО «трансформация», предполагающая существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе.
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Генсек ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, сообщил участвующий во встрече источник.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», – цитирует ТАСС генсека ОПЕК.
По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Баркиндо также отметил, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров», – подчеркнул он.
Ранее постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
Американский авианосец из-за волны самоубийств покинули сотни моряков
Свыше 200 моряков добровольно покинули американский авианосец «Джордж Вашингтон» после того, как несколько человек из экипажа покончили с собой.
«План перемещения продолжится до тех пор, пока все моряки, которые хотят покинуть корабль, не сделают это», – приводит телеканал CNN слова из заявления. Моряков направят на местные объекты ВМС, передает РИА «Новости».
Отмечается, что за последние 12 месяцев семь членов экипажа погибли, четыре из них – в результате самоубийств.
На этой неделе ожидаются результаты расследования. ВМС уже направили на авианосец психолога, советников и группу специального реагирования из 13 человек.
Путин подписал указ о выплате долгов иностранным кредиторам в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств перед рядом зарубежных кредиторов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.
Кроме того, Центробанку и Минфину России предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.
Псаки озвучила роль США в конфликте на Украине
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Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
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Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов. По его словам, речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий, сообщили СМИ.
«Ранее я говорил об убытках в размере 600 млрд долларов. Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению. Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе», – передает «Коммерсант» слова Зеленского, выступившего в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.
По его словам, это лишь приблизительная сумма. Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.
Ранее Зеленский заявил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в 550 млрд долларов.
Между тем Всемирный банк оценил урон инфраструктуре Украины в 10 раз меньшую сумму – около 60 млрд долларов.
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NYT: Американские разведданные привели к гибели российских военных на Украине
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New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.
Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине.
«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям ВС России были осуществлены при поддержке США.
«Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства», – утверждает издание.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предоставлял ВС Украины разведывательные данные для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР до 24 февраля.