Штаб операции по освобождению «Азовстали» сообщил о мирных гражданах под землей

Кедми оценил вероятность военных поставок из Израиля Украине

«Израильские политики, ведя дискуссии о возможном увеличении помощи Украине, говорят скорее о своих пожеланиях, нежели о реально осуществимых планах», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми. Ранее СМИ сообщили о возможном увеличении военной помощи Украине со стороны Израиля.

«Пока что они могут поставить разве что каски для использования в тылу службами чрезвычайных ситуаций. Конкретные виды вооружений на серьезном уровне пока не называются», – сказал политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Да и у Израиля нет такого оружия, в котором может нуждаться украинская армия. Это очевидно на фоне того разнообразия вооружения и техники, поставляемого на Украину из США и западных стран», – отметил собеседник.

Эксперт также предположил, что «власти Израиля не ожидали реакции со стороны России на заявления главы МИД Яира Лапида, поскольку его высказывания больше направлены на аудиторию внутри страны, нежели на Москву».

При этом «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера», добавил собеседник.

«Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.

Во вторник в израильской газете «Гаарец» появилось сообщение о том, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи Украине, включив в нее в том числе оборонительные системы. При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне» в ситуации вокруг Украины.

Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль». Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайней мере на данном этапе украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения». Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».

Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим. Кроме того, МИД России заявил о «курсе нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».

Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД