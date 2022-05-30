Жертвами боев с 2014 года в ДНР стали 117 детей

В ДНР в результате вооруженного конфликта с Киевом погибли 117 детей, 35 из них – с февраля 2022 года, сообщил глава бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава республики Дмитрий Калашников.

Калашников сообщил, что «на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибло 117 детей, это дети до 18 лет». По его словам, «наверное, более трагично, что дети погибли не в результате обстрелов, а в результате того, что они находят послевоенные «артефакты» – гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу вооруженные силы Украины обстреливали Ясиноватую. Тем временем крупнейшие города Донецкой народной республики оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за перекрытия подачи воды Киевом и подрыва шлюзов украинскими военными.