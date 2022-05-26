Освобождение Славянска потребовало срочности

Крупнейшие города Донецкой народной республики оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за перекрытия подачи воды Киевом и подрыва шлюзов украинскими военными. Власти ДНР предложили ускорить спецоперацию, чтобы отбить у ВСУ гидроузлы и успеть восстановить их к осени. Какая сейчас в реальности ситуация с водой в регионе, и что необходимо сделать для скорейшего восстановления водоснабжения ДНР?

В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил о важности ускорения специальной военной операции на севере Донбасса. По его словам, в настоящее время официальный Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, допускает лидер ДНР.

«Для нас очень важным является северное направление. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – передает РИА «Новости» его слова.

Глава ДНР Денис Пушилин предупредил: «Если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике». «Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить водообеспечение, по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.

«Вероятный подрыв гидроузлов в ДНР отступающими украинскими военными должен ускорить спецоперацию союзных войск. Сейчас наши территории и без того остро нуждаются в нормальном водоснабжении», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Ситуация очень тяжелая, с водой у нас большие проблемы. Она подается в некоторые районы раз в четыре дня, в другие – раз в неделю. А в частном секторе Петровского и Кировского районов Донецка воды нет вообще», – указал он.

По его словам, исторически так сложилось, что вся вода в эти районы идет с севера – со стороны Славянска. «Там расположены насосные станции, которые поднимают воду к нам на возвышенность Донецкого кряжа – в Горловку, Макеевку и собственно Донецк. Пушилин прав: если мы зайдем в осенний сезон без воды – нас ждут огромные проблемы во всем коммунальном хозяйстве, можно даже прогнозировать настоящую катастрофу», – посетовал собеседник.

Представитель ДНР подчеркнул, что эту проблему не решить без включения насосных станций. «У меня есть подозрения, что отступающие украинские бойцы не оставят нам эти гидроузлы в надлежащем состоянии. Судя по их террористической ментальности, можно быть уверенными: бандеровцы совершат какую-то диверсию, чем усложнят нам проблему с водой», – признался он.

Исходя из ситуации, союзным войскам не остается ничего другого, как ускорить спецоперацию, подчеркнул Бердичевский. «Сейчас с нашей стороны идет массированная артиллеристская атака по позициям украинских формирований по всей линии соприкосновения. По данным нашей разведки, у них в войсках полный хаос, не вывозят даже тела павших товарищей, фиксируется большое количество отступающих и дезертиров, – уточнил собеседник. – Поэтому, я надеюсь, что через пару месяцев там все закончится, и наши специалисты возьмутся за запуск насосных станций».

«Украинские подразделения повредили шлюзы Оскольской ГЭС, которая расположена в Изюмском районе Харьковской области, и разбомбили фильтрационную станцию, так что сейчас Донецк и прилегающие города – Макеевка, Горловка, Ясиноватая – находятся в практически безводном режиме. Раньше воду включали по графикам, сейчас не делается и этого. Иногда вода еле-еле капает, другой раз напор посильнее – во многом все зависит от дождей. И люди живут в таком состоянии не первую неделю», – рассказал донецкий политолог Владимир Корнилов.

Сейчас, по его словам, появилась надежда на улучшение ситуации, поскольку союзные войска отбили территорию Лимана, где также находятся шлюзы. «МЧС ДНР провело обследование объектов и пришло к выводу, что их можно восстановить за несколько недель с привлечением российских специалистов», – добавил эксперт.

На эту тему

Вместе с тем, украинские военные по-прежнему удерживают значительную часть водостоков в районе Славянска. Поэтому, пока союзными войсками не будет взяты под контроль районы Славянска и Краматорска, риск гуманитарной катастрофы в центральных городах ДНР остается.

Ситуацию ухудшает прогнозируемая тридцатиградусная жара в ДНР на следующей неделе. «Местные власти организовали завоз воды, идут грузы также из России – но это не решение проблемы для города-миллионника и его крупных сателлитов», – подчеркнул политолог.

В этой связи, отметил Корнилов, союзным войскам действительно нужно ускорить спецоперацию, но сделать это будет не так просто, «поскольку нужно найти баланс и золотую середину между наращиванием боевых действий и сохранением жизней мирных жителей и военных».

«Кстати, ВСУ хотели заминировать еще и шлюзы на Мироновском водохранилище возле Светлодарска, чтобы затопить несколько населенных пунктов, но союзные войска стремительным наступлением предотвратили это», – резюмировал Корнилов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД