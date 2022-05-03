Авиация России поразила 39 военных объектов Украины

Авиация ВКС России поразила 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов скоплений сил и техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Рудня Черниговской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в районе Новая Дмитровка сбита в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У» и перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Александровское, Каменка Донецкой народной республики, а также Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области», – передает ТАСС слова официального представителя Минобороны.

По его словам, российская артиллерия поразила 11 пунктов управления украинских войск.

«Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – сказал Конашенков.

«Уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения и военной техники ВСУ», – добавил он.

«В районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – рассказал генерал.

Кроме того, отметил он, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня ВКС России в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

По его словам, российские войска в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и 697 беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов», – сказал Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены 2793 танка и других боевых бронированных машин, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.