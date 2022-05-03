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Авиация России поразила 39 военных объектов Украины
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Авиация ВКС России поразила 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов скоплений сил и техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Рудня Черниговской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в районе Новая Дмитровка сбита в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У» и перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Александровское, Каменка Донецкой народной республики, а также Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области», – передает ТАСС слова официального представителя Минобороны.
По его словам, российская артиллерия поразила 11 пунктов управления украинских войск.
«Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – сказал Конашенков.
«Уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения и военной техники ВСУ», – добавил он.
«В районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – рассказал генерал.
Кроме того, отметил он, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня ВКС России в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
По его словам, российские войска в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и 697 беспилотников.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов», – сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 2793 танка и других боевых бронированных машин, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2598 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Ходаковский оценил данные об аресте канадского генерала в Мариуполе
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«Ранее предпринималась несанкционированная попытка выхода с «Азовстали». И если канадский генерал действительно был на заводе, то выйти он мог только в этот момент», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Накануне СМИ сообщили об аресте канадского генерала Тревора Кадье в Мариуполе при попытке бегства с «Азовстали».
«За последнее время была только одна несанкционированная попытка выхода группы из 25 человек. Если бы генерала попытались вывести в рамках согласованной эвакуации, он был бы отправлен на фильтрацию. И тогда бы его личность быстро установили. На такой шаг они не могли пойти», – сказал руководитель батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
Собеседник также отметил, что эвакуация на сегодняшний день полностью завершена. «Мы не можем сказать, остались ли там мирные жители. Но было дано достаточно времени, чтобы все, кто мог, покинули территорию «Азовстали». Так что за дальнейшее развитие ситуации ответственности мы уже не несем», – подчеркнул Ходаковский.
«Во вторник мы вновь возобновили ход боевых действий. Однако в связи с трехдневным перемирием у противника было время отдохнуть и восстановить силы, так что с нашей стороны уже есть первые потери. Но мы все равно настроены и дальше их перемалывать», – рассказал собеседник.
«На протяжении этих трех дней мы наблюдали и фиксировали постоянные перемещения противника. Они небольшими группами по восемь человек перетаскивали раненных. Очевидно, что где-то у них есть оборудованный пункт оказания медицинской помощи», – уточнил Ходаковский.
Собеседник отметил, что основная сложность заключается в специфике участка боевых действий. «Если до сих пор мы занимались зачисткой промзоны, то теперь мы столкнемся с «пещерным городом». Большую часть территории пронизывают подземные системы охлаждения – каналы забора воды из Азовского моря для охлаждения доменных печей, которые в диаметре достигают двух метров. Противник может использовать их как пути сообщения или укрытия. Равно как и канализацию», – пояснил Ходаковский.
«Еще одна проблема в том, что находящиеся там здания трудноуязвимы в том числе для нашей авиации. Как показывает практика, даже фугасные бомбы не наносят серьезного ущерба коммуникациям, расположенным ниже уровня грунта. Сейчас мы должны выработать новую стратегию. И, думаю, за пару дней мы приноровимся», – заключил Ходаковский.
Накануне СМИ и блогеры сообщили, что при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе был арестован канадский генерал Тревор Кадье. По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадье доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Посол Украины в Германии сравнил Шольца с колбасным изделием
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Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному», – сказал Мельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Напомним, Шольц объяснял свой отказ лететь в Киев апрельским решением украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме.
До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник критиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений. Он назвал «вялой» политику канцлера Олафа Шольца.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Германия оказалась «одной из самых нерешительных стран ЕС» в ситуации вокруг Украины.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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Шольц назвал условие отмены санкций против России
Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции.Он (президент РФ Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) должен договориться с Украиной». По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», – цитирует ТАСС Шольца.
Он также заявил, что цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», – сказал он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]»,– отметила она.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы
Российские военные поразили ангары с иностранными вооружениями на территории Одессы, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
По его словам, были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2» и ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.
Он добавил, что артиллерия ВС России нанесла удары 54 украинским огневым позициям и почти 200 районам сосредоточения живой силы и техники. «Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», – приводит слова Конашенкова ТАСС.
Кроме того, в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2 783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня», – подчеркнул представитель ведомства.
По данным Минобороны, также уничтожено 1 тыс. 255 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 тыс. 590 единиц специальной военной автомобильной техники.
В пятницу утром в Минобороны сообщали, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацизма на Украине
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Украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим, заявили в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида.
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Израильский министр сказал буквально следующее: «Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
МИД напомнил, что споры о наличии неонацистов на Украине ведутся до сих пор, и в качестве одного из аргументов используется еврейское происхождение Владимира Зеленского.
Ведомство отметило, что президент Латвии Эгилс Левитс, также имеющий еврейские корни, «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в собственной стране.
«Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира – солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир. Сколько раз в МИД Израиля вызывали для вручения по этому поводу резких протестов послов Польши, Болгарии, стран Прибалтики, той же Украины?», – задались вопросом в МИД.
Министерство отметило, что глава израильского МИД не видит, что вслед за русскими на Украине может начаться и преследование евреев.
«Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?», – говорится в сообщении.
Израильские власти отмечали в 2017 году количество антисемитских инцидентов, в том числе акты вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, на Украине выросло в разы, напомнил МИД.
«Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий, а в некоторых публикациях указывается, что Украина по их количеству вообще превосходит все страны бывшего СССР вместе взятые», – подчеркнули в ведомстве.
Министерство напомнило о проводившихся на Украине факельных шествиях с портретами Степана Бандеры и лозунгами «Юде – геть!» и другими оскорбительными надписями.
Подписанный Зененским закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» не работает, власти и правоохранительные органы не реагируют на юдофобские выкрики, указало ведомство.
«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», – заключили в МИД.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
Кадыров сообщил о масштабном наступлении по всей линии фронта в ЛНР
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка, в результате которого противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.
«Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате молниеносной атаки противник был выбит из укрепленных позиций и отброшен на значительное расстояние. В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве семь единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление. Захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!», – сообщил Кадыров.
В минувшую субботу офицер Народной милиции объявил о взятии под контроль промзоны Рубежного, превращенной украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон. В прошлую среду помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что под контролем украинских войск в пригороде Рубежного оставался только химзавод «Заря».
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Немцы возмутились оскорблениям украинского посла в адрес Шольца
Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от слов посла Украины Андрея Мельника после того, как тот сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с колбасным изделием.
Комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а «неоправданными выпадами в сторону Шольца», пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Sportfreund потребовал выслать «дерзкого и неблагодарного посла на родину». «Он наносит вред своей стране», – возмутился он.
Читатель Aleida заявила, что «Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии». «Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования», – отметила она.
«Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует», – высказался комментатор с ником Tho.
А по словам пользователя Mitdenker, «господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте».
«Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник», – поинтересовалась Garfield.
В заключение читатель под ником Loewe заявил, что «Мельник кусает руку, которая его кормит». «Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии», –резюмировал он.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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ВС России открыли огонь по позициям боевиков на «Азовстали»
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Боевики украинского националистического батальона на «Азовстали» вышли на огневые позиции, российские военные и военные ДНР открыли огонь, сказал представитель пресс-службы Минобороны Вадим Астафьев.
«Был объявлен режим прекращения огня на момент, когда было необходимо эвакуировать мирных граждан с территории «Азовстали». Этим режимом воспользовались азовцы, воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», – цитирует Астафьева РИА «Новости».
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что якобы находившийся на «Азовстали» канадский генерал мог покинуть это место, когда предпринималась несанкционированная попытка выхода с территории этого предприятия.
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Папа Римский: Лай НАТО у дверей России привёл к спецоперации на Украине
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Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса.
«[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – передает ТАСС слова понтифика в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
«Нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве», – сказал Франциск, напомнив о своем тезисе о «третьей мировой войне в эпизодах». «Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы, – продолжил понтифик. – На Украине другие создали конфликт».
Глава Римско-католической церкви назвал «старым аргументом» реакцию украинцев на события в Донбассе. «Единственное, что ставят в вину украинцам, это их реакция на [попытки независимости] Донбасса, но это было 10 лет назад, это старый аргумент», – считает он.
Ранее Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya выступил с утверждением, что военные операции Вооруженных сил Украины якобы не распространяются на территорию России.
«ВС Украины не проводят военные операции на территории РФ, они защищают свои земли и не стремятся занять российские», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Между тем территория Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергалась минометным и артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а российская система ПВО перехватила несколько беспилотников, в том числе в Воронежской области. Более того, в воздушное пространство РФ вторгались украинские боевые вертолеты.
Так, в ночь на вторник несколько жителей Белгорода рассказали, что слышали в центре Белгорода громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы. Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о звуках «сильных разрывов» и появившихся в соцсетях «вспышках в небе». Позже он разъяснил, что ночные звуки взрывов над Белгородом не связаны с прилетами со стороны Украины, уточнив, что российская авиация выполняла боевые задачи в рамках специальной военной операции.
Кроме того, в минувшее воскресенье в Курской области обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал обрушение моста диверсией. Днем ранее в Курской области обстреляли со стороны Украины пункт пропуска Крупец.
Помимо этого, в минувшую субботу снаряды попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Днем ранее отделение погрануправления ФСБ в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.
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Шольц поставил условие для визита на Украину
Апрельское решение украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме стало «заметным инцидентом» и препятствует визиту канцлера на Украину, сообщил глава кабинета министров Германии Олаф Шольц.
Как заявил Шольц в эфире телеканала ZDF, рассуждая о возможности своего визита в Киев в будущем, «это [решение властей Украины] стоит поперек дороги», передает ТАСС.
«Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», – заявил канцлер Германии.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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Украинскую пыточную и тело без ног в форме ВС России обнаружили под Херсоном
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Устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России обнаружены в поселке Зеленовка, в 7 километрах к северо-востоку от Херсона, сообщили сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд.
«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – сообщил РИА «Новости» сотрудник российских силовых структур, принимавший участие в операции, в ходе которой и была обнаружена пыточная камера.
На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.
По словам собеседника, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов.
Ранее Главным следственным управлением СК были возбуждены три уголовных дела о пытках российских военнослужащих украинскими военными в ходе проведения специальной военной операции.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.
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Медведев: Мир с Россией – это конец для Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский не желает мира собственной стране, это подтверждают прозвучавшие в последнее время заявления чиновников из его госаппарата, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир – это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это подтверждается и высказываниями «разных шавок», которые «тявкают», что мирного договора не будет.
Медведев предположил, что украинский лидер продолжит выпрашивать оружие у Запада, изображая из себя «последний бастион европейской демократии», имитировать заботу об украинцах, а также отправлять наемных убийц к российским журналистам.
Также, по мнению зампреда Совбеза России, Зеленский не перестанет распространять фейки о российской военной спецоперации и использовать в качестве расходного материала собственных граждан, и выступать небритым на камеру «с горящими от стимуляторов глазами».
«Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность», – заключил Медведев.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что мирного договора с Россией не может быть, поскольку «возможна только капитуляция России».
Схожего мнения придерживается и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, ситуация разрешится «только капитуляцией».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса.
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Украина сорвала режим тишины на «Азовстали»
Украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать, сообщил представитель внутренних войск МВД ДНР.
«Украинская сторона начала нарушать режим тишины и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет», – цитирует РИА «Новости» военного.
Сообщается, что неподалеку от территории завода, в районе «Азовстали», сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов.
Ранее эвакуированные с «Азовстали» мариупольцы рассказали, что националисты запрещали мирным жителям Мариуполя выходить за пределы металлургического комбината «Азовсталь», пытались заставить людей рыть окопы, пугали «плохими русскими солдатами», не давали продукты и воду.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Власти Канады пообещали Украине военную помощь
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Власти Канады продолжат оказывать Киеву необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения города Винздор в провинции Онтарио.
«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом [Владимиром] Зеленским. С точки зрения поставок того, что им нужно, будь то боеприпасы или оружие, а теперь даже и тяжелая артиллерия, будь то финансовая и гуманитарная поддержка, мы сосредоточены на том, чтобы поддержать Украину», – приводит слова Трюдо ТАСС.
Накануне стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала. Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин высказывал мнение, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН.
В конце апреля глава МИД Сергей Лавров обвинил США и ЕС в стремлении воевать с Россией «до последнего украинца». Как подчеркнул глава МИД РФ, Россия не считает, что воюет с НАТО, однако альянс, к сожалению, полагает, что воюет с Россией.
Тем временем появились свидетельства обучения украинских неонацистов канадскими военными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Британии, Грузии.
В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине.
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