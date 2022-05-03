«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравили ветеранов Донбасса

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравили ветеранов в Донбассе с наступающим Днем Победы. Первые подарочные наборы фронтовикам вручил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» уже не первый год проводит акцию «Подарок ветерану». И очень символично, что в эту гуманитарную миссию мы привезли подарки ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто приравнен к этому высокому званию, блокадникам Ленинграда. Сегодня наша акция стартует на территории народных республик», – сказал Андрей Турчак в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам зампреда комитета ГД по развитию гражданского общества, Руководителя «Волонтеров Победы» Ольги Занко, уже более 3 лет на территории ДНР и ЛНР работают команды «Волонтёров Победы». Они помогли составить списки ветеранов, которые не были эвакуированы в Россию. Сейчас на территории ДНР, ЛНР проживает 458 ветеранов Великой Отечественной войны.

«В подарочных наборах самое необходимое - это, в первую очередь, продукты питания, также волонтеры передадут Письма Победы со словами благодарности, написанные молодежью из России. Сейчас очень важно поддержать ветеранов, которые находятся на освобождённых территориях, некоторые из них много лет не надевали заслуженные ордена и медали. Это было просто опасно для жизни», – рассказала Занко.

Также «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» взяли под опеку тех ветеранов, которые эвакуировались в Россию и сейчас находятся в пунктах временного размещения беженцев.

Так, Ольга Занко взяла под опеку Раису Ивановну Яринских, ветерана Великой Отечественной войны из Мариуполя. Депутат приехала поздравить с Днем Победы и передать подарки. Ветеран была эвакуирована в Ленинградскую область и сейчас проживает в доме-интернате.

В ДНР первой получила поздравление от «Волонтеров Победы» Нина Митрофановна Воробьева. В прошлом году ей исполнилось сто лет.

«То, что сейчас происходит – одна из самых страшных ситуаций в моей жизни, не понимаю, почему так происходит», – не скрывая слез, говорит ветеран.