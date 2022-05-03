Машина из кортежа болгарского президента столкнулась с грузовиком, пострадали охранники

МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацизма на Украине

Украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим, заявили в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида.

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Израильский министр сказал буквально следующее: «Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.

МИД напомнил, что споры о наличии неонацистов на Украине ведутся до сих пор, и в качестве одного из аргументов используется еврейское происхождение Владимира Зеленского.

Ведомство отметило, что президент Латвии Эгилс Левитс, также имеющий еврейские корни, «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в собственной стране.

«Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира – солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир. Сколько раз в МИД Израиля вызывали для вручения по этому поводу резких протестов послов Польши, Болгарии, стран Прибалтики, той же Украины?», – задались вопросом в МИД.

Министерство отметило, что глава израильского МИД не видит, что вслед за русскими на Украине может начаться и преследование евреев.

«Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?», – говорится в сообщении.

Израильские власти отмечали в 2017 году количество антисемитских инцидентов, в том числе акты вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, на Украине выросло в разы, напомнил МИД.

«Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий, а в некоторых публикациях указывается, что Украина по их количеству вообще превосходит все страны бывшего СССР вместе взятые», – подчеркнули в ведомстве.

Министерство напомнило о проводившихся на Украине факельных шествиях с портретами Степана Бандеры и лозунгами «Юде – геть!» и другими оскорбительными надписями.

Подписанный Зененским закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» не работает, власти и правоохранительные органы не реагируют на юдофобские выкрики, указало ведомство.

«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», – заключили в МИД.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».

Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.