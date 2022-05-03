Медведев: Мир с Россией – это конец для Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не желает мира собственной стране, это подтверждают прозвучавшие в последнее время заявления чиновников из его госаппарата, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир – это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это подтверждается и высказываниями «разных шавок», которые «тявкают», что мирного договора не будет.

Медведев предположил, что украинский лидер продолжит выпрашивать оружие у Запада, изображая из себя «последний бастион европейской демократии», имитировать заботу об украинцах, а также отправлять наемных убийц к российским журналистам.

Также, по мнению зампреда Совбеза России, Зеленский не перестанет распространять фейки о российской военной спецоперации и использовать в качестве расходного материала собственных граждан, и выступать небритым на камеру «с горящими от стимуляторов глазами».

«Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность», – заключил Медведев.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что мирного договора с Россией не может быть, поскольку «возможна только капитуляция России».

Схожего мнения придерживается и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, ситуация разрешится «только капитуляцией».

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса.

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