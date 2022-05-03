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Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya выступил с утверждением, что военные операции Вооруженных сил Украины якобы не распространяются на территорию России.
«ВС Украины не проводят военные операции на территории РФ, они защищают свои земли и не стремятся занять российские», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Между тем территория Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергалась минометным и артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а российская система ПВО перехватила несколько беспилотников, в том числе в Воронежской области. Более того, в воздушное пространство РФ вторгались украинские боевые вертолеты.
Так, в ночь на вторник несколько жителей Белгорода рассказали, что слышали в центре Белгорода громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы. Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о звуках «сильных разрывов» и появившихся в соцсетях «вспышках в небе». Позже он разъяснил, что ночные звуки взрывов над Белгородом не связаны с прилетами со стороны Украины, уточнив, что российская авиация выполняла боевые задачи в рамках специальной военной операции.
Кроме того, в минувшее воскресенье в Курской области обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал обрушение моста диверсией. Днем ранее в Курской области обстреляли со стороны Украины пункт пропуска Крупец.
Помимо этого, в минувшую субботу снаряды попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Днем ранее отделение погрануправления ФСБ в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.
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В Турции назвали Зеленского «глупым комиком» за слова о россиянах
Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах в Турции.
Тайяр написал в Twitter, что Зеленский «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян. По его мнению, в ходе интервью греческому каналу президент «нес чушь», передает РИА «Новости».
«Глупый комик!», – резюмировал экс-парламентарий.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины.
При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала
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Канадского генерала Тревора Кадиера арестовали при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщили СМИ и блогеры.
По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадиера доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Пользователи Twitter предложили в случае поимки генерала в качестве наказания испытать на нем новые медицинские препараты.
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В Сети показали танковую дуэль российского экипажа с украинским Т-64БВ
Опубликовано видео с беспилотника, на котором можно увидеть настоящую танковую дуэль между украинским и российским экипажами, в котором Т-64БВ отступил и был подбит.
Подчеркивается, что двоим танкистам ВСУ удалось сбежать. Примечательно, что третьего члена экипажа они бросили умирать. Известно, что ВС РФ в ходе боестолкновения также уничтожили позицию минометного расчета украинских войск, передает ФАН.
Ранее МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя.
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Меньшова высказалась о поездке Джоли на Украину цитатой Ленина
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова привела цитату Ленина в связи с поездкой Анджелины Джоли на Украину, назвав ее визит кино и пиаром.
«Какое поразительное единение в освещении приезда киноактрисы Анджелины Джоли во Львов. Прямо наглядная демонстрация того, как США побеждает в вопросах пиара», – цитирует «Комсомольская правда» Меньшову.
Также актриса и телеведущая привела цитату Ленина, который еще сто лет назад сказал, что важнейшим из искусств является кино. «Ведь не ошибался. До сих пор – верно», – добавила она.
Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.
Как позднее заметила официальный представитель МИД Мария Захарова, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе. Она напомнила о российском артисте Иосифе Кобзоне, когда он «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».
Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
Подозреваемых в организации диверсии в Одессе задержали на Украине
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На Украине задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе, сообщило украинское госбюро расследований.
«Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.
Сообщается, что протесты и диверсии готовились на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.
Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.
Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».
Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.
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Шольц назвал условие отмены санкций против России
Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции.Он (президент РФ Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) должен договориться с Украиной». По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», – цитирует ТАСС Шольца.
Он также заявил, что цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», – сказал он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]»,– отметила она.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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В Сети показали брошенную у промзоны «Азовстали» технику неонацистов
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Журналист RT Мурад Газдиев опубликовал видео с брошенной националистами техникой, среди которых БТР националистов, оборудованный двигателем Mercedes, насосами из Италии, электроникой Америки и Великобритании.
Экипировка и личное вооружение боевиков также говорит о «спонсорстве Запада».
«Долгие годы страны Запада публично абстрагировались от «радикального «Азова*»(против вооруженного формирования возбуждено уголовное дело в России). Но захваченные документы и фото подтверждают: за кулисами те самые «либеральные» страны Запада годами тренировали и экипировали праворадикальные батальоны Украины», – написал Мурад Газдиев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США за месяц до начала спецоперации России.
Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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Посла России вызвали в МИД Израиля после заявления Лаврова о евреях
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ведомстве сообщили, что после «возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид счел слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса.
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Украинские военные рассказали, из-за чего попали в плен
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Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.
«(В плен попали) в первый же бой – нас вывезли по темному, поставили на дорогу, сказали прикрывать, нагнали кучу людей с разных подразделений... Начался обстрел минометами... кто пережил, тот пережил», – передает РИА «Новости» речь одного из пленных.
По его словам, когда пошли в наступление, правый фланг вместе с командирами сбежал, оставив другие подразделения без команды отступать. «Мы даже и не знали, куда отходить, если честно... Нас не в ту сторону повел (сержант) и мы нарвались на русский спецназ... Нам предложили сдаться, у нас не было другого выбора, потому что нас тупо положили, это глупо было, мы даже не знали, куда отходить, – ни точки сбора, ни путей отхода», – пояснил военнопленный.
Также пленные добавили, что оказались удивлены некорректным отношением ВСУ к мобилизованным. По словам рассказчика, отношение оказалось «как к разменным монетам», «одноразовым солдатам». «Броню выдали только через три недели после мобилизации», – добавил он.
При этом солдат поразился корректным отношением российских военных к пленным, так как по телевизору им «рассказывали совсем другое».
«Удивлен, что (российские военные к нам) корректно относились... Потому что нам говорили по телевизору... совсем другое. А с нами по-людски разговаривали, кому надо было – оказали первую помощь», – рассказал он.
Ранее британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
О рекордной сдаче в плен более 1 тыс. военных ВСУ силам ВС России и НМ Донецкой народной республики стало известно 13 апреля. В результате успешных наступательных военных действий добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.Среди сдавшихся порядка 300 человек были ранены, еще 90 – неходячие. Людям оказали необходимую медицинскую помощь.
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Стало известно, кто будет вести шоу «Сегодня вечером» вместо Галкина
Первый канал показал анонс шоу «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе вместо Максима Галкина, который уехал с семьей в Израиль.
Программа вернется в эфир 7 мая. Гостями выпуска стали Николай Расторгуев, Лариса Лужина, Марина Неелова, Борис Галкин и другие, передает «Говорит Москва».
О том, что народного артиста России Николая Цискаридзе утвердили на роль ведущего телепередачи, стало известно во время ее съемок 28 апреля. Между тем сам Цискаридзе анонсировал выпуск программы «Сегодня вечером» в своем Telegram-канале.
Кстати, руководство Первого канала еще не решило, останется ли Николай Цискаридзе в проекте на постоянной основе или нет. Все будет зависеть от того, насколько он впишется в формат программы. Помимо Цискаридзе телеканал рассматривает еще несколько кандидатов на место Галкина, пишет «СтарХит».
Ранее СМИ сообщили, что Максим Галкин уволился с Первого канала.
Напомним, певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уехали из России и проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле.
Телеведущий опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет.
После Галкин заявил, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», но отметил, что у него «все хорошо».
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ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
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В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram также говорится, что «высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины, среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка».
Также уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники», – говорится в сообщении.
Кроме того, «ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях».
Также артиллерийскими подразделениями «поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии, уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ».
«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой народной республики, а также в районе города Луганска. В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч», – указывается в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2 тыс. 756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 тыс. 563 единицы специальной военной автомобильной техники.
Накануне ВС России уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой.
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С территории «Азовстали» эвакуировали больше 100 человек
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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщили в штабе теробороны ДНР.
В Telegram-канале штаба говорится, что «несколькими группами эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети, все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь».
Отмечается, что в рамках эвакуации силами Вооруженных сил России и ДНР был открыт гуманитарный коридор и поддерживался «режим тишины».
При этом мирные жители, пожелавшие выехать в подконтрольные Киеву районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР, сообщает РИА «Новости».
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и станцию разведки и наведения
Вооруженными силами России в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения, а в Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч», сообщили в Минобороны России.
«В Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. , а в Межевой – четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад; 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования «Айдар»,
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч», – заявили в военном ведомстве.
Также ракетными войсками в течение дня поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе, в районе Подаловка командный пункт украинской 93-й механизированной бригады. Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска.
Накануне ВС России уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой.
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Кадыров сообщил о масштабном наступлении по всей линии фронта в ЛНР
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка, в результате которого противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.
«Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате молниеносной атаки противник был выбит из укрепленных позиций и отброшен на значительное расстояние. В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве семь единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление. Захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!», – сообщил Кадыров.
В минувшую субботу офицер Народной милиции объявил о взятии под контроль промзоны Рубежного, превращенной украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон. В прошлую среду помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что под контролем украинских войск в пригороде Рубежного оставался только химзавод «Заря».
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Эвакуированные с «Азовстали» мариупольцы рассказали о пережитом
Националисты запрещали мирным жителям Мариуполя выходить за пределы металлургического комбината «Азовсталь», пытались заставить людей рыть окопы, пугали «плохими русскими солдатами», не давали продукты и воду.
«Продукты не давали, никого никуда не выпускали, никто ничего не приносил. Один раз хотели, чтобы наши мужчины окопы копали, но они ответили, что там открытое пространство, а потому ничего копать не будут», – рассказала одна из жительниц Мариуполя, передает «Ридус».
По словам другой эвакуированной женщины, националисты угрожали и предупреждали, что мирные жители «подохнут» вместе с ними.
«Мы шли на выход, и нас сразу азовцы встретили с автоматами… А с другого здания начали в воздух стрелять, чтобы попугать нас», – рассказала еще одна эвакуированная. По словам других мирных жителей, азовцы*(вооруженное формирование, против которого возбуждено уголовное дело в РФ) обманывали их, все время говорили, что «там все выжжено, все разломлено, там плохие парни, которые нас сразу убьют».
«Такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны… Мы сами добывали себе солярку, воду…», – добавил эвакуированный с «Азовстали» мужчина.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД