В Госдуме предложили блокировать донаты для трэш-стримеров

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру цифрового развития Максуту Шадаеву создать механизм по блокировке денежных пожертвований для каналов в жанре треш-стрим и запустить алгоритм отслеживания их контента.

«Прошу Вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов – денежных пожертвований от пользователей каналов трэш-стримерам и разработать алгоритм отслеживания такого контента», – передает РИА «Новости» соответствующее письмо депутата в министерство.

Чернышов также с сожалением констатирует, что такое явление как «трэш-стримы» все еще остается большой частью жизни российского интернет-сообщества. Это трансляции «с насилием и издевательствами над людьми», пишет он, отмечая, что видеоблогеров, работающих в подобном «черном жанре», нужно останавливать, поскольку они пропагандируют насилие.

«За последние полгода проблема «трэш-стримов» стала очень актуальной – этому способствовали несколько громких трагедий: февральский трэш-стрим в Подмосковье, когда видеоблогер избил свою подругу во время прямого эфира, вышвырнув её без одежды на мороз, где она и замерзла; трагедия в Смоленске – там, чтобы увеличить количество просмотров своего канала, трэш-стример заставил старика выпить лошадиную дозу спирта, после которой он скончался», – сообщил парламентарий.

Смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, подчеркнул Чернышов.

«Если пока мы не можем привлекать всех подобных блогеров к уголовной ответственности, то мы в состоянии наказать их хотя бы рублем», – добавил политик.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отправил письма руководителям российских телеканалов и ТВ-холдингов с предложением не цитировать треш-стримеров на своих площадках, а также не приглашать их на ток-шоу и теледебаты.